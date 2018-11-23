Отлов безнадзорных животных в Сайсарском округе

По итогам торгов проведенных в начале года по регулированию и отлову безнадзорных животных в Сайсарском округе заключен контракт с МУП «Жилкомсервис». На сегодняшний день заявок поступило 70, отловлено с начало года 601 безнадзорных животных. По итогам бесплатных вакцинаций домашних животных в Сайсарском округе зарегистрировано 161 собак и 108 кошек.

Заявки на отлов безнадзорных животных на территории Сайсарского округа принимают по тел.: 49-42-51 (ЕДДС) , 40-24-96 (Управа Сайсарского округа)