Открывается фотовыставка Эдиты Степановой «Разговор со снегом» 

Новый фото-проект Эдиты Степановой «Разговор со снегом» — это философские размышления о скоротечности бытия, о радости первого снега, о любви к монохромной, сдержанной красоте зимней природы. Фотография, как средство раскрытия художественного замысла, идеи. Проект объединил фотографии разных лет, отобранные по тематическому принципу. В каждой из них активным действующим началом является снег.

В сознании многих людей снег воспринимается одним из символов Якутии, явлением, связанным не только с природой, но и с областью культуры, как художественный образ. Снег укрывая землю, делает ее девственно чистой, подобно белому листу бумаги или плоскости загрунтованного холста, где каждый пишет свой рассказ, свою картину. Время белого снега- время тишины, размышлений. Жизнь замирает в ожидании, взгляд обращается внутрь. Наступает самое таинственное время, полное чудес и превращений. Снег волшебным образом изменяет знакомый облик нашего окружения. Снег рождается зимой, а вместе с ним- радость и грусть одновременно, свет, визуальные открытия и новые мелодии.

На выставке представлены фото-инсталляции, навеянные образом белого снега: «Теплая зима», «Февральская метель», «Перезимовали», «Yс Тиит. А снег падал, падает и будет падать…». Гармония белого на белом, рожденная из взаимодействия света и тени в фотоработах «Белый на белом», «Снежная зима», «Пенек». Лирические, с ностальгической ноткой образы старого, деревянного Якутска: «Вернусь летом», «Жду ответа, как соловей лета», «Окна старого города». Трепетная красота первых заморозков: «Одуванчик», «Первые заморозки», «Иней», «Рябина» .

Под конец зимы мы говорим «До свидания, снег!»

До первого снега!»

Выставка работает с 18 по 31 марта 2018 г. в Арт-галерее «Ургэл» по адресу: г. Якутск, ул. Лермонтова 35/1

Часы работы: Ежедневно с 09.00 до 17.00

Вход: Для взрослых — 50 руб.

Для студентов — 40 руб.

Детям до 18 лет – 30 руб.

Для пенсионеров — 30 руб.

Справки по тел.: 42-57-14.

Возраст: 0+