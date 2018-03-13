Открываются прямые рейсы из Новосибирска в Нерюнгри

S7 Airlines с 1 июня 2018 года открывает прямые регулярные рейсы по маршруту Новосибирск – Нерюнгри. Авиабилеты уже в продаже.

Рейсы S7 Airlines из Новосибирска в Нерюнгри будут выполняться еженедельно по пятницам. Вылет из аэропорта Толмачево в 02:30, прилет в аэропорт Нерюнгри в 08:10 по местному времени. Обратный рейс из Нерюнгри – в 09:25, прилет в Новосибирск – в 11:30. Полеты будут осуществляться на современных самолетах Airbus A320.

Пассажиры S7 Airlines из Новосибирска получат возможность планировать удобные личные и деловые поездки в Нерюнгри, второй по величине город в Якутии. Путешественники из Нерюнгри оценят удобство трансферных рейсов в российские и зарубежные города широкой маршрутной сети S7 Airlines со стыковками в аэропорту Толмачево.

Маршрутная сеть S7 Airlines в Восточной Сибири также включает прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Мирный и Якутск, сообщает пресс-служба компании.