Открытость власти: 24 августа – Единый информационный день

В городе Якутске продолжается одна из лучших муниципальных практик России. Отметим, что по итогам Всероссийского конкурса Единый информационный день вошел в пятерку лучших муниципальных практик, внедренных на территории городских округов Российской Федерации.
Впервые Единый информационный день стартовал в Год народной инициативы. С тех пор он ежемесячно проводится с участием Окружной администрации города Якутска, депутатов Якутской городской Думы, членов Общественной палаты г. Якутска.
Во всех округах и пригородах у жителей есть возможность ежемесячно принимать участие в Единых информационных днях, высказывать в открытом диалоге свое мнение, задавать вопросы, вносить предложения и пожелания.
ПЛАН
проведения Единого информационного дня
в городском округе «город Якутск»
24 августа 2018 года
|№
|Наименование
|Место проведения
|Время проведения
|1.
|Управление Автодорожного округа
|Управа «Автодорожного округа», актовый зал
адрес: пр. Ленина, д.52
(3 подъезд со двора, 2 этаж)
|11.00
часов
|2.
|Управление
Гагаринского округа
|АО «Авиакомпания «Якутия», актовый зал
адрес: ул. Быковского, 9
|11.00
часов
|3.
|Управление
Губинского округа
|Центр охраны здоровья семьи и репродукции
адрес: ул. Б.Марлинского,1
|14.00
часов
|4.
|Управление
Октябрьского округа
| Управа Октябрьского округа,
адрес: ул. Ленина, 46
|11.00
часов
|5.
|Управление Промышленного округа
|Детский сад №1 «Звездочка»,
адрес: ул. 50 лет Советской Армии, 24/4а.
|11.00
часов
|6.
|Управление
Сайсарского округа
|МОБУ «СОШ №20»,
адрес: ул. Чайковского, 30
|12.00
часов
|7.
|Управление
Строительного округа
|
Бизнес центр строительный рынок,
Выставочный зал,
адрес: ул. Жорницкого, 33, 1 этаж
|14.15
часов
|8.
|Управление
Центрального округа
|Шахматно-шашечный центр,
адрес: ул. Ярославского, 19/2
|15.00
часов
|9.
|Управление Администрации мкр. Кангалассы
|МБДОУ детский сад №71
«Колокольчик»,
адрес: мкр. Кангалассы,
ул. Лесная, 5
|11.00
часов
|10.
|Управление Администрации
с. Маган
|Библиотека «Библиополе»,
адрес: с. Маган,
ул. Антенная, 1/5
|11.00
часов
|11.
|Управление Администрации
мкр. Марха
|КОЦ«Пульс»,
адрес: мкр. Марха,
ул. Советская, 6/1
|16.00
часов
|12.
|Управление Администрации
с. Пригородный
|ГБУ РС (Я) «Республиканский детский туберкулезный санаторий»,
адрес: Покровский тракт, 8 км, 5А
|11.00
часов
|13.
|Управление Администрации
с. Табага
|Администрация села Табага,
адрес: с. Табага,
ул. Комсомольская, 20/2
|11.00
часов
|14.
|Управление Администрации Тулагино-Кильдямского наслега
|МУП ПТСК ГО «город Якутск»,
адрес: с. Тулагино,
ул. Связистов, 16
(профсоюзный зал)
|14.00
часов
|15.
|Управление Администрации Хатасского наслега
|МУП «ЖКХ с. Хатассы»,
адрес: с. Хатассы,
ул. Ленина,46/1
|10.00
часов