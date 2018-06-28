Отличная новость: Отель ATLANTIS THE PALM 5* в Дубае всего…

При раннем бронирование на сентябрь, цена на семью 2 взрослых + ребенок до 10 лет всего за 228 500 рублей!

ATLANTIS THE PALM 5 * расположен на самой пальме, в отеле есть все, начиная с крутых аквапарков, больших океанариумов, заканчивая мишленовскими ресторанами!

В стоимость входит а/п Москва – Дубаи — Москва, проживание в отеле, трансфер, питание завтрак + ужин, мед.страховка. Для жителей отеля посещение аквапарка бесплатно!

ООО «ГТА Тур Люкс»

г. Якутск ул. Кирова 18, блок «В», 103 офис

Тел: 8(4112)42-54-96

Моб:+7(914)2 740-940

e-mail: itlux7@bk.ru

ICQ: 701943191