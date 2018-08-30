Оториноларингологи осваивают лазерные технологии

Операционная отделения оториноларингологии Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи. Новенький лазерный аппарат последнего поколения «MultiPulse» производства Германия осваивают хирурги-оториноларингологи больницы. В центре, у микроскопа – менеджер московской компании «Лазерс Медика» Ирина ПОЗДНЯКОВА. Перед микроскопом на краю операционного стола муляж — кусок сырого мяса.

— Сегодня мы проводим обучение работе с лазером в тестовом режиме врачей вашей больницы, — говорит мне между делом Ирина. — На данный момент это единственный аппарат в мире, пока он есть только у вас.

Наверное, все мы впервые узнали о применении лазера в офтальмологии, лазерные технологии совершили прорыв в медицинской технике, позволив открыть принципиально новые методы лечения во всех областях медицины.

— Это многофункциональный хирургический лазер, у него довольно широкий спектр применения, в зависимости от комплектации его можно применять в разных областях хирургии, — комментирует главный внештатный специалист оториноларинголог Минздрава республики, доцент Медицинского института СВФУ Наталья ЛЕБЕДЕВА. – Мы шли к этому достаточно долго: обучили специалиста отделения оториноларингологии, он прошел обучение на базе Научно-клинического центра оториноларингологии в Москве, по его приезду мы подали заявку на приобретение аппарата и благодаря Министерству здравоохранения и Республиканской больницы №2 закупили его. С его помощью мы сможем удалять доброкачественные и злокачественные опухоли ЛОР-органов. Наша задача на сегодня — хорошо апробировать лазер для проведения сложнейших малоинвазивных высокотехнологичных операций.

Тем временем Ирину у микроскопа по очереди сменяют оториноларингологи Иннокентий АЛЕКСАНДРОВ и Иван АРГУНОВ. Кусок мяса заменяют по очереди яблоком и листом бумаги. Тонкий мощный пучок света моментально прожигает в них маленькие отверстия, следуя за рукой хирурга. За работой Иннокентия Николаевича и Ивана Михайловича внимательно наблюдают коллеги.

Учеба специалистов больницы завершится 11 сентября — профессора Научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА России проведут в Республиканской больнице №2-Центре экстренной медицинской помощи несколько операций с использованием нового аппарата. Пациентами московских профессоров станут больные с опухолью гортани, подготовят их наши оториноларингологи.

Но и это еще не все.