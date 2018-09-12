Открывается выставка мастера-портретиста Семена Александрова «Лики эпохи»

Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия) приглашает на выставку «Лики эпохи» художника-живописца, члена Союза художников СССР, заслуженного деятеля искусств Якутской АССР Семена Лаврентьевича Александрова (1918-1986).

Экспозиция представляет собой, небольшие, исключительно тонко написанные картины портретиста Семена Александрова (1918-1986).

Живописец выдвинул якутское художественное искусство, и прежде всего – портретную живопись в один ряд с лучшими произведениями российских мастеров. Каждый портрет, сделанный им, имеет свою неповторимую, авторскую особенность передачи образа, свой собственный, уникальный стиль и технику письма. В его работах чувствуется благожелательное отношение к модели. Художник придавал большое значение позе, особому повороту головы, взгляду и жестикуляции модели. За каждым образом в его картинах чувствуется конкретный прототип, и эта портретность определяет психологическую убедительность. Мастера привлекают фигуры значительные, оставившие след в истории советской Якутии: «Портрет олонхосута» (1956), «Портрет народного артиста ЯАССР Д.Ф. Ходулова» (1957), «Доярка М. Никитина» (1966), «Портрет оленевода Н. Курилова» (1966) и др.

Справка: Родился в с. Оннес Нахаринского наслега Амгинского улуса. Участник Великой Отечественной войны в 1942-1945 гг. За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг». Выпускник Иркутского художественного училища (1941), одним из первых из числа якутских художников окончил (1954) живописный факультет Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина в г. Ленинграде (мастерская В.М. Орешникова).

В 1955-1959 гг. – председатель правления Якутского отделения Союза художников. Участник республиканских и региональных выставок (Москва, Уфа, Кызыл). Произведения мастера находятся в собрании Национального художественного музея Республики Саха (Якутия).

Выставка работает для всех посетителей с 14 по 30 сентября 2018 г. в основном здании музея по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 9, фойе 2-го этажа.

Справки по тел.: 33-52-79