Открыты новые ледовые переправы, повышена грузоподъемность на других

с 14.12.2018 г. допущены к эксплуатации 2 ледовые переправы муниципального значения Усть-Майский район «Петропавловск — Троицк», р. Алдан до 3 тонн; Олекминский район «Олекминск — Заречный» р. Лена до 10 тонн. А также допущено повышение грузоподъемности на 10 ледовых переправах федерального значения Нюрбинский район «г. Нюрба – с. Кюндядя», р. Вилюй – до 10 тонн; Нюрбинский район «с. Марха – с. Жархан», р. Марха — до 10 тонн; Сунтарский район «с. Устье – с. Сунтар», р. Вилюй — до 10 тонн; Сунтарский район «с. Крестях – г. Мирный», р. Вилюй — до 10 тонн; Верхневилюйский район «Верхневилюйск — Хоро», р. Вилюй до 10 тонн; Томпонский район п. Хандыга – с. Мегино-Алдан», р. Алдан – до 10 тонн; республиканского значения Усть-Майский район «Усть-Мая — Эльдикан», р. Алдан до 15 тонн; муниципального значения Сунтарский район «Тюбяй -Шея» р. Вилюй до 20 тонн, Сунтарский район р. Вилюй до 20 тонн, Сунтарский район в Вилюй до 20 тонн. Всего на территории республики эксплуатируются 28 ледовых переправ. Открытие ледовых переправ республики осуществляется в соответствии с приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) согласно примерному графику открытия. Сроки открытия ледовых переправ могут быть скорректированы исходя из фактического состояния льда. Источник: Отдел безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по РС(Я)

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