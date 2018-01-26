Минкульт сделал «Смерть Сталина» — сверхпопулярным?

Сегодня, 25 января в прокат должен был выйти сатирический фильм Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина» — о борьбе за власть и подковерным играм.

Но Министерство культуры России после жалоб общественников (часть которых фильм не смотрели, но осуждают) отозвало у ленты прокатное удостоверение. Министр Владимир Мединский сообщил, что:

Министерство приняло решение «направить материалы на дополнительную всестороннюю юридическую экспертизу»

Как бы дальше не развивались события, можно сказать уверенно одно: министерство культуры России сделало огромную рекламу сатирическому фильму.

Так, согласно статистике Google Trends выглядит рост запросов связанных с данной лентой после запрета ее проката:

Такие же обстоят и в Youtube. За два месяца после размещения, трейлер фильма «Смерть Сталина» посмотрело 228 тысяч человек. За несколько дней, после запрета проката, число посмотревших увеличилось до 514 тысяч человек. То есть, за последние дни рекламу фильма посмотрело гораздо больше людей, чем за все время существования данного ролика. Одних только комментариев под трейлером оставлено больше 3 тысяч.

Так что, благодаря министерству культуры данным фильмом заинтересовались даже те, кто о нем и не слышал ранее или же не проявлял никакого интереса. Эффект Стрейзанд в действии?