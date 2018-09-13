Открытое обращение защитников реки Вилюй

Открыт новый сайт «Состояние реки Вилюй» https://vilyuyriver.com/ В разделе «О нас» там сказано: «Рожденные у берегов реки «Вилюй», бесконечно влюбленные в свой край!» На сайте появилось открытое обращение, которое подписали более пяти тысяч человек.

Председателю Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) ЖИРКОВУ Александру Николаевичу

Председателю постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии ПРОКОПЬЕВУ Владимиру Михайловичу

Депутатам Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 5 созыва от Мирнинского, Сунтарского, Нюрбинского, Вилюйского и Верхневилюйского улусов (районов): АЛЕКСЕЕВУ Гаврилу Николаевичу, БЕРЕЗИНУ Семену Максимовичу, БЕЙСЕМБАЕВОЙ Гульсум Агзамовне, ВАСИЛЬЕВУ Иннокентию Давыдовичу, ГРИГОРЬЕВОЙ Антонине Афанасьевне, ГРИГОРЬЕВУ Иннокентию Юрьевичу, ГРИГОРЬЕВУ Юрию Иннокенитьевичу, ЕГОРОВОЙ Жанне Эдуардовне, НИКОЛАЕВУ Юрию Михайловичу, ОКОЕМОМУ Юрию Константиновичу, ТИМОФЕЕВУ Василию Васильевичу, ФИЛИППОВОЙ Марфе Семеновне, ШАМАЕВУ Ивану Ивановичу

ВНОВЬ ИЗБРАННОМУ ГЛАВЕ Республики Саха (Якутия) НИКОЛАЕВУ Айсену Сергеевичу

Главам и Муниципальным собраниям Мирнинского, Сунтарского, Нюрбинского, Вилюйского и Верхневилюйского улусов (районов)

И.о. Руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РОСТЕХНАДЗОР (Ленское управление) ТИШИНУ Евгению Викторовичу

Руководителю Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Саха (Якутия) СЕМЕНОВУ Виктору Рюриковичу

Генеральному директору-председателю правления АК «АЛРОСА» (ПАО) ИВАНОВУ Сергею Сергеевичу

Начальнику Управления по недропользованию по Республике Саха (Якутия) ЛАПАНОВСКОМУ Игорю Александровичу

Начальнику Ленского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов АНДРОСОВУ Иннокентию Михайловичу

От Дмитриева Дмитрия Афанасьевича и 5014 граждан РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ

19 августа 2018 года на месторождении «Иреляхская россыпь» Мирнинского ГОКа АК «АЛРОСА» (ПАО) произошел прорыв четырех дамб дражных котлованов, который послужил причиной масштабного загрязнения водных объектов рек Ирелях, Малая Ботуобия и Вилюй.

По данному факту Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) приняты оперативные меры. 20 августа т.г. на место разлива направлена рейдовая группа. Инспекторы в ходе обследования акватории реки Ирелях установили факт прорыва дамб дражных котлованов на территории лицензионного участка АК «АЛРОСА» (ПАО). По факту загрязнения водных объектов возбуждено административное расследование, отобраны пробы сточной и природной воды, произведена фото- и видеофиксация нарушения.

Мы, нижеподписавшиеся жители Республики Саха (Якутия), требуем приостановления на территории Республики Саха (Якутия) всех производственных процессов подразделений АК «АЛРОСА» (ПАО), причастных к возникновению экологической катастрофы, до полной ликвидации последствий и до завершения полного экологического аудита со свободными полномочиями на взятие всех необходимых замеров на всей территории производственных объектов, так или иначе угрожающих экологии Республики Саха (Якутия).

В связи с этим просим:

Главу Республики Саха (Якутия):

— принять на себя контроль и стать для народа Республики Саха (Якутия) гарантом исполнения каждого пункта данного обращения.

Правительству и пострадавшим муниципалитетам Якутии:

— объявить чрезвычайное положение на территории пострадавших районов;

— организовать и обеспечить работу общественной независимой оценки состояния воды во всех пострадавших районах Якутии,

— организовать международный экологический аудит всех производств, находящихся на территории Республики Саха (Якутия),

— организовать независимую социально-медицинскую комиссию по комплексному обследованию, проведению необходимых медицинских мероприятий по лечению пострадавших от этого экологического бедствия граждан и предупреждению заболеваний населения Мирнинского (с. Сюльдюкар), Сунтарского, Нюрбинского, Верхневилюйского и Вилюйского районов.

Государственному Собранию РС(Я) и правительству Якутии:

— рассмотреть на ближайшем пленарном заседании вопрос о приостановлении на территории Республики Саха (Якутия) всех производственных процессов причастных к возникновению экологической катастрофы подразделений АК «АЛРОСА» (ПАО), до полной ликвидации последствий и до завершения полного экологического аудита с привлечением международного экологического сообщества,

— наделить Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) всеми необходимыми полномочиями для своевременной оценки экологического состояния всех производственных объектов на территории Якутии, включая земли и производства федерального значения,

АК АЛРОСА (ПАО):

— приостановить в добровольном порядке производственные процессы на всех причастных к возникновению экологической катастрофы подразделениях АК «АЛРОСА» (ПАО) на территории Республики Саха (Якутия) до полной ликвидации последствий, и тем самым доказать свою социальную ответственность на деле,

— ликвидировать и минимизировать все утечки производственных отходов, потенциально угрожающих экологии Якутии,

— обеспечить прозрачность для общественности и СМИ организации экологической безопасности при добыче алмазов,

— организовать бесперебойное бесплатное обеспечение чистой питьевой водой населения на территории Мирнинского (с. Сюльдюкар), Сунтарского, Нюрбинского, Верхневилюйского и Вилюйского районов,

— выплатить всему населению пострадавших районов материальное возмещение.

Федеральным территориальным управлениям:

— Отчитаться о проделанной ранее работе по предупреждению случившегося перед населением, выявить ошибки и вынести административно-организационные решения. Как вы допустили такую ситуацию в подкон¬трольных вами сферах жизнедеятельности?

На сегодняшний день мы, как народная инициативная группа, действующая от имени тысяч граждан Якутии, организовали взятие проб из реки Вилюй и производственных участков Мирнинского ГОКа и обогатительной фабрики № 3, а также проведение их последующей независимой экспертизы за пределами Якутии, с публикацией итогов на открытом нами народном сайте https://vilyuyriver.com.

С обращением, 5014 граждан Республики Саха (Якутия)

(Список из change.org на 229 л.)

Приложение официальной информации по пробам воды.

10 сентября 2018 года.

