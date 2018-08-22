Открытость власти: 24 августа – Единый информационный день

В городе Якутске продолжается одна из лучших муниципальных практик России. Отметим, что по итогам Всероссийского конкурса Единый информационный день вошел в пятерку лучших муниципальных практик, внедренных на территории городских округов Российской Федерации.

Впервые Единый информационный день стартовал в Год народной инициативы. С тех пор он ежемесячно проводится с участием Окружной администрации города Якутска, депутатов Якутской городской Думы, членов Общественной палаты г. Якутска.

Во всех округах и пригородах у жителей есть возможность ежемесячно принимать участие в Единых информационных днях, высказывать в открытом диалоге свое мнение, задавать вопросы, вносить предложения и пожелания.

ПЛАН

проведения Единого информационного дня

в городском округе «город Якутск»

24 августа 2018 года