Открыты две ледовые переправы в Момском районе

Согласно актов комиссии по контролю проверки грузоподъемности и технического освидетельствования переправы на льду, с 27 ноября 2018 года к эксплуатации допущены к эксплуатации две ледовые переправы муниципального значения в Момском районе: «Хонуу – с. Соболох» р. Мома до 3 тонн, «Хонуу – с. Буор-Сысы» р. Индигирка до 3 тонн.

Всего на территории республики эксплуатируются 7 ледовых переправ. Открытие ледовых переправ республики осуществляется в соответствии с приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) согласно примерному графику открытия. Сроки открытия ледовых переправ могут быть скорректированы исходя из фактического состояния льда.