Подписи

Имя Место нахождения Дата

ayal Silversan yakutsk, Руанда 2018-08-26

Наталья Максимова Moscow, Россия 2018-08-26

Анна Саед-шах Москва, Россия 2018-08-26

Анна Иванова Moscow, Россия 2018-08-26

Марина Кудакова Moscow, Россия 2018-08-26

Фаина Саед-шах Moscow, Россия 2018-08-26

Margarita Emelianova Varangerbotn, Норвегия 2018-08-26

Наталья Омукова Busan, Республика Корея 2018-08-26

Лариса Троева Yakutsk, Россия 2018-08-26

Марина Алексеева Yakutsk, Россия 2018-08-26

Саввинова Вера Якутск, Россия 2018-08-26

Нюргустана Старкова Якутск, Россия 2018-08-26

Валентина Ксенофонтова Yakutsk, Россия 2018-08-26

Оконешникова Анжелика Якутск, Россия 2018-08-26

Надежда Докторова Yakutsk, Россия 2018-08-26

Эльвира Михайлова Сунтар, Россия 2018-08-26

Надежда Сыромятникова Yakutsk, Россия 2018-08-26

Макарова Сардана Якутск, Россия 2018-08-26

Алексей Афанасьев Нюрба, Россия 2018-08-26

Мичийээнэ

Кульбертинова Yakutsk, Россия 2018-08-26

Имя Место нахождения Дата

Егор Соловьев Yakutsk, Россия 2018-08-26

Мария Петрова Якутск, Россия 2018-08-26

Диана Прокопьева Yakutsk, Россия 2018-08-26

Бочкарева Мария Якутск, Россия 2018-08-27

Сергей Иванов Yakutsk, Россия 2018-08-27

Нина Игнатьева Yakutsk, Россия 2018-08-27

Марианна Семенова Yakutsk, Россия 2018-08-27

Саргылана Лидочен Yakutsk, Россия 2018-08-27

Нюргуяна Данилова Yakutsk, Россия 2018-08-27

Нюргуяна Васильева Yakutsk, Россия 2018-08-27

Павлов Дмитрий Yakutsk, Россия 2018-08-27

Альберт Емельянов Yakutsk, Россия 2018-08-27

Вадим Татаринов Yakutsk, Россия 2018-08-27

Вилюя Кипиллина Якутск, Россия 2018-08-27

sardana kyntoyarova Yakutsk, Россия 2018-08-27

Кэскилээнэ Сидорова Якутск, Россия 2018-08-27

Айсен Саввинов Якутск, Россия 2018-08-27

Александр Кириллин Якутск, Россия 2018-08-27

Мария Никифорова Сунтар, Россия 2018-08-27

Христина Николаева Suntar, Россия 2018-08-27

Анастасия Павлова Yakutsk, Россия 2018-08-27

Анатолий Пахомов Yakutsk, Россия 2018-08-27

Имя Место нахождения Дата

Диана Андреева Якутск, Россия 2018-08-27

Пустолякова Алена Yakutsk, Россия 2018-08-27

Наталья поскачина Yakutsk, Россия 2018-08-27

Анна Аянитова Мирный, Россия 2018-08-27

Попова Мария Yakutsk, Россия 2018-08-27

Ольга Степанова Yakutsk, Россия 2018-08-27

Аина Тумусова Yakutsk, Россия 2018-08-27

Татьяна Алексеева Mirnyy, Россия 2018-08-27

Кира Шараборина Yakutsk, Россия 2018-08-27

Мария Крылова Якутск, Россия 2018-08-27

Никитин Ньургун Нюрба, Россия 2018-08-27

Архипова Валентина Yakutsk, Россия 2018-08-27

Мария Прот Покровск, Россия 2018-08-27

Наталия Игнатьева Сунтар, Россия 2018-08-27

Нелли Семенова Vladivostok, Россия 2018-08-27

Дьулустан Феофанов Vladivostok, Россия 2018-08-27

Лилия Серкина Якутск, Россия 2018-08-27

Софи Петрова Vladivostok, Россия 2018-08-27

Мария Слепцова Vladivostok, Россия 2018-08-27

Людмила Никитина Yakutsk, Россия 2018-08-27

андрей генеров якутск, Россия 2018-08-27

Евгения Уарова Yakutsk, Россия 2018-08-27

Имя Место нахождения Дата

Валентина Дегерякова Якутск, Россия 2018-08-27

Аян Кузьмин Yakutsk, Россия 2018-08-27

Дьулустан Ефимов Yakutsk, Россия 2018-08-27

Артем Крылов Yakutsk, Россия 2018-08-27

Сардаана Новгородова Якутск, Россия 2018-08-27

Оксана Иванова Якутск, Россия 2018-08-27

Екатерина Ефремова Yakutsk, Россия 2018-08-27

Светлана Серкина Yakutsk, Россия 2018-08-27

Ирина Давыдова Yakutsk, Россия 2018-08-27

Кристина Лазарева Mirny, Россия 2018-08-27

Наталия Расторгуева Якутск, Россия 2018-08-27

Надежда Захарова Якутск, Россия 2018-08-27

Saina Popova Suntar, Россия 2018-08-27

Олеся Потапова Сунтар, Россия 2018-08-27

Анна Иванова Yakutsk, Россия 2018-08-27

Виктория Фёдорова Yakutsk, Россия 2018-08-27

Tamara Neustroeva Yakutsk, Россия 2018-08-27

Надежда Иванова Yakutsk, Россия 2018-08-27

Анна Тимофеева Yakutsk, Россия 2018-08-27

Никита Иннокентьев Yakutsk, Россия 2018-08-27

Любовь Захарова Khimki, Россия 2018-08-27

Изабелла Жиркова Yakutsk, Suntar, Россия 2018-08-27

Имя Место нахождения Дата

Мария Осипова Сунтар, Россия 2018-08-27

Юлия Трофимова Якутск, Россия 2018-08-27

Михаил Михайлов Сунтар, Россия 2018-08-27

Саргылана Захарова Yakutsk, Россия 2018-08-27

Наталья Охлопкова Yakutsk, Россия 2018-08-27

Алена Дьячковская Vladivostok, Россия 2018-08-27

Тихонова Сахая Yakutsk, Россия 2018-08-27

Зоя Петрова Якутск, Россия 2018-08-27

Liyutsiya Ivanova Якутск, Россия 2018-08-27

Николай Антонов якутск, Россия 2018-08-27

Наталия Морозова Yakutsk, Россия 2018-08-27

Алексей Васильев Новая Зеландия 2018-08-27

Никифоров Андрей Suntar, Россия 2018-08-27

Владимир Филиппов Yakutsk, Россия 2018-08-27

Айталина Никифорова Yakutsk, Россия 2018-08-27

Марилена Степанова Yakutsk, Россия 2018-08-27

Albina Degtyareva Россия 2018-08-27

Аркадий Николаев Vladivostok, Россия 2018-08-27

Вера Соловьева Fairfax, Virginia, США 2018-08-27

Роман Христофоров Atlanta, Georgia, США 2018-08-27

Варвара Июльская Якутск, Россия 2018-08-27

Сардана Федорова Сунтар, Россия 2018-08-27

Имя Место нахождения Дата

Иван Трофимов США 2018-08-27

Анна Петухова Якутск, Россия 2018-08-27

maria kardashevskaya Yogyakarta, Индонезия 2018-08-28

Александра Уарова Якутск, Россия 2018-08-28

николай павлов якутск, Россия 2018-08-28

Михаил Кардашевский Yakutsk, Россия 2018-08-28

колесова наталья Якутск, Россия 2018-08-28

Светлана Иванова Yakutsk, Россия 2018-08-28

Саргылана Карпова Якутск, Россия 2018-08-28

Марина Платонова Yakutsk, Россия 2018-08-28

Мария Бандерова Якутск, Россия 2018-08-28

Оксана Дмитриева Yakutsk, Россия 2018-08-28

Mariya Ignatyeva Якутск, Россия 2018-08-28

Татьяна Иванова Khimki, Россия 2018-08-28

Алгыстаан Друзьянов Vladivostok, Россия 2018-08-28

Elena Lee Республика Корея 2018-08-28

Мираида Толстоухова Якутск, Россия 2018-08-28

наталия васильева Yakutsk, Россия 2018-08-28

Туйара Прокопьева Якутск, Россия 2018-08-28

Татьяна Кугаевская Якутск, Россия 2018-08-28

Арчылаана Дьаархан Хаан Якутск, Россия 2018-08-28

Имя Место нахождения Дата

Светлана Попова Vladivostok, Россия 2018-08-28

Платонов Евгений Yakutsk, Россия 2018-08-28

Струкова Елена Vladivostok, Россия 2018-08-28

Андрей Павллв Yakutsk, Россия 2018-08-28

Нюргуяна Аввакумова Россия 2018-08-28

Nadya Neustroeva Yakutsk, Россия 2018-08-28

Анна Давыдова Yakutsk, Россия 2018-08-28

Иванова Любовь Нюрба, Россия 2018-08-28

Мира Никифорова Якутск, Россия 2018-08-28

Валентин Никооаев Нюрба, Россия 2018-08-28

Нелли Ким Якутск, Россия 2018-08-28

Вера Иванова Yakutsk, Россия 2018-08-28

Viktoria Anisimova Россия 2018-08-28

Санаара Шилеув Якутск, Россия 2018-08-28

Николай Корнилов Yakutsk, Россия 2018-08-28

Нина Давыдова Якутск, Россия 2018-08-28

Айталина Ким Vladivostok, Россия 2018-08-28

Шкулева Алла Yakutsk, Россия 2018-08-28

Алексей Степанов Seoul, Республика Корея 2018-08-28

Елена Фарафонова Якутск, Россия 2018-08-28

Юлия Федорова Якутск, Россия 2018-08-28

Зоя Соловьева Якутск, Россия 2018-08-28

Имя Место нахождения Дата

Мария Слепцова Якутск, Россия 2018-08-28

Татьяна Сутакова Якутск, Россия 2018-08-28

Федорова Александра Якутск, Россия 2018-08-28

Максим Соркомов Moscow, Россия 2018-08-28

Елена Осипова Yakutsk, Россия 2018-08-28

Оксана Нохсорова Yakutsk, Россия 2018-08-28

Vasya Soldatov Yakutsk, Россия 2018-08-28

Альбина Васильева Khabarovsk, Россия 2018-08-28

Куннэй Дунаева Якутск, Россия 2018-08-28

Ольга Ващенко Yakutsk, Россия 2018-08-28

Любовь Тихонова Yakutsk, Россия 2018-08-28

Сахайаана

Сыромятникова Khabarovsk, Россия 2018-08-28

Саина Прокопьева Сунтар, Россия 2018-08-28

Светлана Константинова Yakutsk, Россия 2018-08-28

Диана Лугинова Якутск, Россия 2018-08-28

Прокопий Иванов Якутск, Россия 2018-08-28

Илья Котоконов Yakutsk, Россия 2018-08-28

Альберт Васильев Vladivostok, Россия 2018-08-28

ОЛЬГА ТИЛЬМАН Архангельск, Россия 2018-08-28

Мария Герасимова Yakutsk, Россия 2018-08-28

Никита Хвостов Moscow, Россия 2018-08-28

Имя Место нахождения Дата

Жанна Федорова Yakutsk, Россия 2018-08-28

Евгений Попов Vladivostok, Россия 2018-08-28

Татьяна Капакли Saint Petersburg, Россия 2018-08-28

Татьяна Капакли Санкт-Петербург, Россия 2018-08-28

Вадим Зверев Санкт-Петербург, Россия 2018-08-28

Elena Zhdanova Нахабино, Россия 2018-08-28

Егор Сильченков Saint Petersburg, Россия 2018-08-28

Светлана Тищенко Moscow, Россия 2018-08-28

Надежда Базарова Saint Petersburg, Россия 2018-08-28

Никита Адамов Yakutsk, Россия 2018-08-28

Татьяна Захарова Yakutsk, Россия 2018-08-28

Надежда Семенова Arkhangelsk, Россия 2018-08-28

Дарена Козырева Moscow, Россия 2018-08-28

Елена Пилипенко Moscow, Россия 2018-08-28

Екатерина Арзангельская Yakutsk, Россия 2018-08-28

Саргы Неустроев Khabarovsk, Россия 2018-08-28

Мария Данилова Якутск, Россия 2018-08-28

Alexander Scheifele Bremen, Германия 2018-08-28

Марина Ядреева Yakutsk, Россия 2018-08-28

Айталина Федорова Yakutsk, Россия 2018-08-28

Лена Алексеева Якутск, Россия 2018-08-28

Сардана Борисова Yakutsk, Россия 2018-08-28

Имя Место нахождения Дата

Анна Колодезникова Якутск, Россия 2018-08-29

Сардана Омукова Yakutsk, Россия 2018-08-29

Ваня Аммосов Yakoutsk, Россия 2018-08-29

Андрей Кулаковский Vladivostok, Россия 2018-08-29

Зинаида Кобякова Yakutsk, Россия 2018-08-29

Ньургуйаана Алексеева Якутск, Россия 2018-08-29

ALEXANDR SIDOROV Сунтар, Россия 2018-08-29

Алексей Петров Сунтар, Россия 2018-08-29

Семен Степанов Yakutsk, Россия 2018-08-29

Артем Семенов Yakutsk, Россия 2018-08-29

Петр Аввакумов Suntar, Россия 2018-08-29

Кюнняй Николаева Yakutsk, Россия 2018-08-29

Ольга Колосова Yakutsk, Россия 2018-08-29

Марта Иванова Yakutsk, Россия 2018-08-29

Март Тимофеев Yakutsk, Россия 2018-08-29

Оксана Семенова Якутск, Россия 2018-08-29

Петр Поротов Yakutsk, Россия 2018-08-29

Марина Сивцева Yakutsk, Россия 2018-08-29

Пен Надежда Якутск, Россия 2018-08-29

ирина тимофеева Moscow, Россия 2018-08-29

Тимур Дмитриев Yakutsk, Россия 2018-08-29

Настя Сивцева Якутск, Россия 2018-08-29

Имя Место нахождения Дата

Мирослав Афанасьев Yakutsk, Россия 2018-08-29

Александр Иванов Сунтар, Россия 2018-08-29

Лариса Исхакова Ufa, Россия 2018-08-29

Екатерина Носкова Moscow, Россия 2018-08-29

Степан Вагин Сыктывкар, Россия 2018-08-29

Ангелина Васильева Якутск, Россия 2018-08-29

Ирина Яковлева Сунтар, Россия 2018-08-29

Алена Лонгинова Yakutsk, Россия 2018-08-29

Екатерина Арсентьева Borogontsy, Россия 2018-08-29

Лариса Никитина Сунтар, Россия 2018-08-29

Маргарита Дубинина Moscow, Россия 2018-08-29

Татьяна Никитина Vladivostok, Россия 2018-08-29

Милена Никифорова Yakutsk, Россия 2018-08-29

Тильман Екатерина Saint Petersburg, Россия 2018-08-29

Коля Уаров Yakutsk, Россия 2018-08-29

Мария Копылова Якутск, Россия 2018-08-29

Василий Ильин Yakutsk, Россия 2018-08-29

Ирина Дашибалданова Yakutsk, Россия 2018-08-29

елена алексеева Yakutsk, Россия 2018-08-29

Маркова Елена Россия 2018-08-29

Евгений Степанов Якутск, Россия 2018-08-29

Надежда Кузьминова Yakutsk, Россия 2018-08-29

Имя Место нахождения Дата

Зинаида Гаврильева Yakutsk, Россия 2018-08-29

Авелов Алексей Vladivostok, Россия 2018-08-29

Романова Марианна Якутск, Россия 2018-08-29

Татьяна Махно Novosibirsk, Россия 2018-08-29

Николай Иванов Якутск, Россия 2018-08-29

Яна Кылабысова Yakutsk, Россия 2018-08-29

Лена Сидорова Yakutsk, Россия 2018-08-29

Дмитрий Ткаченко Saint Petersburg, Россия 2018-08-29

Гульнара Галямова Almetyevsk, Россия 2018-08-29

Джулия Нестерова Yakutsk, Россия 2018-08-29

Нестеров Алексей Yakutsk, Россия 2018-08-30

Степанов Роман Романович Yakutsk, Россия 2018-08-30

Валентина Петрова Yakutsk, Россия 2018-08-30

Kirill Ivanov Mirnyy, Россия 2018-08-30

Николай Акимов Mirnyy, Россия 2018-08-30

Лена Константинова Якутск, Россия 2018-08-30

Илья Иванов Khabarovsk, Россия 2018-08-30

Мария Иванова Якутск, Россия 2018-08-30

Иван Сорокоумов Yakutsk, Россия 2018-08-30

Елена Образкова Якутск, Россия 2018-08-30

Елена Неустроева Якутск, Россия 2018-08-30

Имя Место нахождения Дата

Алена Слепцова Yakutsk, Россия 2018-08-30

Георгий Сысоев Сочи, Россия 2018-08-30

Елена Местникова Якутск, Россия 2018-08-30

Sargylana Indeeva San Francisco, California, США 2018-08-30

Евгений Федоров Yakutsk, Россия 2018-08-30

Kyun Mesto Paralimni, Кипр 2018-08-30

Artem Ilin Limassol, Кипр 2018-08-30

Максим Козлов Оренбург, Россия 2018-08-30

Ольга Николаева Москва, Россия 2018-08-30

Ахмедова Сабина Москва, Россия 2018-08-30

Nikanor Granegger Rauris, Австрия 2018-08-30

Zoya Ivanova Yelm, Washington, США 2018-08-30

Ноева Елена Якутск, Россия 2018-08-30

Варвара Иванова Yakutsk, Россия 2018-08-30

Валерий Федоров Yakutsk, Россия 2018-08-30

Айсен Михайлов Yakutsk, Россия 2018-08-30

Никооай Петров Yakutsk, Россия 2018-08-30

Алия Котова Санкт-Петербург, Россия 2018-08-30

Михаил Панарин Yakutsk, Россия 2018-08-31

Сардана Иванова Vladivostok, Россия 2018-08-31

Надежда Слепцова Якутск, Россия 2018-08-31

Лидия Алексеева Vladivostok, Россия 2018-08-31

Имя Место нахождения Дата

Aleksandr Korostelev Москва, Россия 2018-08-31

Александра Афанасьева Москва, Россия 2018-08-31

Линда Семенова Moscow, Россия 2018-08-31

Виктория Ивановна Мойтохонова Сунтар, Россия 2018-08-31

Марина Якоалева Petaluma, California, США 2018-08-31

Darima Ivanova Manheim, Pennsylvania, США 2018-08-31

Galia Williams Athens, Ohio, США 2018-08-31

Олег Бадмаев Улан-удэ, Россия 2018-08-31

галина стручкова Yakutsk, Россия 2018-09-01

Конон Лукин Yakutsk, Россия 2018-09-01

Мира Иванова Yakutsk, Россия 2018-09-01

Виктория Васильева Якутск, Россия 2018-09-01

Зинаида Саввинова Якутск, Россия 2018-09-01

Елена Кондратьева Yakutsk, Россия 2018-09-02

Павел Степанов Якутск, Россия 2018-09-02

Ирина Григорьева Якутск, Россия 2018-09-02

Александр Капустин Yakutsk, Россия 2018-09-02

Нюргуяна Михайлова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Прокопьева Аэлена Нюрба, Россия 2018-09-02

Христина Федорова Novosibirsk, Россия 2018-09-02

Александра Афанасьева Yakutsk, Россия 2018-09-02

Имя Место нахождения Дата

Туяра Иванова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Семен Иванов Yakutsk, Россия 2018-09-02

Татьяна Алексеева Сунтар, Россия 2018-09-02

Анатолий Исаев Якутск, Россия 2018-09-02

Надежда Такырова Yakutsk, Россия 2018-09-02

кирилл данилов Yakutsk, Россия 2018-09-02

Маргарита Кураева Kyndede, Россия 2018-09-02

Егорова Оксана Nyurba, Россия 2018-09-02

Мария Стручкова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Марианна Кузьмина Yakutsk, Россия 2018-09-02

Сардана Михайлова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Эльвира Левина Khabarovsk, Россия 2018-09-02

Ланиса Иванова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Леонид Огочонов Якутск, Россия 2018-09-02

Мария Попова Москва, Россия 2018-09-02

Анна Саввинова Нюрба, Россия 2018-09-02

Артем Николаев Якутск, Россия 2018-09-02

Александр Тихонов Yakutsk, Россия 2018-09-02

Яна Селалищева Yakutsk, Россия 2018-09-02

Нюргустана Тимофеева Yakutsk, Россия 2018-09-02

Любовь Матросова Якутск, Россия 2018-09-02

Людмила Пахомова Якутск, Россия 2018-09-02

Имя Место нахождения Дата

Валерий Миронов Якутск, Россия 2018-09-02

Светлана Яковлева Vladivostok, Россия 2018-09-02

Василий Семенов Yakutsk, Россия 2018-09-02

Алексей Тумусов Yakutsk, Россия 2018-09-02

Валентина Хастырова Yakutsk, Россия 2018-09-02

С Светлана Якутск, Россия 2018-09-02

Яков Саввинов Yakutsk, Россия 2018-09-02

Василий Прокопьев Верхневилюйский улус с.Кырыкый, Россия 2018-09-02

Г ригорьев Анатолий Yakutsk, Россия 2018-09-02

Роза Тумусова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Алена Кокарева Yakutsk, Россия 2018-09-02

Любовь Слепцова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Лилия Докторова Красноярск, Россия 2018-09-02

Елена Корякина Yakutsk, Россия 2018-09-02

Светлана Петрова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Надежда Саввина Maloyaroslavets, Россия 2018-09-02

Евдокия Николаева Yakutsk, Россия 2018-09-02

Анна Авелова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Полина Сивцева Yakutsk, Россия 2018-09-02

Алена Гоголева Vladivostok, Россия 2018-09-02

Вероника Семенова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Имя Место нахождения Дата

Варвара Эверстова Намцы, Россия 2018-09-02

Надежда Еапустина Мирный, Россия 2018-09-02

Виктор Павлов yakutsk, Россия 2018-09-02

Артемий Михайлов Yakutsk, Россия 2018-09-02

Николаева Мария Yakutsk, Россия 2018-09-02

Сергей Гоголев Маягас, Россия 2018-09-02

Александр Петров Сунтар, Россия 2018-09-02

Марфа Иванова Якутск, Россия 2018-09-02

Валерий Попов Udachnui, Россия 2018-09-02

Елена Сластина Томск, Россия 2018-09-02

Айаал Бияков Yakutsk, Россия 2018-09-02

Виктория Константинова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Анастасия Тумусова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Маргарита Мухамбетова Vladivostok, Россия 2018-09-02

