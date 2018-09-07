Открытое письмо преподавателей и сотрудников Якутской ГСХА

Преподаватели и сотрудники Якутской государственной сельскохозяйственной академии опубликовали открытое письмо в связи клеветой и недостоверной информацией, изложенной в издании «Вести14.ру». Документ был подготовлен по итогам заседания преподавателей и сотрудников, состоявшегося 3 сентября.

На сегодняшний день под этим письмом подписались более 176 человек. Спасибо вам большое, нам очень важна ваша поддержка и солидарность.

Предлагаем читателям ознакомиться с полным текстом письма:

Уважаемые наши земляки!

Мы, профессорско-преподавательский состав и сотрудники Якутской государственной сельскохозяйственной академии, глубоко возмущены клеветой и недостоверной информацией, изложенной в издании «Вести14.ру» о нашем вузе и его руководстве.

Цель нашей работы — модернизация и развитие сельскохозяйственного образования как многофункционального, многоуровневого научно-образовательного центра, обеспечивающего реализацию портфеля конкурентоспособных программ и интеллектуальных продуктов и нацеленного на сетевое взаимодействие в научно-исследовательской и образовательной сфере с другими вузами региона и страны.

Идет трансформация Якутской ГСХА в многофункциональный и многоуровневый научно-образовательный центр кадрового и научного сопровождения модернизации экономики Республики Саха (Якутия) и Дальневосточного региона в целом.

При этом показателем эффективности деятельности образовательных организаций (вузов) являются не только объем выполненных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), но и ряд важных мониторинговых показателей, по которым ЯГСХА занимает ведущие позиции.

Мы, нижеподписавшиеся, опровергаем клеветническую информацию и со всей ответственностью заявляем, что опубликованное на сайте «Вести14.ру» не соответствует действительности.