Отравившиеся сайрой якутяне пошли на поправку

Все 13 человек, отравившиеся сайрой в Усть-Алданском районе Якутии, выписались из стационара с выздоровлением. Об этом сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Якутии.

Пострадавшие употребляли консервированную сайру производства «Производственная компания пищевик», город Санкт-Петербург. Отравление произошло 3 августа.

Инспекторы Роспотребнадзора обследовали 406 магазинов в республике и изъяли все консервы с датой выработки от 16 мая 2018 года.

Проведение санитарно-эпидемиологического расследования продолжается.

Как сообщал телеканал «Якутия 24», следователи возбудили уголовное дело, оно находится в процессе.