Евдокия Прокопьева Вилюйск, Россия 2018-09-02

Юлия Мосорина Yakutsk, Россия 2018-09-02

Марианна Алексеева Khabarovsk, Россия 2018-09-02

Марина Попова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Степанова Наталия Hordogoy, Россия 2018-09-02

Николай Муксунов Yakutsk, Россия 2018-09-02

Татьяна Григорьева Якутск, Россия 2018-09-02

Парасковья Макарова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Имя Место нахождения Дата

Галина Жондорова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Юлия Жистовская Yakutsk, Россия 2018-09-02

Айыына Сергеева Yakutsk, Россия 2018-09-02

Андрей Винокуров Якутск, Россия 2018-09-02

Олег Конощук Нюрба, Россия 2018-09-02

Николаев Будимир Нюрба, Россия 2018-09-02

Туяра Эппэхова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Степан Николаев Vladivostok, Россия 2018-09-02

Анатолий Ушатов Yakutsk, Россия 2018-09-02

Марианна Корнилова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Нюргун Макаров Yakutsk, Россия 2018-09-02

анна павлова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Виктор Семенов Yakutsk, Россия 2018-09-02

Надежда Павлова Якутск, Россия 2018-09-02

Alexandr Pavlov Россия 2018-09-02

евдокия Яковлева Yakutsk, Россия 2018-09-02

Варя Шестакова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Анна Барашкова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Лидия Дмитриева Якутск, Россия 2018-09-02

Александра Дьячковская Yakutsk, Россия 2018-09-02

Руслан Лукин Yakutsk, Россия 2018-09-02

Муксунов Василий Yakutsk, Россия 2018-09-02

Имя Место нахождения Дата

Мария Андреева Yakutsk, Россия 2018-09-02

Yuliiya Platonova Moscow, Россия 2018-09-02

Нюргуяна Васильева Якутск, Россия 2018-09-02

Николай Павлов Yakutsk, Россия 2018-09-02

Елизавета Лукина YakutskЯкутск, Россия 2018-09-02

Надежда Васильева Yakutsk, Россия 2018-09-02

Сардана Никифорова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Нина Варварикова Якутск, Россия 2018-09-02

Валентина Васильева Khabarovsk, Россия 2018-09-02

Карина Кондакова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Лиля Упхолова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Саскылана Тарская Нюрба, Россия 2018-09-02

Альбина Михайлова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Мария Кононова Khabarovsk, Россия 2018-09-02

Людмила Эверстова Якутск, Россия 2018-09-02

Стас Борисов Yakutsk, Россия 2018-09-02

Лена Шабалина Верхневилюйск, Россия 2018-09-02

Полина Родина Arkhangelsk, Россия 2018-09-02

Светлана Федорова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Оксана Степанова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Aial Antonov Якутск, Россия 2018-09-02

Пётр Упхолов Yakutsk, Россия 2018-09-02

Имя

Место нахождения

Дата

Полина Василькова

Татьяна Гасич

Антонина Семенова

Полина Ивановна Митясова

Николай Кириллов Элеонора Щука Ефремов Айаал

Валерия Семенова

Елена Иванова

Ирина Заболоцкая Ньургуйаана Буслаева Семен Гаврильев Людмила Егорова Виктория Васильева Марфа Новикова

Россия

Yakutsk, Россия

Нюрба, Россия

NERYNGRY, Россия

Вероника Афанасьева Vladivostok, Россия

Yakutsk, Россия Yakutsk, Россия Yakutsk, Россия Vladivostok, Россия Yakutsk, Россия Yakutsk, Россия Nyurba, Россия Yakutsk, Россия Боракай, Филиппины Yakutsk, Россия Yakutsk, Россия

Дорианна Ксенофонтова Якутск, Россия

Алициа-Лада Иванова

Евдокия Фадеева

Nataliya Vasilyeva Маргарита Васильева

Yakutsk, Россия

Vladivostok, Россия

Yakutsk, Россия

Yakutsk, Россия

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

Имя Место нахождения Дата

Каролина Кузьмина Yakutsk, Россия 2018-09-02

Альберт Артемьев Yakutsk, Россия 2018-09-02

Алтимир Жирков Якутск, Россия 2018-09-02

Сахаяна Петрова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Александра Федорова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Борис Матяж Балаково, Россия 2018-09-02

Анна Антонова Якутск, Россия 2018-09-02

Дарья Сивцева Якутск, Россия 2018-09-02

Василий Романов Yakutsk, Россия 2018-09-02

Надежда Петрова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Павел Макаров Moscow, Россия 2018-09-02

Надежда Виссарионовна Петрова Якутск, Россия 2018-09-02

Елизавета Аммосова Yakutsk, Россия 2018-09-02

герман м Yakutsk, Россия 2018-09-02

Dimitrii Sofron Yakutsk, Россия 2018-09-02

Наталия Павлова г. Якутск, Россия 2018-09-02

Мария Ноева Якутск, Россия 2018-09-02

Игнатьева Татьяна Нюрба, Россия 2018-09-02

Елена Самсонова Россия 2018-09-02

Василиса Григорьева Yakutsk, Россия 2018-09-02

эдуард бурангулов якутск, Россия 2018-09-02

Имя Место нахождения Дата

прокопьев александр yakutsk, Россия 2018-09-02

Илья Муксунов Якутск, Россия 2018-09-02

Наталья Тырахинова Нюрба, Россия 2018-09-02

Матрена Сметанина Якутск, Россия 2018-09-02

Светлана Мухоплева Якутск, Россия 2018-09-02

Екатерина Абрамова Якутск, Россия 2018-09-02

Денис Аммосов Yakutia, Россия 2018-09-02

Нюргуяна Софронова Якутск, Россия 2018-09-02

Виктория Никифорова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Борис Борисов Khabarovsk, Россия 2018-09-02

Любовь Бакаева Якутск, Россия 2018-09-02

Виктория Павлова Yakutsk, Россия 2018-09-02

венера семенова якутск, Россия 2018-09-02

ВероникА Пан-си-хэ Yakutsk, Россия 2018-09-02

Агафья Егорова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Валентина Трифонова Якутск, Россия 2018-09-02

Сардана Степанова Верхневилюйск, Россия 2018-09-02

Татьяна Яковлева Россия 2018-09-02

Владислав Рютин Moscow, Россия 2018-09-02

Диана Алексеева Yakutsk, Россия 2018-09-02

Денис Тонгоесов Yakutsk, Россия 2018-09-02

Янна Егорова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Имя Место нахождения Дата

Людмила Кириллина Yakutsk, Россия 2018-09-02

Вера Янковв Yakutsk, Россия 2018-09-02

Лена Дордосова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Дина Лыткина Таиланд 2018-09-02

Сардана Сафонова Якутск, Россия 2018-09-02

Алекс Мелк Yakutsk, Россия 2018-09-02

Людмила Поликарпова Якутск, Россия 2018-09-02

Эдуард Романов Якутск, Россия 2018-09-02

Эльвира Санникова Yakutsk, Россия 2018-09-02

михаил кириллин Vladivostok, Россия 2018-09-02

Константин Соловьев Vladivostok, Россия 2018-09-02

Любовь Катанова Vladivostok, Россия 2018-09-02

Розалия Ксенофонтова Нюрба, Россия 2018-09-02

Сардаана Прокопьева Vladivostok, Россия 2018-09-02

Раиса Антонова Якутск, Россия 2018-09-02

Мария Санникова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Ирина Шамшитдинова Якутск, Россия 2018-09-02

Лариса Алексеева Якутск, Россия 2018-09-02

Наталья Перловская Yakutsk, Россия 2018-09-02

Марина Торонова Vladivostok, Россия 2018-09-02

Марианна Христофорова Нюрба, Россия 2018-09-02

Анастасия Иванова Vladivostok, Россия 2018-09-02

Имя Место нахождения Дата

Екатерина Петрова Якутск, Россия 2018-09-02

Максим Аргунов Vladivostok, Россия 2018-09-02

Альнат Абрамов Yakutsk, Россия 2018-09-02

Куннэц Еремеева Якутск, Россия 2018-09-02

Наталия Данилова Якутск, Россия 2018-09-02

Альбина Моякунова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Мария Янкова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Анастасия Жиркова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Святослав Колесов Якутск, Россия 2018-09-02

Айталина Иванова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Таисия Иванова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Александр Ткаченко Vladivostok, Россия 2018-09-02

Татьяна Константинова Yakutsk, Россия 2018-09-02

АГАФИЯ ХАБАРОВА Якутск, Россия 2018-09-02

Ирина Попова Якутск, Россия 2018-09-02

Петр Алексеев Yakutsk, Россия 2018-09-02

Ефремов Виктор Вилюйск, Россия 2018-09-02

Егор Николаев Yakutsk, Россия 2018-09-02

Христина Евстафьева Якутск, Россия 2018-09-02

Лариса Лукинп Yakutsk, Россия 2018-09-02

Оконешникова

Оконешникова Якутск, Россия 2018-09-02

Имя Место нахождения Дата

Сахаяна Талыбыева Khabarovsk, Россия 2018-09-02

Айсен Ефимов Нюрба, Россия 2018-09-02

Елена Дмитриева Yakutsk, Россия 2018-09-02

Сайаана Николаева Moscow, Россия 2018-09-02

Виктория Иванова Нюрба, Россия 2018-09-02

Настя Соловьева Yakutsk, Россия 2018-09-02

Лидия Михайлова Якутск, Россия 2018-09-02

Нюргуяна Местникова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Ника Галич Vladivostok, Россия 2018-09-02

Иннокентий Борисов Якутск, Россия 2018-09-02

Маркус Макаров Yakutsk, Россия 2018-09-02

Марина Слепцова Уфа, Россия 2018-09-02

Наталья Ефремова Якутск, Россия 2018-09-02

Юлия Яковлева Якутия, Россия 2018-09-02

Алена Никифорова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Надежда Назарова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Айталина Иванова Нюрба, Россия 2018-09-02

Илья Кузьмин Yakutsk, Россия 2018-09-02

Мария Андреева Якутск, Россия 2018-09-02

Анастасия Герасимова Якутск, Россия 2018-09-02

Надежда Антонова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Олег Игнатовец Yakutsk, Россия 2018-09-02

Имя

Место нахождения

Дата

Светлана Петрова Аял Шестаков Петр Назаров Елена Гуляева Айталина Григорьева Сахаяна Заровняева Мария Бурцева Дмитрий Макаров Елена Афанасьева Сардаана Заровняева Николай Павлов Александра Егорова Александр Никитин Мария Семенова

Артур Мухоплев сардаана атласова Светлана Елисеева Павел Павлов Анна Николаева Айал Сергучев Иннокентий Николаев

Yakutsk, Россия

Yakutsk, Россия

Yakutsk, Россия

Yakutsk, Россия

Yakutsk, Россия

Yakutsk, Россия

Yakutsk, Россия

Yakutsk, Россия

Yakutsk, Россия

Якутск, Россия

Якутск, Россия

Нюрба, Россия

Yakutsk, Россия

Найти виновных и призвать к ответу!!!, Россия

Якутск, Россия

якутск, Россия

Yakutsk, Россия

Yakutsk, Россия

Нюрба, Россия

Yakutsk, Россия

Suntar, Россия

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

Имя

Место нахождения

Дата

Марьяна Кучарова Yakutsk, Россия

Александра Спиридонова Якутск, Россия

Светлана Никанорова Майя Мегино-Кангаласского, Россия

Зоя Антонова Yakutsk, Россия

Максим VASILEV Якутск, Россия

Петрова Анна Yakutsk, Россия

Владимир Павлов Vladivostok, Россия

Борис Кузьмин Нюрба, Россия

Валентина Мухоплева Якутск, Россия

Вера Кузьмина Yakutsk, Россия

Айаан Босоев Yakutsk, Россия

сосина лена Yakutsk, Россия

Альбина Филиппова Россия

Лена Мординова Yakutsk, Россия

Alena Egorova Якутск, Россия

Галина Скрябина Yakutsk, Россия

Куннэй Саввинова Якутск, Россия

Мария Быканова Yakutsk, Россия

Валя Босоева Yakutsk, Россия

Сивцева Зинаида Вилюйск, Россия

Alexandr Samsonov Yakutsk, Россия

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

Имя Место нахождения Дата

Анастасия Лазарева Yakutsk, Россия 2018-09-02

Алена Макарова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Вероника Павлова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Елена Жиркова Республика Саха Якутия, Россия 2018-09-02

Айсена Степанова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Елена Крылова Vladivostok, Россия 2018-09-02

Ирина Иванова Вилюйск, Россия 2018-09-02

Семен Миронов Yakutsk, Россия 2018-09-02

Елена Андреева Yakutsk, Россия 2018-09-02

Василий

Кыняхыров-Борисов Нюрба, Россия 2018-09-02

Александр Никифоров Yakutsk, Россия 2018-09-02

Мария Плужнова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Варвара Попова Якутск, Россия 2018-09-02

Мария Прокопьева Якутск, Россия 2018-09-02

Анастасия Афанасьева Yakutsk, Россия 2018-09-02

Варвара Захарова Якутск, Россия 2018-09-02

Михаил Ефремов Yakutsk, Россия 2018-09-02

анастасия гуляева Якутск, Россия 2018-09-02

Миронов Василий Verhnevilyuisk, Россия 2018-09-02

Сардана Голованенко Yakutsk, Россия 2018-09-02

Елена Васильева Нюрба, Россия 2018-09-02

Имя

Место нахождения

Дата

Вероника Гаврильева Марта Макарова Раиса Иванова Евдокия Евсеева Юрий Григорьев Наталия Портнягина Гавриил Федоров Илья Андросов Лана Сергеева Попов Евгений Саргылана Гоголева Марк Миронов

Yulya Grigorevs Антонина Николаева Мария Малышева Валентина Попова Арсений Иванов Семен Аввакумов Кристина Аммосова Андрей Григорьев Сайаана Иванова

Yakutsk, Россия

Vladivostok, Россия

Yakutsk, Россия

Yakutsk, Россия

Сунтар, Россия

Vladivostok, Россия

Yakutsk, Россия

Удачный, Россия

якутск, Россия

Vladivostok, Россия

Vladivostok, Россия

Республика Саха(Якутия), г.Якутск, Россия

Yakutsk, Россия Yakutsk, Россия Пхукет, Таиланд Yakutsk, Россия Yakutsk, Россия Якутск, Россия Якутск, Россия Yakutsk, Россия Yakutsk, Россия

