Отличная новость прилетела к нам из Бурятии

Как ранее мы сообщали, в эти дни в г.Улан Удэ проходит второй байкальский медицинский молодежный форум «Инициатива. Развитие. Успех».

В мероприятии принимают участие врачи якутского республиканского наркологического диспансера: врач психиатр -нарколог Анна Васильевна Ноговицына ( председатель Молодёжного совета ЯРНД) и врач рентгенолог Ирина Викторовна Козлова( заместитель председателя Молодежного совета ЯРНД). Руководитель группы от РС(Я) Надежда Валерьевна Саввина, председатель регионального отделения Общероссийской организации «Общество по организации здравоохранения и общественного здоровья», д.м.н, профессор, заведующая кафедры «Общественного здоровья и здравоохранения, общей гигиены и биоэтики» ФГБОУ ВО СВФУ им. М.К Аммосова.

Сегодня в рамках мероприятия прошёл конкурс на лучший видеоролик «Медицинский объектив», где наши молодые врачи представили 3 минутный ролик, который снимали силами Молодежного Совета наркологического диспансера. Работа наших врачей была отмечена специальным призом жюри и дипломом в номинации «Я врач-а это значит…»!

Напомним, что ролик был снят непосредственно членами Молодежного совета , а главные роли исполнили сами медики. Спешим сообщить, что сюжет мини-фильма очень занятный и по возвращению в Якутск Анны Васильевны и Ирины Викторовны, мы обязательно представим ролик вашему вниманию! Поздравляем наших коллег и желаем дальнейших успехов!