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Отменено УДО бывшего директора Кангаласской школы, виновного в смертельном ДТП

Отменено условно-досрочное освобождение бывшего директора Кангаласской средней  школы Алексея Юрченко, виновного в гибели двух человек.

В августе 2016 года, сев за руль своего мерседеса в состоянии алкогольного опьянения, Юрченко лишил жизни двух молодых людей. На большой скорости машина бывшего директора Кангаласской средней школы выехала на полосу встречного движения и врезалась в машину тойота чайзер. Находившиеся в ней водитель и пассажирка погибли.

Юрченко было назначено наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, однако после апелляционного обжалования приговора срок наказания был уменьшен до 3 лет 11 месяцев. 29 марта 2018 года постановлением Якутского городского суда Юрченко был освобожден от отбывания наказания условно-досрочно.

Не согласившись с постановлением, матери погибших, Лебедева и Федорова, обратились с жалобами в Верховный суд РС (Я). Интересы потерпевшей Федоровой представлял адвокат Павел Стаценко, заявивший о том, что принятое судом первой инстанции решение не соответствует требованиям закона, несправедливо и вынесено безосновательно. Так, судом не был в полном объеме исследован вопрос возмещения Юрченко вреда, причиненного потерпевшим. Также адвокат указал на то обстоятельство, что уголовным законом в качестве одной из целей наказания установлено достижение социальной справедливости, которая при таких последствиях, как смерть двух человек и столь малом сроке отбытия наказания не могла быть достигнута.

Сторону обвинения представлял помощник прокурора Республики Саха (Якутия) Валерий Филиппов, который, усмотрев незаконность вынесенного постановления, поддержал жалобы потерпевших, указав на отсутствие оснований для освобождения Юрченко от отбывания оставшейся части наказания.

Защитник Юрченко адвокат Дмитрий Логинов указал на то, что все основания для освобождения его подзащитного от наказания имелись, а доводы потерпевших были направлены на возмездие, что не допустимо по закону. Также, отметил адвокат, Юрченко добровольно возместил часть ущерба Федоровой и пытался найти контакт с Лебедевой, однако та отказалась от получения денег.

Изучив материалы дела, судья Верховного суда РС (Я) А. Денисенко постановление Якутского городского суда отменил, в удовлетворении ходатайства Алексея Юрченко об условно-досрочном освобождении отказал.

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Источник: SAKHALIFE.RU. Автор Марина Василевская.
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