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

Имя Место нахождения Дата

Христина Петрова Якутск, Россия 2018-09-02

Дмитрий Чиряев Якктск, Россия 2018-09-02

Василий Дорофеев Yakutsk, Россия 2018-09-02

Сусанна Николаева Yakutsk, Россия 2018-09-02

Герасим Харламов Yakutsk, Россия 2018-09-02

Мария Охлопкова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Сардана Ядреева Якутск, Россия 2018-09-02

Мария Иванова Khabarovsk, Россия 2018-09-02

Айталина

Кривогорницына Yakutsk, Россия 2018-09-02

Анна Иванова Vilyuisk, Россия 2018-09-02

Андрей Михайлов Якутск, Россия 2018-09-02

Евгения Харлампьева Vladivostok, Россия 2018-09-02

Владислав Неустроев Yakutsk, Россия 2018-09-02

Михаил Романов Yakutsk, Россия 2018-09-02

Albert Ilinov Yakutsk, Россия 2018-09-02

Тимур Хартасов Yakutsk, Россия 2018-09-02

Батас Стручков Yakutsk, Россия 2018-09-02

Наталия Габышева Khabarovsk, Россия 2018-09-02

Оксана Гузаирова Россия 2018-09-02

Иван Иванов Мирный, Россия 2018-09-02

Алиандр Михайлов Yakutsk, Россия 2018-09-02

Имя Место нахождения Дата

Тома Федотова Vladivostok, Россия 2018-09-02

Владимир Ершов Yakutsk, Россия 2018-09-02

Яна Васильева Якутия, Россия 2018-09-02

татьяна олесова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Нарыйаана Винокурова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Наталья костина Якутск, Россия 2018-09-02

Нина Габышева Россия 2018-09-02

Татьяна Иванова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Наталья Иванова Vladivostok, Россия 2018-09-02

Анна Осипова Якутск, Россия 2018-09-02

Нохсорова Татьяна Yakutsk, Россия 2018-09-02

Кира Осипова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Татьяна Талыбыева Khabarovsk, Россия 2018-09-02

Ньургуйаана Вамильева Нюрба, Россия 2018-09-02

Кюннэй Ильина Vladivostok, Россия 2018-09-02

Александр Петров Yakutsk, Россия 2018-09-02

Виктория Потапова Якутск, Россия 2018-09-02

Сардаана Николаева Aykhal, Россия 2018-09-02

Елизавета Алексеева Yakutsk, Россия 2018-09-02

Майя Кутимская Nurba, Россия 2018-09-02

Светлана Слепцова Якутск, Россия 2018-09-02

Владислав Цой Якутск, Россия 2018-09-02

Имя Место нахождения Дата

Сивцева Татьяна Yakutsk, Россия 2018-09-02

Любмилв Петрова Vladivostok, Россия 2018-09-02

Людмила Антонова Якутск, Россия 2018-09-02

Афанасиц Лугинов Якутск, Россия 2018-09-02

Айталина Быдыгиева Якутск, Россия 2018-09-02

Акулина Тимофеева Yakutsk, Россия 2018-09-02

Яна Казанова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Сергей Кириллин Yakutsk, Россия 2018-09-02

Аина Антипина Yakutsk, Россия 2018-09-02

Ольга Семенова Якутск, Россия 2018-09-02

Александр Николаев Yakutsk, Россия 2018-09-02

Марк Максимов Yakutsk, Россия 2018-09-02

Светлана Рахлеева Yakutsk, Россия 2018-09-02

Виктор Спиридонов Yakutsk, Россия 2018-09-02

Екатерина Портнягина Yakutsk, Россия 2018-09-02

Ульяна Антонова Yakutsk, Россия 2018-09-02

александр никифоров Якутск, Россия 2018-09-02

Анастасия Баишева Якутск, Россия 2018-09-02

Мария Кириллина Yakutsk, Россия 2018-09-02

Дарья Жиркова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Лидия Шамаева Якутск, Россия 2018-09-02

Аксинья Куличкина Россия 2018-09-02

Имя Место нахождения Дата

Анатолий Колосов Yakutsk, Россия 2018-09-02

Марианна Никифорова Якутск, Россия 2018-09-02

Юрий Юрьевич Нюрбинцев Vladivostok, Россия 2018-09-02

Виктория Егорова Егорова Верхневилюйск, Россия 2018-09-02

Елена Степанова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Артур Карманилов Якутск, Россия 2018-09-02

Мария Аранзина Якутск, Россия 2018-09-02

Елизавета Сивцева Yakutsk, Россия 2018-09-02

Золотарева Людмила Yakutsk, Россия 2018-09-02

Сардана Осипова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Густав Кутугутов Якутск, Россия 2018-09-02

Семенова Наталья Yakutsk, Россия 2018-09-02

Anna Ershova Якутск, Россия 2018-09-02

Александр Васильев Якутск, Россия 2018-09-02

Алена Сыромятникова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Алена Новоородова Сунтар Якутия, Россия 2018-09-02

Виталий Долгунов Yakutsk, Россия 2018-09-02

Афанасий Сивцев Yakutsk, Россия 2018-09-02

Александр Федотов OXFORD, England, Британия 2018-09-02

Игорь Петров Yakutsk, Россия 2018-09-02

Нарияна Ермолаева Село Сунтар, Россия 2018-09-02

Имя Место нахождения Дата

джулияна семенова Vladivostok, Россия 2018-09-02

Константин Булкин Yakutsk, Россия 2018-09-02

Саргылана Гаврильевна Yakutsk, Россия 2018-09-02

Варвара Афонская Yakutsk, Россия 2018-09-02

Одьга Васильева Нюрба, Россия 2018-09-02

Клавдия Иванова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Екатерина ильина Yakutsk, Россия 2018-09-02

Мария Васильевна Дуранова Якутск, Россия 2018-09-02

Василий Иванов Vladivostok, Россия 2018-09-02

Алексей Эверстов Мирный, Россия 2018-09-02

Галина Саввинова Якутск, Россия 2018-09-02

Розалия Афанасьева Якутск, Россия 2018-09-02

Алена Афанасьева Нюрба, Россия 2018-09-02

Саина Семенова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Алексей Долгунов Yakutsk, Россия 2018-09-02

Кэскилээнэ Тарбахова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Николай Еремеев Vladivostok, Россия 2018-09-02

Светлана Николаева Yakutsk, Россия 2018-09-02

Любовь Мярина Aykhal, Россия 2018-09-02

Кристина Золотарева Якутск, Россия 2018-09-02

Larisa Mikhaylova Россия 2018-09-02

Имя Место нахождения Дата

Николай Дьячков Якутск, Россия 2018-09-02

Дмитрий Иваноа Нюрба, Россия 2018-09-02

Ира Петровв Yakutsk, Россия 2018-09-02

Мария Моргусова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Анастасия Васильева Vladivostok, Россия 2018-09-02

Галина Миронова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Алена Эверстова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Харчана Иванова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Егор Корякин Сунтар, Россия 2018-09-02

Людмила Судико Yakutsk, Россия 2018-09-02

Sardana Nikitina Yakutsk, Россия 2018-09-02

Илья Захаров Якутск, Россия 2018-09-02

Петр Ефремов Нюрба, Россия 2018-09-02

Саина Михайлова Yakutsk, Россия 2018-09-02

егор готовцев Yakutsk, Россия 2018-09-02

Михайлова Марианна Yakutsk, Россия 2018-09-02

Иван Соловьев Yakutsk, Россия 2018-09-02

Аина Григорьева Якутск, Россия 2018-09-02

Мария Петрова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Ольга Кузьмина Якутск, Россия 2018-09-02

Сардана Аввакумова Нурбану, Россия 2018-09-02

Роман Самсонов Yakutsk, Россия 2018-09-02

Имя Место нахождения Дата

Ульяна Чердонова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Акимова Натальч Якутск, Россия 2018-09-02

Светлана Васильева Yakutsk, Россия 2018-09-02

Елена Алексеева Yakutsk, Россия 2018-09-02

Юрий Очуров Yakutsk, Россия 2018-09-02

Анастасия Талонова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Евдокия Семенова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Василий Кривошапкин Якутск, Россия 2018-09-02

Мария Григорьева Yakutsk, Россия 2018-09-02

Вячеслав Иванов Вилюйск, Россия 2018-09-02

Галина Васильева Якутск, Россия 2018-09-02

Елена Хвищевская Vladivostok, Россия 2018-09-02

Мария Колодкина Якутск, Россия 2018-09-02

Сардана Егорова Khabarovsk, Россия 2018-09-02

Владислав Докторов Yakutsk, Россия 2018-09-02

Руслан Иванов Нюрба, Россия 2018-09-02

Эдуард Калачиков Yakutsk, Россия 2018-09-02

Анна Сутурина Yakutsk, Россия 2018-09-02

Алина Поскачина Yakutsk, Россия 2018-09-02

Валентина Иванова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Сардана Мордовская Якутск, Россия 2018-09-02

Илья Ю Yakutsk, Россия 2018-09-02

Имя Место нахождения Дата

Андрей Тарасов Нюрба, Россия 2018-09-02

Екатерина Николаевна Кычкина Yakutsk, Россия 2018-09-02

Саргылана Кузьмина Yakutsk, Россия 2018-09-02

Рустам Яковлев Vladivostok, Россия 2018-09-02

Эльвира Романова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Владислав Саввинов Yakutsk, Россия 2018-09-02

Мария Куличкина Yakutsk, Россия 2018-09-02

Геннадий Игнатьев Yakutsk, Россия 2018-09-02

Гаврил Унаров Якутск, Россия 2018-09-02

Надежда Кириллина Нюрба, Россия 2018-09-02

Любовь Никитина Yakutsk, Россия 2018-09-02

максим слепцов Yakutsk, Россия 2018-09-02

Лена Бартули Якутск, Россия 2018-09-02

Людмила Кузьмина Yakutsk, Россия 2018-09-02

Роман Васильев Якутск, Россия 2018-09-02

Анжелика Саввинова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Нина Захарова Якутск, Россия 2018-09-02

Юрий Прокопьев 678175, Россия 2018-09-02

Сергей Грызлов Якутск, Россия 2018-09-02

Мариса Тарабукина Yakutsk, Россия 2018-09-02

Аида Федорова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Имя Место нахождения Дата

Туйаара Никифорова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Василий Максимов Якутск, Россия 2018-09-02

Татьяна Поскачина Yakutsk, Россия 2018-09-02

Владимир Дмитриев Мирный, Россия 2018-09-02

Ирина Слепцова Якутск, Россия 2018-09-02

Лилия Семенова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Evdokiya Smaki Россия 2018-09-02

Снежана Николаева Kostroma, Россия 2018-09-02

Лена Томская Якутск, Россия 2018-09-02

вадим григорьев якутск, Россия 2018-09-02

Туйаара Васильева Мирный, Россия 2018-09-02

Айсен Амбросьев Yakutsk, Россия 2018-09-02

Татьяна Егорова Vladivostok, Россия 2018-09-02

Денис Михайлов Yakutsk, Россия 2018-09-02

Николай Жирков Якутск, Россия 2018-09-02

Татьяна Федотова Vladivostok, Россия 2018-09-02

Елена Пономарева Yakutsk, Россия 2018-09-02

Индиана Оконосова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Дария Кириллина Yakutsk, Россия 2018-09-02

Александра Семенова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Павел Павлов Yakutsk, Россия 2018-09-02

Мария Кириллина Yakutsk, Россия 2018-09-02

Имя Место нахождения Дата

Елизавета Яковлева Нюрба, Россия 2018-09-02

Григорий Тараяров Yakutsk, Россия 2018-09-02

Алена Попова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Вилюйа Алексеева Khabarovsk, Россия 2018-09-02

Гаврил Кондаков Вилюйск, Россия 2018-09-02

Тамара Евсеева Yakutsk, Россия 2018-09-02

Нюргуяна Соловьева Moscow, Россия 2018-09-02

Лера Эверстова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Галина Иванова Мирный, Россия 2018-09-02

Максим Куташов Yakutsk, Россия 2018-09-02

Александр Михайлов Khabarovsk, Россия 2018-09-02

Санаайа Жегусова Moscow, Россия 2018-09-02

Луиза Бугуева Yakutsk, Россия 2018-09-02

Екатерина Избекова Khabarovsk, Россия 2018-09-02

Юлия Тихонова Vladivostok, Россия 2018-09-02

сардана степанова якутск, Россия 2018-09-02

Роман Колмогоров Яккутск, Россия 2018-09-02

Сардана Тебенькова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Наталья Михайлова Якутск, Россия 2018-09-02

Светлана Терехова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Саргылана Соловьева Yakutsk, Россия 2018-09-02

Имя Место нахождения Дата

Мария Дмитриевна Павлова Вилюйск, Россия 2018-09-02

Петр Афанасьев Якутск, Россия 2018-09-02

лидия Рубан Якутск, Россия 2018-09-02

Анна Моякунова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Алиса Ев Yakutsk, Россия 2018-09-02

Степанова Алена Yakutsk, Россия 2018-09-02

Елена Васильева Yakutsk, Россия 2018-09-02

Сардана Петрова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Валентин Контогоров Vladivostok, Россия 2018-09-02

Ньургун Иванов Yakutsk, Россия 2018-09-02

Александр Иванов Yakutsk, Россия 2018-09-02

Владислав Калачиков Yakuts, Россия 2018-09-02

Алексей Николаев Якутск, Россия 2018-09-02

Мария Евсеева Yakutsk, Россия 2018-09-02

Любовь Носкова Вилюйск, Россия 2018-09-02

Львова Сайаана Якутск, Россия 2018-09-02

Анастасия Захарова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Мария Яковлева Сунтар, Россия 2018-09-02

Yuliya Timofeeva Yakutsk, Россия 2018-09-02

Егор Маччасынов Yakutsk, Россия 2018-09-02

Александр Иванов Yakutsk, Россия 2018-09-02

Имя Место нахождения Дата

Sardana Gabysheva Россия 2018-09-02

Сергей Янык Yakutsk, Россия 2018-09-02

Нарыйана Дорофеева Якутск, Россия 2018-09-02

Сахаяна Иванова Khabarovsk, Россия 2018-09-02

иван конников Vladivostok, Россия 2018-09-02

Диана Григорьева Yakutsk, Россия 2018-09-02

Максим Кириллов Nyurba, Россия 2018-09-02

Александр Илларионов Мирный, Россия 2018-09-02

Лидия Окоёмова Вилюйск, Россия 2018-09-02

алексей яковлев сунтар, Россия 2018-09-02

Октябрина Egorova Yakutsk, Россия 2018-09-02

Екатерина Бечехова Vladivostok, Россия 2018-09-02

вероника сидорова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Айта Крылова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Светлана Харитонова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Нарьяна Данилова Якутск, Россия 2018-09-02

