Открытый город: о портале «Бюджет для граждан. Якутск»

В целях доступности информации о реализации бюджетной политики города, в Якутске запущен портал Открытый бюджет «Бюджет для граждан. Якутск». Портал доступен всем гражданам по адресу: http://openbudget.yakadm.ru/ и содержит актуальную информацию по планированию и исполнению бюджета города Якутска.

Портал предполагает принципиально иной поход к пониманию сложных цифр бюджета и представляет их в виде простых и понятных графиков и диаграмм. Граждане могут ознакомиться с основными параметрами бюджета и его исполнения, в наглядном виде просмотреть динамику доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета, изучить плановые и фактические показатели исполнения, которые актуализируются каждый месяц.

Более детальный анализ бюджета Якутска доступен жителям в разделе «Бюджет города», где в виде графиков представлена подробная информация о планируемых показателях бюджета города. В частности, граждане могут увидеть планируемые поступления от налогов, разнообразных субсидий, а также неналоговые поступления (штрафы, санкции).

Процесс исполнения бюджета города доступен в разделе «Исполнение бюджета», где в понятном и наглядном виде отражен процесс исполнения по доходам и расходам в динамике. На портале также наглядно показано исполнение расходов на муниципальные программы, включая подпрограммы, исполнения расходов по ведомствам и отраслям.