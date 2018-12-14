Открыты новые ледовые переправы, повышена грузоподъемность на других

с 14.12.2018 г. допущены к эксплуатации 2 ледовые переправы муниципального значения
Усть-Майский район «Петропавловск — Троицк», р. Алдан до 3 тонн;
Олекминский район «Олекминск — Заречный» р. Лена до 10 тонн.
А также допущено повышение грузоподъемности на 10 ледовых переправах
федерального значения
Нюрбинский район «г. Нюрба – с. Кюндядя», р. Вилюй – до 10 тонн;
Нюрбинский район «с. Марха – с. Жархан», р. Марха — до 10 тонн;
Сунтарский район «с. Устье – с. Сунтар», р. Вилюй — до 10 тонн;
Сунтарский район «с. Крестях – г. Мирный», р. Вилюй — до 10 тонн;
Верхневилюйский район «Верхневилюйск — Хоро», р. Вилюй до 10 тонн;
Томпонский район п. Хандыга – с. Мегино-Алдан», р. Алдан – до 10 тонн;
республиканского значения
Усть-Майский район «Усть-Мая — Эльдикан», р. Алдан до 15 тонн;
муниципального значения
Сунтарский район «Тюбяй -Шея» р. Вилюй до 20 тонн,
Сунтарский район р. Вилюй до 20 тонн,
Сунтарский район в Вилюй до 20 тонн.
Всего на территории республики эксплуатируются 28 ледовых переправ. Открытие ледовых переправ республики осуществляется в соответствии с приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) согласно примерному графику открытия. Сроки открытия ледовых переправ могут быть скорректированы исходя из фактического состояния льда.