Людмила Буртахова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Каролина Нохсорова Якутск, Россия 2018-09-02

Татьяна Петрова Якутск, Россия 2018-09-02

Елизавета Амбросьева Якутск, Россия 2018-09-02

Семен Михайлов Yakutsk, Россия 2018-09-02

Евгения Филиппова Vladivostok, Россия 2018-09-02

Имя

Место нахождения

Дата

Андрей Ефремов Анна Панова николай фомин Семен Аввакумов Тамара

Кыняхырова-Борисова Семен Григорьев Vasya Nikolaev Герасим Николаев Афанасий Николаев Евсей Николаев Туймаада Попова Жиркова Изабелла Георгий Никифоров Тимофей Абрамов Елена Лукина Владислав Мухоплев Андрей Тимофеев Алексей Дьяконов Кирилл Александров Вероника Федорова Маргарита Кысылбаикова

Мирный РС(Я), Россия Новосибирск, Россия якутск, Россия Vladivostok, Россия Nyurba, Россия

Нюрба, Россия Россия

Omsk, Россия Yakutsk, Россия Yakutsk, Россия Yakutsk, Россия Якутск, Россия Yakutsk, Россия Yakutsk, Россия Yakutsk, Россия Удачный, Россия Yakutsk, Россия Якутск, Россия Yakutsk, Россия Vladivostok, Россия Yakutsk, Россия

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

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2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

2018-09-02

Имя Место нахождения Дата

Зина Евдокимова Санкт-Петербург, Россия 2018-09-02

Мария Семенова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Афанасий Александров Yakutsk, Россия 2018-09-02

ника федорова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Андрей Арбыкин Вилюйск, Россия 2018-09-02

Туяра Иннокентьева Yakutsk, Россия 2018-09-02

Бальжима Сандакова Якутск, Россия 2018-09-02

Юлиана Павлова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Ильза Михайлова Верхневилюйск, Россия 2018-09-02

konstantin abramov moskva, Россия 2018-09-02

Андриана Степанова Suntar, Россия 2018-09-02

Наталья Оконешникова Symbister, Россия 2018-09-02

Нюргуяна Васильева Нюрба, Россия 2018-09-02

Ньургуйаана

Оконешникова Vladivostok, Россия 2018-09-02

Мария Ким Якутск, Россия 2018-09-02

Ганна Винокурова Вилюйск, Россия 2018-09-02

Елена Иван Vladivostok, Россия 2018-09-02

Мария Игнатьева Yakutsk, Россия 2018-09-02

Евгения Николаева Yakutsk, Россия 2018-09-02

Татьяна Олесова Нюрба, Россия 2018-09-02

Семён Бястинов Yakutsk, Россия 2018-09-02

Имя Место нахождения Дата

Ирина Павлова Novosibirsk, Россия 2018-09-02

Татьяна Иванова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Валерия Мярикянова Нюрба, Турция 2018-09-02

татьяна нурмухамедова МАРХА ЯКУТСК САХА (ЯКУТИЯ) РЕСПУБЛИКА, Россия 2018-09-02

Людмила Сергеева Vladivostok, Россия 2018-09-02

Саргылана Родионова Улан-Удэ, Россия 2018-09-02

Ирина Щепина Saint Petersburg, Россия 2018-09-02

Нина Саввична Корнилова Якутск, Россия 2018-09-02

Мария Алексеева Yakutsk, Россия 2018-09-02

Алена Игнатьева Vladivostok, Россия 2018-09-02

Виктор Андреев Novosibirsk, Россия 2018-09-02

Нюргуяна Никифорова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Петр Шепелев Россия 2018-09-02

Владислав Никифоров Rostov-on-don, Россия 2018-09-02

Людмила Носова Ryazan, Россия 2018-09-02

Григорьев Виктор Yakutsk, Россия 2018-09-02

Грета Шаталина Якутск, Россия 2018-09-02

Лира Ортоюкова Якутск, Россия 2018-09-02

Лариса Семенова Санкт-Петербург, Россия 2018-09-02

Павел Татаринов Moscow, Россия 2018-09-02

Евгения Саушкина Руанда 2018-09-02

Имя Место нахождения Дата

Анна Волосикова Москва, Россия 2018-09-02

Сандаара Егорова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Татьяна Петрова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Ольга Шевцова Истра, Россия 2018-09-02

Tamara Kuzugasheva Россия 2018-09-02

Иван Сидоров Ганновер, Германия 2018-09-02

Vera Sergeeva nurba, Россия 2018-09-02

Кыдана Слепцова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Александра Иванова Moscow, Россия 2018-09-02

Сергей Ильин Yakutsk, Россия 2018-09-02

Илья Оконешников Якутск, Россия 2018-09-02

Прасковья Никифорова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Тамара Миронова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Варвара Тихонова Якутск, Россия 2018-09-02

Анна Силина Якутск, Россия 2018-09-02

рея николаева Yakutsk, Россия 2018-09-02

Степан Николаев Якутск, Россия 2018-09-02

Валентина Николаева сунтар, Россия 2018-09-02

Александр Степанов Россия 2018-09-02

Мария Григорьева Якутск, Россия 2018-09-02

Сергей Максимов Нюрба, Россия 2018-09-02

Людмила Сухих Yakutsk, Россия 2018-09-02

Имя Место нахождения Дата

Игорь Алексеев Мирный, Россия 2018-09-02

Kristina Nikolaeva Antalya, Турция 2018-09-02

Саввин Лев Мирный, Россия 2018-09-02

Наталья Трофимова Якутск, Россия 2018-09-02

Яков Иванов Yakutsk, Россия 2018-09-02

Илья Васильев yakutsk, Россия 2018-09-02

валентина

Кривошапкина Yakutsk, Россия 2018-09-02

Алена Чирикова Амга, Россия 2018-09-02

Александр Васильев Suntar, Россия 2018-09-02

Кристина Колесова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Виктория Лукина Yakutsk, Россия 2018-09-02

Эльза Никифорова Vladivostok, Ниуэ 2018-09-02

Нарыйа Борисова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Иван Потапов Якутск, Россия 2018-09-02

Янита Мойтохонова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Андрей Нежурко Якутск, Россия 2018-09-02

Ираида Семенова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Дмитрий Наумов Yakutsk, Россия 2018-09-02

Дария Черкашина Putaruru, Новая Зеландия 2018-09-02

Саргылана Iakovleva Yakutsk, Россия 2018-09-02

Парасковья Акимова Aykhal, Россия 2018-09-02

Имя Место нахождения Дата

Павел Глухарев Yakutsk, Россия 2018-09-02

Валентина Никифорова Якутск, Россия 2018-09-02

Лена Мельядо Якутск, Россия 2018-09-02

Мария Фомина Вилюйский улус, Россия 2018-09-02

Жанна Петрова Якутск, Россия 2018-09-02

Василий Осипов Yakutsk, Россия 2018-09-02

Эльвира Данилова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Виктория Петрова Srednekolymsk, Россия 2018-09-02

Елена Николаева Якутск, Россия 2018-09-02

Наталья Кайдалова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Анжелика Борисова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Вера Иванова Нюрба, Россия 2018-09-02

Alexander Okhlopkov Auckland, Новая Зеландия 2018-09-02

Марфа Петровна Аммосова Россия 2018-09-02

Александр Кривошапкин Yakutsk, Россия 2018-09-02

Александра Федорова Якутск, Россия 2018-09-02

Татьяна Константинова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Алкивиад Данилов Yakutsk, Россия 2018-09-02

Валерий Иванов Yakutsk, Россия 2018-09-02

Татьяна Кузьмич Якутск, Россия 2018-09-02

Алексей Лаврушкин Yakutsk, Россия 2018-09-02

Имя Место нахождения Дата

Октябрь Федоров Yakutsk, Россия 2018-09-02

Орлан Иванов Yakutsk, Россия 2018-09-02

Иван Кириллин Nyurba, Россия 2018-09-02

Петр Яковлев Якутск, Россия 2018-09-02

Мария Ефремова Верхневилюйск, Россия 2018-09-02

Анна Буртахова Якутск, Россия 2018-09-02

Татьяна Чирикова Сунтар, Россия 2018-09-02

Ирина Попова Якутск, Россия 2018-09-02

Ирина Налетова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Мария Егорова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Мичил Гуринов Yakutsk, Россия 2018-09-02

Иван Прокопьев Вилюйск, Россия 2018-09-02

Мария Иевлева Якутск, Россия 2018-09-02

Афанасий Торохов Нюрба, Россия 2018-09-02

Михаил Дубина Мирный, Россия 2018-09-02

Александр Татаринов Якутск, Россия 2018-09-02

Марияна Тумусова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Майя Слепцова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Саргылана Иванова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Лидия Романова Якутск, Россия 2018-09-02

Екатерин Филиппова Moscow, Россия 2018-09-02

Имя Место нахождения Дата

Елена Николаевна Сангаджиева РС Я, Россия 2018-09-02

Иван Гуринов Vladivostok, Россия 2018-09-02

Надежда Карманилова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Александр

Черноградский Якутск, Россия 2018-09-02

Алина Киреева Auckland, Новая Зеландия 2018-09-02

Евдокия Игнатьева Yakutsk, Россия 2018-09-02

валентина михайлова якутск, Россия 2018-09-02

Александр Бушков якутск, Россия 2018-09-02

Трофим Максимов Якутск, Россия 2018-09-02

Виктория Варламова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Евгения Булатова Якутск, Россия 2018-09-02

Виктория Федорова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Наталия Белолюбская Vladivostok, Россия 2018-09-02

Ньургуяна Яковлева Yakutsk, Россия 2018-09-02

Александра Ильинова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Елена Дьяконова Nha Trang, Вьетнам 2018-09-02

Василий Тихонов Yakutsk, Россия 2018-09-02

Саргылана Эверстова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Павлова Саргылана Yakutsk, Россия 2018-09-02

Инна Иванова Якутск, Россия 2018-09-02

любовь никанорова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Имя Место нахождения Дата

Лена Мельядо Якутск, Россия 2018-09-02

Ольга Саенко Якутск, Россия 2018-09-02

Ньургун Попов Yakutsk, Россия 2018-09-02

аида архангельская Yakutsk, Россия 2018-09-02

Кюндюнэ Бордей Yakutsk, Россия 2018-09-02

Марина Илларионова Нюрба, Россия 2018-09-02

Лидия Александрова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Maria Martin Новая Зеландия 2018-09-02

Александр Иванов Якутск, Россия 2018-09-02

Сардана Васильева Yakutsk, Россия 2018-09-02

мария григорьева Yakutsk, Россия 2018-09-02

Ирина КОрнилова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Ольга Бережнова Якутск, Россия 2018-09-02

Ольга Гуринова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Маргарита Софронова Якутск, Россия 2018-09-02

Людмила Бускарова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Алена Слепцова Якутск, Россия 2018-09-02

Клавдия Габышева Yakutsk, Россия 2018-09-02

Иван Федорова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Климова Александра Yakutsk, Россия 2018-09-02

Ценев Сергей Vladivostok, Россия 2018-09-02

Дмитрий Иванов Yakutsk, Россия 2018-09-02

Имя Место нахождения Дата

Вера Миронова Верхневилюйск, Россия 2018-09-02

Лера Федотова Yakutsk, Россия 2018-09-02

Анжелика Божедонова Якутск, Россия 2018-09-02

Софрон Данилов Yakutsk, Россия 2018-09-02

Николай Андреев Yakutsk, Россия 2018-09-02

Виктория Саввина Yakutsk, Россия 2018-09-02

Дьулустан Иванов Vladivostok, Россия 2018-09-02

Степан Павлов Якутск, Россия 2018-09-02

Прокопий Батюшкин Якутск, Россия 2018-09-02

Ирина Скрябина Якутск, Россия 2018-09-02

Иннокентий Иванов Vladivostok, Россия 2018-09-02

Августина Иванова Якутск, Россия 2018-09-02

Boris Prokopyev Moscow, Россия 2018-09-02

Георгий Генеров Yakutsk, Россия 2018-09-02

Эльвира Баишева Якутск, Россия 2018-09-02

Алена Находкина Yakutsk, Россия 2018-09-02

галина мубаракова Khabarovsk, Россия 2018-09-02

Александр Дуяков Yakutsk, Россия 2018-09-02

Сергей Николпв Yakutsk, Россия 2018-09-02

Юрий Егоров Srednekolymsk, Россия 2018-09-02

Сысолятина Алена Yakutsk, Россия 2018-09-02

Иннокентий Огоюкин Vladivostok, Россия 2018-09-02

Имя Место нахождения Дата

Тимур Новгородов Якутск, Россия 2018-09-02

Сандаара Семенова Якутск, Россия 2018-09-02

Елена Пахомова Якутия, Россия 2018-09-02

Сергей Мекумянов Мирный, Россия 2018-09-03

Айталина Бускарова Нюрба, Россия 2018-09-03

Евдокия Егорова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Надежда Васильева Якутск, Россия 2018-09-03

Егор Герасимов Yakutsk, Россия 2018-09-03

Дмитрий Пестерев Zrencr, Россия 2018-09-03

Марианна Пинигина Якутск, Россия 2018-09-03

Валентина Яковлева Vladivostok, Россия 2018-09-03

Варвара Иванова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Станислав Федоров Нюрба, Россия 2018-09-03

Елизавета Васильева Yakutsk, Россия 2018-09-03

Александр Софронеев Yakutsk, Россия 2018-09-03

Анастасия Санникова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Прокопий Ефремов Якутск, Россия 2018-09-03

Анна Петрова Якутск, Россия 2018-09-03

Светлана Лаврова Якутск, Россия 2018-09-03

Мария Даутова Россия 2018-09-03

Конных Юрий Мирный Якутия, Россия 2018-09-03

Tuyara Andreyeva Yakutsk, Россия 2018-09-03

Имя Место нахождения Дата

Михаил Селиверстов Yakutsk, Россия 2018-09-03

Вера Фёдорова Nyurba, Россия 2018-09-03

Сардана Боякова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Наталия Севрюгина Vladivostok, Россия 2018-09-03

Альберт Моякунов Srednekolymsk, Россия 2018-09-03

Роман Ероскумов Vladivostok, Россия 2018-09-03

Елизавета Пестерева Yakutsk, Россия 2018-09-03

Мария Корнилова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Наталья Трофимова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Дмитрий Гаврильев Yakutsk, Россия 2018-09-03

