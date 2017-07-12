Открывается фотовыставка Ивана Шакурова

17 июля в Выставочном зале НХМ РС (Я) открывается выставка фотографий Ивана Шакурова «Дорога земли Олонхо», проходящей в рамках Международного конкурса профессионального мастерства «Выбор пути» в номинации «Лучший машинист тепловоза».

Организаторами конкурса выступают Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия), Национальный союз железнодорожников Российской Федерации при поддержке АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» и Национальный художественный музей РС (Я). На выставке также использованы авторские фотографии И.Н. Табакаева, С.К. Cаркисова, В.В. Стефанского, В.И. Рябкова, П.C. Оконешникова, материалы из фотохроники ИТАР-ТАСС, ЯСИА.

Иван ШАКУРОВ — продюсер, издатель, член Международной федерации журналистов, Русского географического общества, автор документальных фильмов, путешественник, фотограф. За последние семь лет Иван около тридцати раз побывал в Якутии. В его экспедиционном архиве фотографий – заповедное Верхоянье с реками Адыча, Туостах и загадочными изваяниями горы Кисилях, Южная Якутия – от Нерюнгри до Бестяха, летние праздники Ысыах в Ус-Хатыне и Бердигестяхе, игры Манчаары, спектакли Саха Театра и Театра Олонхо, первый Якутский международный кинофестиваль, экспедиции от Якутска до устья Лены, Сунтара, Томтора, и многое другое.

Якутянам Иван Шакуров знаком, прежде всего, по замечательному фотоальбому «Якутия. Земля Олонхо», изданному в 2014 году в Москве. Это издание является частью одноимённого трэвел-проекта, включающего в себя архив фотографий и экспедиционных впечатлений, собранных за последние семь лет.

Выставка работает с 17 по 28 июля 2017 года в Выставочном зале НХМ РС (Я), по адресу: ул. Кирова, 12, 2 этаж (зд. Комдрагметалл).