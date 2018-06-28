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Дожди не торопятся уходить из Якутии
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Добро пожаловать на пляж, или купаться пока еще запрещено
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Владимир Солодов: Мост через реку Лену будет
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Женщина пропала в Верхневилюйском районе
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«Черные ассенизаторы» бесчинствуют в Якутске
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Экономика
Энергетики ЦЭС восстанавливают электроснабжение двух районов
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Наркомания и как с ней бороться
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Отличная новость: Отель ATLANTIS THE PALM 5* в Дубае всего…
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Александр Силин выдвинулся на пост главы Якутии
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В Якутске пройдет конкурс флористов
28.06.2018, 13:06
Красота & Здоровье
«Речная здравница» пользуется успехом у якутян
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Александр Попов: Для недопущения критических ситуаций необходимо иметь резервное ГКМ
28.06.2018, 12:30
Происшествия
Обвиняемый в убийстве в Сунтаре: Он сам напоролся на нож
28.06.2018, 12:23
Республика
Лига отцов Якутии провела Форум отцов в Олекминском улусе
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Столица
Фотоконкурс «Якутск глазами горожан»: Добавь свои штрихи к портрету города
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Экономика
Николай Местников: Длины полосы достаточно для посадки самолетов в обычном режиме
28.06.2018, 12:15
Культура & Образование
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Замминистра: Откровенно говоря, я тоже не понял…
28.06.2018, 12:00
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Воздушный шарик оставил без света 33 тысячи жителей Якутска
28.06.2018, 11:53
Республика
Айсен Николаев побывал с рабочим визитом в г. Мирный
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Главбух обвиняется в присвоении 690 тыс. руб., уплаченных людьми за ЖКУ
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Некролог
Окружная администрация и Якутская городская Дума соболезнуют
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Культура & Образование
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Репертуар закрытия 112-го театрального сезона Саха театра
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2 июля якутяне отметят День реки Лена
28.06.2018, 11:28
Столица
Резонанс
Организаторы Якутского Биеннале: Нет там никаких презервативов! Это якутское лицо!
28.06.2018, 10:43
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Александр Борисов пошел на рекорд!
28.06.2018, 10:26
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Гендиректор и Нюрбинская птицефабрика наказаны за задержку зарплаты
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Экология
Хангаласские жители, рыбаки и сельхозпроизводители поделились насущными проблемами с депутатом Госдумы
28.06.2018, 10:13
Происшествия
На якутянку за уклонение от уплаты алиментов возбуждено уголовное дело
28.06.2018, 10:10
Республика
Депутат досрочно прекратил свои полномочия
28.06.2018, 10:07
Спорт
Фотофакт
Спортивная общественность поблагодарила первого Ил Дархана Республики Саха
28.06.2018, 10:01
Политика
Награждены советники
28.06.2018, 9:54
Политика
«Единая Россия» утвердила партийную «тройку» на выборах в городскую Думу Якутска
28.06.2018, 9:38
Экономика
28 июня предстоят временные ограничения электроснабжения
28.06.2018, 9:28
Культура & Образование
Некролог
Скончался известный якутский мелодист
28.06.2018, 8:43
Столица
Первый детский ысыах в Якутске прошел в Губинском округе
28.06.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Четверг 28 июня 2018
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Политика
Коммунисты Якутии выдвинули своих кандидатов на выборы главы и депутатов
28.06.2018, 0:11
Общество
Сегодня день рождения ветеранов здравоохранения и партии
27.06.2018, 21:58
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Депутат госдумы РФ поддержал инициативы Якутии
27.06.2018, 18:07
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Житель Якутии 5 лет насиловал пасынка и падчерицу
27.06.2018, 18:00
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Арбитраж признал Александра Скрипина банкротом — СМИ
27.06.2018, 17:25
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В якутском КПРФ назревает предвыборный скандал — СМИ
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В НХМ откроется выставка сербского художника Стефании Велькович «Часть меня»
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27.06.2018, 16:05
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В Якутии депутат скрыл доходы и лишился мандата
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Путешествия
28 июня 2018, 13:43
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Отличная новость: Отель ATLANTIS THE PALM 5* в Дубае всего…

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