Ирина Кальнина Якутск, Россия 2018-09-03

Сайыына Иннокентьева Nyurba, Россия 2018-09-03

Николай Степанов Нюрба, Россия 2018-09-03

Михаил Ераскумов Yakutsk, Россия 2018-09-03

Антонова Елена Yakutsk, Россия 2018-09-03

Марина Ильина Yakutsk, Россия 2018-09-03

Антон Бушин Vladivostok, Россия 2018-09-03

Сергей Золотухин Vladivostok, Россия 2018-09-03

Айталина Николаева Нюрба, Россия 2018-09-03

Федоров Аркадий Нюрба, Россия 2018-09-03

Вероника Петрова Якутск, Россия 2018-09-03

Лена Илларионова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Имя Место нахождения Дата

Александр Кухлевский Черниговка, Россия 2018-09-03

Ньургун Афанасьев Suntar, Россия 2018-09-03

Нюргуяна Бускарова Якутск, Россия 2018-09-03

Шангаев Ярослав Нюрба, Россия 2018-09-03

Перфилий Яковлев Якутск, Россия 2018-09-03

Любовь Ощепкова Якутск п. Жатаэйэ, Россия 2018-09-03

Алексей Павлов Якутск, Россия 2018-09-03

Семён Соколов Якутск 677000, Россия 2018-09-03

Александр Анатольевич Иванов Yakutsk, Россия 2018-09-03

Василий Степанов Мирный, Россия 2018-09-03

Туяра Жиркова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Светлана Григорьева Якутск, Россия 2018-09-03

Людмила Васильева Yakutsk, Россия 2018-09-03

Сардана Авдеева Yakutsk, Россия 2018-09-03

Егор Мохначевский Якутск, Россия 2018-09-03

Юлия Петрова якутск, Россия 2018-09-03

Глафира Егорова Якутск, Россия 2018-09-03

Наталья Семёнова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Матрена Дмитриева Yakutsk, Россия 2018-09-03

Сардана Мологурова Vladivostok, Россия 2018-09-03

Руслан Кычкин Yakutsk, Россия 2018-09-03

Имя Место нахождения Дата

Мария Дмитриева Yakutsk, Россия 2018-09-03

Сардана Чайнова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Василий Дмитриев Мирный, Россия 2018-09-03

никита петров якутск, Россия 2018-09-03

Илья Васильев Symbister, Британия 2018-09-03

Новгородова Анастасия Якутск, Россия 2018-09-03

Olga Sosina Auckland, Новая Зеландия 2018-09-03

Лукина Яна Yakutsk, Россия 2018-09-03

Татьяна Александрова Нюрба, Россия 2018-09-03

Иванова Светлана Yakutsk, Россия 2018-09-03

Афанасий Уйгуров Якутск, Россия 2018-09-03

Артём Павлов Якутск, Россия 2018-09-03

Александра Старкова Якутск, Россия 2018-09-03

Марианна Николаева Якутск, Россия 2018-09-03

Иван Николаев Nyurba, Россия 2018-09-03

Nastya Danilova Якутск, Россия 2018-09-03

леонтий иннокентьев якутск, Россия 2018-09-03

Стемира Кычкина Yakutsk, Россия 2018-09-03

Алексей Мухоплев Якутск, Россия 2018-09-03

Виктор Костенко Мирный, Россия 2018-09-03

Александр Хабытов Yakutsk, Россия 2018-09-03

Ирина Павлова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Имя Место нахождения Дата

Станислав Корнилов Якутск, Россия 2018-09-03

Александр Слепцов Якутск, Россия 2018-09-03

Ольга Корякина Yakutsk, Россия 2018-09-03

Лия Садовникова Амга, Россия 2018-09-03

Gabril Kolesov Yakutsk, Россия 2018-09-03

Альберт Окороков Yakutsk, Россия 2018-09-03

Аркадий Тимофеев Якутск, Россия 2018-09-03

Станислава Павлова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Иван Ромашин Мирный Саха Якутия, Россия 2018-09-03

Ирина Гурьева Верхневилюйский улус, Россия 2018-09-03

Лариса Еузьмина Yakutsk, Россия 2018-09-03

Сардана Самсонова Vladivostok, Россия 2018-09-03

Диана Адасько Yakutsk, Россия 2018-09-03

Андрей Попов Ленск, Россия 2018-09-03

Филиппова Федора Нюрба, Россия 2018-09-03

Лиля Нехорукова Россия 2018-09-03

Имана Кириллина Yakutsk, Россия 2018-09-03

Моника Старостина Nyrba, Россия 2018-09-03

Дария Сыромятникова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Герасимова айталина Якутск, Россия 2018-09-03

Вера Яковлева Yakutsk, Россия 2018-09-03

Татьяна Оконешникова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Имя Место нахождения Дата

Варвара Егорова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Айталина Еремеева Yakutsk, Россия 2018-09-03

Виктория Гоголева Yakutsk, Россия 2018-09-03

Титова Надежда Yakutsk, Россия 2018-09-03

Анастасия Камышева Yakutsk, Россия 2018-09-03

Айсана Неустроева Yakutsk, Россия 2018-09-03

Юлия квочина Kursk, Россия 2018-09-03

Роман Васильев Vladivostok, Россия 2018-09-03

Сухаринова Екатерина якутск, Россия 2018-09-03

Саргылана Устинова Maloyaroslavets, Россия 2018-09-03

лариса васильева Якутск, Россия 2018-09-03

Людмила Павлова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Айыына Яковлева Yakutsk, Россия 2018-09-03

Саргылана Иванова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Наталья Ефимова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Ольга Колесова Якутск, Россия 2018-09-03

Полина Шестакова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Айсена Нестерева Vladivostok, Россия 2018-09-03

Саргылана Атласова Saint Petersburg, Maryland, США 2018-09-03

Садовникова Мария Vladivostok, Россия 2018-09-03

Нина Сутакова Якутск, Россия 2018-09-03

Тайаана Хотойук Сунтар, Россия 2018-09-03

Имя Место нахождения Дата

Валентина Христофорова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Дария Алексеева Якутск, Россия 2018-09-03

Степан Иванов Якутск, Россия 2018-09-03

Ксения Павлова Якутск, Россия 2018-09-03

Ольга Корякина Якутск, Россия 2018-09-03

Айталина Михайлова Сунтар, Россия 2018-09-03

Галина Монастырева Чурапча, Россия 2018-09-03

Сандаара Егорова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Сахаяна Жиркова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Акулина Томская Yakutsk, Россия 2018-09-03

Майя Пономарева Республика Саха, Россия 2018-09-03

Сардана Павлова Якутск, Россия 2018-09-03

Светлана Андреева Nyurba, Россия 2018-09-03

Матрена Винокурова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Марианна Прокопьева Yakutsk, Россия 2018-09-03

Евдокия Габышева Yakutsk, Россия 2018-09-03

Анастасия Аммосова Якутск, Россия 2018-09-03

руслана Попова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Анатолий Ощепков Yakutsk, Россия 2018-09-03

Сардана Перевалова Верхневилюйск, Россия 2018-09-03

Мира Mira Yakutsk, Россия 2018-09-03

Лариса Иванова Якутск, Россия 2018-09-03

Имя Место нахождения Дата

Светлана Конобулова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Татьяна Сосина Крестях, Россия 2018-09-03

Марина Моисеева Якутск, Россия 2018-09-03

Катя Артемьева Krasnoyarsk, Россия 2018-09-03

Лена Сергеевна Семенова Vladivostok, Россия 2018-09-03

Матрена Павлова Vladivostok, Россия 2018-09-03

Арсан Семенов Якутск, Россия 2018-09-03

Айталина Протопопова Якутск, Россия 2018-09-03

Афанасий Матвеев Среднеколымск, Россия 2018-09-03

Таисия Явловская Yakutsk, Россия 2018-09-03

Лена Васильева Yakutsk, Россия 2018-09-03

АЛЕКСЕЕВА Клавдия якутск, Россия 2018-09-03

Айисен Протопопов Якутск, Россия 2018-09-03

Алексей Евсеев Vladivostok, Россия 2018-09-03

Наталья Унарова Якутск, Россия 2018-09-03

Гаврил Лазарев Yakutsk, Россия 2018-09-03

Дмитрий Семенов Якутск, Россия 2018-09-03

Ekaterina Potapova Vancouver, Канада 2018-09-03

Зоя Корякина Yakutsk, Россия 2018-09-03

Гаврил Степанов Якутск, Россия 2018-09-03

Наталия Протопопова Якутск, Россия 2018-09-03

Имя

Место нахождения

Дата

оксана павлова

Айталина

Протодьяконова

Вероника Платонова

Валентина Стручкова

Сергей Ксенофонтов

Наталья Попова

Чагыл Портнягин

Парасковья Шестакова

Варвара Константинова

Айталина Оконешникова

Сахаайа Николаева

Кириллин Анатолий

Айталина Яковлева

Надежда Посельская

Максим Павлов

Алина Павлова Дария Сысолятина Станислав Афанасьев Варвара Попова Ольга Попова Иван Павлов

якутск, Россия Россия

Якутск, Россия Yakutsk, Россия Tyumen, Россия Vladivostok, Россия Yakutsk, Россия Yakutsk, Россия Якутск, Россия Yakutsk, Россия Yakutsk, Россия Эльгяй, Россия Khabarovsk, Россия Yakutsk, Россия

с.Антоновка Нюрбинского улуса, Россия

Mornin Yakutia, Россия Yakutsk, Россия Якутск, Россия Якутск, Россия Якутск, Россия Yakutsk, Россия

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

Имя Место нахождения Дата

Ольга Реброва Анжеро-Судженск, Россия 2018-09-03

Леонид Макаров Амга, Россия 2018-09-03

Юлия Букасова Якутск, Россия 2018-09-03

Анастасия Данилова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Федор Кузьмин Якутск, Россия 2018-09-03

Sakhaya Khokholova Якутск, Россия 2018-09-03

Анна Петрова Vladivostok, Россия 2018-09-03

Надежда Тарабукина якутск, Россия 2018-09-03

Зоя Кузьмина Yakutsk, Россия 2018-09-03

Диана Шангаева Якутск, Россия 2018-09-03

Татьяна Протопопова Якутск, Россия 2018-09-03

Афанасий Саввинов Yakutsk, Россия 2018-09-03

Николай Наумов США 2018-09-03

Таисия Павлова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Сардана Махарова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Александра Григорьева Khabarovsk, Россия 2018-09-03

Ким Фёдоров Нюрба, Россия 2018-09-03

Сардана Башарина Nurba, Россия 2018-09-03

Милена Голованенко Yakutsk, Россия 2018-09-03

Анжелика Гаврильева Yakutsk, Россия 2018-09-03

Евдокия Афанасьева Якутск, Россия 2018-09-03

Айыына Николаева Yakutsk, Россия 2018-09-03

Имя Место нахождения Дата

Владимир Варламов Вилюйск, Россия 2018-09-03

Алёна Саввинова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Борис Андросов Yakutsk, Россия 2018-09-03

Сандара Еремеева Yakutsk, Россия 2018-09-03

Надежда Назарова Нюрба, Россия 2018-09-03

Александр Габышев Якутск, Россия 2018-09-03

Максим Афанасьев Мирный, Россия 2018-09-03

Алексей Михайлов Yakutsk, Россия 2018-09-03

Саргылана Романова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Ильдар Васимов Yakutsk, Россия 2018-09-03

Раиса Карзонова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Ирина Алексеева Якутск, Россия 2018-09-03

Михаил Сергеев Yakutsk, Россия 2018-09-03

Гасич Анна Yakutsk, Россия 2018-09-03

Владимир Атласов Yakutsk, Россия 2018-09-03

Евгений Петров Yakutsk, Россия 2018-09-03

Николай Васильев Мирный, Россия 2018-09-03

Мария Васильева Saint Petersburg, Россия 2018-09-03

Семен Тобохов Якутск, Россия 2018-09-03

Айталина Григорьева Yakutsk, Россия 2018-09-03

Яна Корякина Yakutsk, Россия 2018-09-03

Олег Карамзин Vladivostok, Россия 2018-09-03

Имя Место нахождения Дата

наталья спиридонова якутск, Россия 2018-09-03

Ирина Баланева Владивосток, Россия 2018-09-03

Оксана Васильева Yakutsk, Россия 2018-09-03

Степан Дьячковский Якутск, Россия 2018-09-03

Вилюяна Платонова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Эдуард Гаврильев г.Якутск, Россия 2018-09-03

Дмитрий Мандаров Khabarovsk, Россия 2018-09-03

Акулина Сухаринова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Сергей Михайлов Якутск, Россия 2018-09-03

Сардана Моисеева Якутск, Россия 2018-09-03

Наталья Леонтьева Yaroslavl, Россия 2018-09-03

Дмитрий Кириллин Moscow, Россия 2018-09-03

Елена Алексеева Сунтар, Россия 2018-09-03

Эркин Алексеев Якутск, Россия 2018-09-03

Артамонов Андрей Yakutsk, Россия 2018-09-03

Айаал Молокотин Якутск, Россия 2018-09-03

Светлана Авелова Yakutsk, Россия 2018-09-03

юлия кулясова Магадан, Россия 2018-09-03

Капитолина Ильина Symbister, Британия 2018-09-03

Нюргуяна Сосина Sevastopol, Украина 2018-09-03

Роман Игнатьев Якутск, Россия 2018-09-03

Иннокентий Васильев Vladivostok, Россия 2018-09-03

Имя Место нахождения Дата

Людмила Петрова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Сааскыйаана

Протопопова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Юлия Егорова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Лариса Гаврильева Yakutsk, Россия 2018-09-03

Зямбеда Аянитова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Жанна Попова Якутск, Россия 2018-09-03

