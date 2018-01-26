Отправлен в отставку руководитель предприятия. Взятка

Указом главы Республики Саха (Якутия) Е.А. БОРИСОВА от 26 января 2018 года РОЖИН Евгений Петрович освобожден от должности генерального директора государственного унитарного предприятия Дирекция по газификации сельских населенных пунктов «Стройсельгазификация». По информации Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) в отношении Рожина Евгения Петровича возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 290 «Получение взятки» Уголовного кодекса Российской Федерации. comments powered by HyperComments Источник: Департамент кадровой политики, государственной и муниципальной службы Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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