Виктор Лазарев Якутск, Россия 2018-09-03

Владимир Сидоров Крестях, Россия 2018-09-03

Сардана Мыреева Якутск, Россия 2018-09-03

Aisen Neustroev Yakutsk, Россия 2018-09-03

Нюргуяна Степанова Якутск, Россия 2018-09-03

Юрий Филиппов Vladivostok, Россия 2018-09-03

Ариадна Семенова Якутск, Россия 2018-09-03

Анастасия Фомичева Якутск, Россия 2018-09-03

Иван Курчатов Saint Petersburg, Россия 2018-09-03

АнНА Ким Seoul, Республика Корея 2018-09-03

сарыал винокуров Yakutsk, Россия 2018-09-03

Irina Radugina Moscow, Россия 2018-09-03

Анна Дмитриева Якутск, Россия 2018-09-03

Анатолиф Филиппов Вилюйск, Россия 2018-09-03

Юля Васильева Нюрба, Россия 2018-09-03

Имя Место нахождения Дата

Надежда Чичахова Якутск, Россия 2018-09-03

Мария Слепцова Якутск, Россия 2018-09-03

Татьяна Гоголева Blagovechensk, Россия 2018-09-03

N M Якутск, Россия 2018-09-03

Татьяна Скрябина п.Нижний Бестях, Россия 2018-09-03

Гаврил Слепцов Yakutsk, Россия 2018-09-03

Darina Popova Khabarovsk, Россия 2018-09-03

Иваницкий Владимир Александрович Moscow, Россия 2018-09-03

Sergey Arkhipov Yakutsk, Россия 2018-09-03

Алина Яковлева Якутск, Россия 2018-09-03

Сергей Тартыев Якутск, Россия 2018-09-03

Василий Винокуров Вилюйск, Россия 2018-09-03

Шагдарон Баир Якутск, Россия 2018-09-03

Александр Постников Якутск, Россия 2018-09-03

Ньургуйана Парфенова Якутск, Россия 2018-09-03

Павел Макаров Yakutsk, Россия 2018-09-03

Маргарита Яковлева Seoul, Республика Корея 2018-09-03

Людмила Архипова Krasnodar, Россия 2018-09-03

Антонина Павлова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Марианна Корнилова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Марина Самсонова Якутск, Россия 2018-09-03

Имя Место нахождения Дата

Дмитрий Барашков Yakutsk, Россия 2018-09-03

Кира Федорова Vladivostok, Россия 2018-09-03

Васильева Ирина Yakutsk, Россия 2018-09-03

Виктория Саввинова Якутск, Россия 2018-09-03

Maria Zabolotskaya Yakutsk, Россия 2018-09-03

Екатерина Захарова Якутск, Россия 2018-09-03

Сардана Семенова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Василий Анатольевич Мирный, Россия 2018-09-03

Дуу-Дарый Тюлюш Moscow, Россия 2018-09-03

Сергей Деревянных Moscow, Россия 2018-09-03

Татьяна Павлова Vilyusk, Россия 2018-09-03

Татьяна Юман г.Якутск, Россия 2018-09-03

Алеся Варфоломеевп Yakutsk, Россия 2018-09-03

Туйаара Жерготова Ulan-ude, Россия 2018-09-03

Юлия Захарова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Ян Максимов Якутск, Россия 2018-09-03

Александр Федоров Yakutsk, Россия 2018-09-03

Наталья Горбанева Yakutsk, Россия 2018-09-03

Николай Яковлев Якутск, Россия 2018-09-03

Светлана Земляная Якутск, Россия 2018-09-03

дарья новоприезжая якутск, Россия 2018-09-03

Гавриил Дранаев Yakutsk, Россия 2018-09-03

Имя Место нахождения Дата

Дайаана Макарова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Айсиэн Попов Якутск, Россия 2018-09-03

Жанна Сивцева Yakutsk, Россия 2018-09-03

Егорова Анна Якутск, Россия 2018-09-03

Дарья Копылова Якутск, Россия 2018-09-03

Светлана Курчатова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Сардана Иванова Верхневилюйск, Россия 2018-09-03

Байдам Филиппов Якутск, Россия 2018-09-03

Марианна Кучутова Якутск, Россия 2018-09-03

Сергей Гузаиров Якутск, Россия 2018-09-03

Дьулустан Марков Якутск, Россия 2018-09-03

Михаил Слепцов Республика Саха Якутия, Россия 2018-09-03

Алена Оконешникова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Вадим Мартынов Нюрба, Россия 2018-09-03

Сардаана Иванова Якутск, Россия 2018-09-03

Елизавета Давыдова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Ноева Надежда Vladivostok, Россия 2018-09-03

Таня Захарова Якутск, Россия 2018-09-03

I Am Кызыл, Россия 2018-09-03

афанасий максимов якутск, Россия 2018-09-03

Оксана Степанова Россия 2018-09-03

Саргылана Дулова Khabarovsk, Россия 2018-09-03

Имя Место нахождения Дата

мария андреева Якутск, Россия 2018-09-03

Сергей Цой Нерюнгри, Россия 2018-09-03

Надежда Львова Якутск, Россия 2018-09-03

Дан-Хаяа Монгуш Владивосток, Россия 2018-09-03

Сардана Федотова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Нария Федорова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Айсен Федоров Vladivostok, Россия 2018-09-03

Владимир Панов Novosibirsk, Россия 2018-09-03

Иван Прокопьевич Васильев Khabarovsk, Россия 2018-09-03

Босикова Марианна Якутск, Россия 2018-09-03

Федот Бускаров Vladivostok, Россия 2018-09-03

Марина Алексеева Нюрба, Россия 2018-09-03

Наталья Егоровп Якутск, Россия 2018-09-03

Milana Bayir-ool Kyzyl, Россия 2018-09-03

Надежда Монгуш Москва, Россия 2018-09-03

Игорь Семенюк Якутск, Россия 2018-09-03

Александра Яковлева Vladivostok, Россия 2018-09-03

Руслан Васильев Yakutsk, Россия 2018-09-03

Аркадий Канаев Якутск, Россия 2018-09-03

Ираида Федорова Saint Petersburg, Россия 2018-09-03

Виктор Ващенко Якутск, Россия 2018-09-03

Имя Место нахождения Дата

Марина Степанова Сунтар, Россия 2018-09-03

Галина Шадрина Yakutsk, Россия 2018-09-03

Нюргун Протопопов Вилюйск, Россия 2018-09-03

Александра Иванова Вилюйск, Россия 2018-09-03

л баиррва Ulan-ude, Россия 2018-09-03

Леонтьева Марианна москва, Россия 2018-09-03

ульяна Титова якутск, Россия 2018-09-03

Шипицына Валентина Россия 2018-09-03

Варвара Иванова Якутск, Россия 2018-09-03

Аnna Dyachok Yakutsk, Россия 2018-09-03

Евдокия Михайлова Якутск, Россия 2018-09-03

Лейла Гасымова Новосибирск, Россия 2018-09-03

Александра Колесова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Альберт Сертюков Нюрба, Россия 2018-09-03

Андреева Виктория Якутск, Россия 2018-09-03

Елизавета Иванова Vladivostok, Россия 2018-09-03

Виталий Осипов Yakutsk, Россия 2018-09-03

Алла Кузьмина Якутск, Россия 2018-09-03

Егор Иванов Yakutsk, Россия 2018-09-03

Мария Уваровская Vladivostok, Россия 2018-09-03

Евдокия Александрова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Розалия Фомина Якутск, Россия 2018-09-03

Имя Место нахождения Дата

Людмила Васильева Yakutsk, Россия 2018-09-03

Александр Пудович Иванов Якутск, мкр, Россия 2018-09-03

Ачет Иванов Якутск, Россия 2018-09-03

Туйаара Говорова Moscow, Россия 2018-09-03

Людмила Васильева Якутск, Россия 2018-09-03

Владимир Шарин Yakutsk, Россия 2018-09-03

Людмила Николаева Нюрба, Россия 2018-09-03

Сардана Петрова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Ирина Михайлова Якутск, Россия 2018-09-03

Anatoly Sytkov Odintsovo, Россия 2018-09-03

Сардана Устинова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Анна Захарова Амга, Россия 2018-09-03

Василий Игнатьев Yakutsk, Россия 2018-09-03

Владислав Коротов Якутск, Россия 2018-09-03

Саргылана Захарова Якутск, Россия 2018-09-03

Дьалаан Идэлги Якутск, Россия 2018-09-03

Нюргуяна Гавага suntar, Россия 2018-09-03

ВАСИЛИЙ КЫЧКИН Якутск, Россия 2018-09-03

Николай Иванов Мирный, Россия 2018-09-03

Егор Егорович Москвитин Yakutsk, Россия 2018-09-03

Александр Терентьев Yakutsk, Россия 2018-09-03

Имя Место нахождения Дата

Ксения Мандарова Якутск, Россия 2018-09-03

Мария Кириллина Сунтар, Россия 2018-09-03

Александра Петрова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Анлрей Данилов Vladivostok, Россия 2018-09-03

Любовь Джуалова Moscow, Россия 2018-09-03

Александра

Константинова якутск, Россия 2018-09-03

Римма Захарова Город Якутск, Россия 2018-09-03

Наталия Кириллина Yakutsk, Россия 2018-09-03

Ирина Заровняева Yakutsk, Россия 2018-09-03

Мария Слободчикова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Валентина Винокурова Vladivostok, Россия 2018-09-03

Анна Фомина Сунтар, Россия 2018-09-03

Глера Васильева Якутск, Россия 2018-09-03

Лена Потапова Якутск, Россия 2018-09-03

Годорожа Константин Yakutsk, Россия 2018-09-03

Трофим Дьячковский Якутск, Россия 2018-09-03

Tuyara Hristoforova Россия 2018-09-03

Вероника Соктоева Якутск, Россия 2018-09-03

Елена Авелова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Нюргуяна Катаева Якутск, Россия 2018-09-03

Миронова Миронова Якутск, Россия 2018-09-03

Имя

Место нахождения

Дата

Шенне Ховалыг Ангелина Кабар Августа Александрова Максим Никифоров Каролина Анисимова Анна Данилова Виктория Егорова

Яковлева Александра Елена Назарова Борис Портнягин Наталья Сысолятина Виктория Миронова Сахаяна Михайлова Богдан Захаров Матрена Егорова Максим Архипов Василина Сон-Ги Петр Сергучев Вера Егорова Анна Неустроева Егор Степанов

Moscow, Россия

Blagoveshchensk, Россия

Якутск, Россия

Yakutsk, Россия

Сунтар, Россия

Город Якутск, Россия

С.Хатыстыр Алданского района, Россия

Якутск, Россия Yakutsk, Россия Yakutsk, Россия Yakutsk, Россия Yakutsk, Россия Алдан, Россия Yakutsk, Россия Mirny,, Россия Якутск, Россия Якутск, Россия Yakutsk, Россия Khabarovsk, Россия Yakutsk, Россия Yakutsk, Россия

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

Имя Место нахождения Дата

Тамара Устинова Якутск, Россия 2018-09-03

Любовь Лукинова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Светлана Лапухина Алдан, Россия 2018-09-03

Оксана Завгородняя Якутск, Россия 2018-09-03

Александра Слепцова Якутск, Россия 2018-09-03

елена лиханди якутск, Россия 2018-09-03

Римма К Yakutsk, Россия 2018-09-03

Яков Титов Якутск, Россия 2018-09-03

Айхаллаана Токарева Yakutsk, Россия 2018-09-03

Роберт Тен Yakutsk, Россия 2018-09-03

Лариса Алексеева Yakutsk, Россия 2018-09-03

Николай Егоров Якутск, Россия 2018-09-03

Яна Сидорова Moscow, Россия 2018-09-03

Maxim Ivanov Yakutsk, Россия 2018-09-03

yana vasileva Vladivostok, Россия 2018-09-03

Александра Глухарева Yakutsk ul. Staduxina 84/1,.16, Россия 2018-09-03

Иван Барашков Якутск, Россия 2018-09-03

Надежда Нифонтова Якутск, Россия 2018-09-03

Григорий Николаев Yakutsk, Россия 2018-09-03

Маргарита Николаева Якутск, Россия 2018-09-03

Иван Степанов Якутск, Россия 2018-09-03

Имя Место нахождения Дата

Айсиэн Кугасов Yakutsk, Россия 2018-09-03

Капиталина Потапова Якутск, Россия 2018-09-03

Алексей Беленков Yakutsk, Россия 2018-09-03

Николай Туласынов Вилюйск, Россия 2018-09-03

Сергей Семёнов Якутск, Россия 2018-09-03

Асия Васильева Якутск, Россия 2018-09-03

Елена Илларионова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Анна Номоева Yakutsk, Россия 2018-09-03

Елена Анисимова Якутск, Россия 2018-09-03

Светлана Егорова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Сергей Николаев Якутск, Россия 2018-09-03

Геннадий Тимофеев Khabarovsk, Россия 2018-09-03

Виктор Кухтин Irkutsk, Россия 2018-09-03

Надежда Шамаева Якутск, Россия 2018-09-03

Туйаара Федорова Якутск, Россия 2018-09-03

Надежда Кузьмина Yakutsk, Россия 2018-09-03

Сахаяна Николаева Нюрба, Россия 2018-09-03

Анна Андреева Якутск, Россия 2018-09-03

Иван Мордовской Yakutsk, Россия 2018-09-03

Liliya Ogochonova Якутск, Россия 2018-09-03

Ольга Макарова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Саргылана Иванова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Имя Место нахождения Дата

Наталия Рожина Yakutsk, Россия 2018-09-03

Мария Бережнова Якутск, Россия 2018-09-03

Regina Zakharova Yakutsk, Россия 2018-09-03

Мила Попова якутск, Россия 2018-09-03

Ян Осипов Якутск, Россия 2018-09-03

Галина Филиппова якутск, Россия 2018-09-03

Лилия Алексеева Республика Корея 2018-09-03

Мария Петрова Якутск, Россия 2018-09-03

Нюргустан Иванов Yakutsk, Россия 2018-09-03

Сардана Устинова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Дария Куприянова Vladivostok, Россия 2018-09-03

Марина Антонова Vladivostok, Россия 2018-09-03

Уруйдаана Лукина Якутск, Россия 2018-09-03

Лена Яковлева Якутск, Россия 2018-09-03

Татьяна Толстякова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Василий Протодьяконов Якутск, Россия 2018-09-03

Константин Шкулев Yakutsk, Россия 2018-09-03

Anton Petrov Yakutsk, Россия 2018-09-03

Кубаайа Таргыл Хаан Якутск, Россия 2018-09-03

Алена Сергеева Якутск, Россия 2018-09-03

Екатерина Реброва Якутск, Россия 2018-09-03

Денис Ефремов Якутск, Россия 2018-09-03

Имя Место нахождения Дата

Илья Иванов Suntar, Россия 2018-09-03

Кюннэй Иванова Амга, Россия 2018-09-03

Сергей Моякунов Yakutsk, Россия 2018-09-03

Кристина Попова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Петр Яковлев Yakutsk, Россия 2018-09-03

Регина Лукьяненко Yakutsk, Россия 2018-09-03

Уйгулаана Иванова Якутск, Россия 2018-09-03

Алексей Коротов Suntar, Россия 2018-09-03

Светлана Зорина Yakutsk, Россия 2018-09-03

Мирослава Борисова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Туяра Семенова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Руслан Аввакумов Yakutsk, Россия 2018-09-03

Наталья Бурнашева Якутск, Россия 2018-09-03

Анастасия Кочнева Yakutsk, Россия 2018-09-03

Екатериеа Винокурова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Мотрена Федотова Якутск, Россия 2018-09-03

Stepan Obutov Россия 2018-09-03

Туйаара Игнатьева Yakutsk, Россия 2018-09-03

Людмила Горохова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Владимир Лебедев Yakutsk, Россия 2018-09-03

Мария Кондратьева Rostov-na-donu, Россия 2018-09-03

Афанасий Новгородов Vladivostok, Россия 2018-09-03

Имя Место нахождения Дата

Александр Соломонов Сунтар, Россия 2018-09-03

Юлия Егорова Якутск, Россия 2018-09-03

Сергей Андреев Yakutsk, Россия 2018-09-03

Любомир Михайлов Якутск, Россия 2018-09-03

Лидия Иванова Якутск, Россия 2018-09-03

Александра Отова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Сергей Евсеев Якутск, Россия 2018-09-03

Данил Николаев Якутск, Россия 2018-09-03

Акулина Семенова Якутск, Россия 2018-09-03

Светлана Козлова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Антуанетта Максимова Vladivostok, Россия 2018-09-03

Надежда Кузьмина Якутск, Россия 2018-09-03

Анна Анисимова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Дмитрий Егоров Vladivostok, Россия 2018-09-03

Larissa Goodin Mclean, Virginia, США 2018-09-03

Станислав Решетников Якутск, Россия 2018-09-03

Игорь Ефимов Yakutsk, Россия 2018-09-03

Виктория Алексеева Aykhal, Россия 2018-09-03

Nikolai Artemev Melbourne, Австралия 2018-09-03

ARTEM ISHIMOV Айхал, Россия 2018-09-03

Костас Марсан Москва, Россия 2018-09-03

Имя Место нахождения Дата

Лариса Худаева Якутск/Республика Саха(Якутия), Россия 2018-09-03

Катя Кириллина Yakutsk, Россия 2018-09-03

Раиса Тен Yakutsk, Россия 2018-09-03

герасим герасимов Якутск, Россия 2018-09-03

Анна Огочонова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Алиса Самойлова Якутск, Россия 2018-09-03

Мария Дьяконова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Сергей Михайлов Yakutsk, Россия 2018-09-03

Павел Яковлев Якутск, Россия 2018-09-03

Надежда Местникова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Екатерина Филяева Иркутск, Россия 2018-09-03

Liana Semenova Хабаровск, Россия 2018-09-03

Варвара Барашкова Moscow, Россия 2018-09-03

Елена Семенова Якутск, Россия 2018-09-03

Мария Пак Moscow, Россия 2018-09-03

Жан Винокуров Yakutsk, Россия 2018-09-03

Мария Николаева Якутск, Россия 2018-09-03

Andrey Kondratev Yakutsk, Россия 2018-09-03

Раиса Кириллина Yakutsk, Россия 2018-09-03

Мария Федорова Якутск, Россия 2018-09-03

Светлана Горохова Сунтар, Россия 2018-09-03

Имя Место нахождения Дата

Анна Пахомова Якутск, Россия 2018-09-03

Мария Спиридонова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Виталина Амбросьева Якутск, Россия 2018-09-03

Светланна Таайко Yakutsk, Россия 2018-09-03

Любовь Тордошева Yakutia, Россия 2018-09-03

Унарова Мария Якутск, Россия 2018-09-03

Туйара Черемкина Якутск, Россия 2018-09-03

Татьяна Иванова Вилюйск, Россия 2018-09-03

Мария Николаева Якутск, Россия 2018-09-03

Сардана Саввина Yakutsk, Россия 2018-09-03

Андрей Халдеев Yakutsk, Россия 2018-09-03

Анна Корякина Vilyuisk, Россия 2018-09-03

Петр Ляшеев Якутск, Россия 2018-09-03

Анна Семенова Vladivostok, Россия 2018-09-03

Эдуард Диодоров Намцы, Россия 2018-09-03

Саргылана Данилова Якутск, Россия 2018-09-03

Николай Иванов Yakutsk, Россия 2018-09-03

Раиса Алексеева Yakutsk, Россия 2018-09-03

Анна Дмитриева Yakutsk, Россия 2018-09-03

Васса Павлова Якутск, Россия 2018-09-03

Аина Колодезникова Якутск, Россия 2018-09-03

Елизавета Мартынова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Имя Место нахождения Дата

Зоя Васильева Yakutsk, Россия 2018-09-03

Карлагаш Сюнюшева Горно-Алтайск, Россия 2018-09-03

Аркадий Михайлов Якутск, Россия 2018-09-03

Екатерина Егорова Якутск, Россия 2018-09-03

Мария Макарова Якутск, Россия 2018-09-03

Изабелла Николаева Yakutsk, Россия 2018-09-03

Василина Дорофеева Yakutsk, Россия 2018-09-03

Kristina Kochneva Якутск, Россия 2018-09-03

Светлана Александрова Якутск, Россия 2018-09-03

Елизавета Иовлева Yakutsk, Россия 2018-09-03

Надежда Федорова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Николаев Василий Yakutsk, Россия 2018-09-03

Анастасия Кузьмина Yakutsk, Россия 2018-09-03

Ольга Казанова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Алексей Афанасьев Сунтар, Россия 2018-09-03

Надина Архангельская Yakutsk, Россия 2018-09-03

Дайаана Евсеева Yakutsk, Россия 2018-09-03

Татьяна Архипова Nyurba, Россия 2018-09-03

Надежда Юмшанова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Наталья Дмитриева Vladivostok, Россия 2018-09-03

Марина Степанова Нюрба, Россия 2018-09-03

Сергей Семенов Нюрба, Россия 2018-09-03

Имя Место нахождения Дата

Пётр Михайлов Yakutsk, Россия 2018-09-03

Диана Лобанова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Ньургуйаана Большакова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Екатерина Титова Москва, Россия 2018-09-03

Дмитрий Пичков Якутск, Россия 2018-09-03

Надежда Ермолаева Якутск, Россия 2018-09-03

Илона Кушнер Якутск, Россия 2018-09-03

Александра Николашкина Yakutsk, Россия 2018-09-03

Кюнняй Шамаева Yakutsk, Россия 2018-09-03

Николай Кривошапкин Vladivostok, Россия 2018-09-03

Татьяна Васильева Yakutsk, Россия 2018-09-03

Валерия Прудкова Якутск, Россия 2018-09-03

Надежда Осипова Якутск, Россия 2018-09-03

Иннокентий Егоров Yakutsk, Россия 2018-09-03

Максим Аммосов Якутск, Россия 2018-09-03

Альберт Горохов Moscow, Россия 2018-09-03

Жанна Тихонова Nyurba, Россия 2018-09-03

Андрей Андреев Yakutsk, Россия 2018-09-03

Айсен Борисов Yakutsk, Россия 2018-09-03

Сергей Уаров Yakutsk, Россия 2018-09-03

Lira Tim Якутск, Россия 2018-09-03

Алена Винокурова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Имя Место нахождения Дата

Евгения Степанова Якутск, Россия 2018-09-03

Надежда Иванова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Александра Егорова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Ольга Петрикова Novosibirsk, Россия 2018-09-03

Евдокия Васильева Vladivostok, Россия 2018-09-03

Ирина Саморцева Yakutsk, Россия 2018-09-03

Варвара Баишева Moscow, Россия 2018-09-03

Татьяна Труханская Верхневилюйск, Россия 2018-09-03

Татьяна Петрова Якутск, Россия 2018-09-03

Сардаана Ымыкова Якутск, Россия 2018-09-03

Вероника Матвеева Yakutsk, Россия 2018-09-03

Нюргустана Бурнашева Khabarovsk, Россия 2018-09-03

Алексей Егоров Якутск, Россия 2018-09-03

Лена Стручкова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Александра Уларова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Розалия Самсонова Якутск, Россия 2018-09-03

Чочанов Спиридон Yakutsk, Россия 2018-09-03

Михаил Иванов Yakutsk, Россия 2018-09-03

Вероника Сахабутдинова Якутск, Россия 2018-09-03

Локотаев Михаил Yakutsk, Россия 2018-09-03

Юлия Крутова Ivanovo, Россия 2018-09-03

Александр Архипов Arkhangelsk, Россия 2018-09-03

Имя

Место нахождения

Дата

Авдей Игнатьев Якутия, Россия

Айсиэн Степанов Yakutsk, Россия

Ньургуйаана Хаптырова Вилюйск, Россия

Алла Гурьева Yakutsk, Россия

Айгыына Игнатьева Yakutsk, Россия

Ирина Шемякина Yakutsk, Россия

Рита Васильева Yakutsk, Россия

Сахаяна Соломонова Yakutsk, Россия

Юрий Петров СУНТАРСКИЙ УЛУС, с.Сунтар, Россия

Алена Яковлева Yakutsk, Россия

Тамара Петрова Tomsk, Россия

Тутукарова Антонина Вилюйск, Россия

Екатерина Захарова Vilyuisk, Россия

Виктория Алексеенко Вилюйск, Россия

Мария Третьякова Yakutsk, Россия

Мария Архипова Yakutsk, Россия

Туяра Попова Yakutsk, Россия

Лариса Иванова Якутск, Россия

Мария Колесова Berdigestyakh, Россия

Яна Неустроева Москва, Россия

Inga Sayf Россия

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

Имя Место нахождения Дата

Гаврил Никифоров Вилюйск, Россия 2018-09-03

Надежда Данилова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Семен Михайлов Yakutsk, Россия 2018-09-03

Наталья Слюгрова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Мария Тимофеева Yakutsk, Россия 2018-09-03

Туйара Миронова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Бека Сандухадзе Moscow, Россия 2018-09-03

Иннокентий Саввинов Yakutsk, Россия 2018-09-03

Майя Оконешникова Vladivostok, Россия 2018-09-03

Надежда Филиппова г. Вилюйск, Россия 2018-09-03

Николай Андреев Россия 2018-09-03

Альберт Игнатьев Yakutsk, Россия 2018-09-03

Георгий Степанов Yakutsk, Россия 2018-09-03

нюргуяна фомина якутск, Россия 2018-09-03

Василий Сотников Yakutsk, Россия 2018-09-03

Александра Алексеева Якутск, Россия 2018-09-03

Алена Алексеева Moscow, Россия 2018-09-03

Христина Корякина Вилюйск, Россия 2018-09-03

Владимир Шилоносов Novosibirsk, Россия 2018-09-03

Александр Шилоносов Новосибисрк, Россия 2018-09-03

Нохсорова Сахая Vladivostok, Россия 2018-09-03

Ольга Румянцева Сунтар, Россия 2018-09-03

Имя Место нахождения Дата

Георгий Корякин Moscow, Россия 2018-09-03

Вячеслав Мартынов Якутск, Россия 2018-09-03

Анна Чжан Yakutsk, Россия 2018-09-03

Парникова Сахаяна Якутск, Россия 2018-09-03

Джулустан Майоров Вилюйск Республика Саха, Россия 2018-09-03

Шарафиев Руслан Novosibirsk, Россия 2018-09-03

Екатерина Майорова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Мария Матросова Якутск, Россия 2018-09-03

Артем Асекритов Yakutsk, Россия 2018-09-03

Матвеева Туйара Якутск, Россия 2018-09-03

Мичил Бурцев Якутск, Россия 2018-09-03

Айаал Назаров Yakutsk, Россия 2018-09-03

Николай Денисов Khabarovsk, Россия 2018-09-03

Диана Петухова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Алина Иванова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Нана Досын Якутск, Россия 2018-09-03

Владимир Камахин Moscow, Россия 2018-09-03

алексей данилов Yakutsk, Россия 2018-09-03

Леонид Козлов Санкт-Петербург, Россия 2018-09-03

Светлана Абрахова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Андрей Лукин Якутск, Россия 2018-09-03

Софиа Пирцхалава Moscow, Россия 2018-09-03

Имя Место нахождения Дата

Татьяна Григорьева Tomsk, Россия 2018-09-03

Евгения Михель Красноярск, Россия 2018-09-03

Таисия Богданова Якутск, Россия 2018-09-03

Диана Казакова Сунтар, Россия 2018-09-03

Петр Дубынин Burgas, Россия 2018-09-03

Федосеева Светлана Yakutsk, Россия 2018-09-03

Руфова Елизавета Якутск, Россия 2018-09-03

Надежда Суха н ова Cordova, Tennessee, США 2018-09-03

Артем Семенов Якутск, Россия 2018-09-03

Алексей Слепцов Yakutsk, Россия 2018-09-03

Василий Кононов Saint Petersburg, Россия 2018-09-03

Михаил Волков Moscow, Россия 2018-09-03

Айыына Скрябина Yakutsk, Россия 2018-09-03

Кюннэй Такасаева Якутск, Россия 2018-09-03

Саргылана Нафанаилова Moscow, Россия 2018-09-03

Мария Потапова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Sardana Nikitina Seongnam, Республика Корея 2018-09-03

Ефим Кылатчанов Якутск, Россия 2018-09-03

Татьяна Егорова Moscow, Россия 2018-09-03

Тамара Максимова Якутск, США 2018-09-03

Дариана Васильева Seoul, Республика Корея 2018-09-03

Инна Титова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Имя Место нахождения Дата

Helen Grigorian Dublin, Ирландия 2018-09-03

Николай Кириллин Сунтар, Россия 2018-09-03

Игорь Шуваев Moscow, Россия 2018-09-03

Зарета Идрисова Moscow, Россия 2018-09-03

Сайыына Андреева Якутск, Россия 2018-09-03

Александр Дмитриев Сунтар, Россия 2018-09-03

Маргарита Гутьеррес Гарсия Moscow, Россия 2018-09-03

Александр Даначев Moscow, Россия 2018-09-03

Прокопьев Виталий Yakutsk, Россия 2018-09-03

Степан Иванов Yakutsk, Россия 2018-09-03

Aleksandra Ivanova Якутск, Россия 2018-09-03

Ирина Микушева Якутск, Россия 2018-09-03

Иванов Иван Moscow, Россия 2018-09-03

Константин Шараев Москва, Россия 2018-09-03

Alina Berezikova Moscow, Россия 2018-09-03

Анастасия Васильева Saint Petersburg, Россия 2018-09-03

Нимаева Саяна Москва, Россия 2018-09-03

Малика Магомедова Москва, Россия 2018-09-03

Петр Борисов Moscow, Россия 2018-09-03

Евгения Трубицына Saint Petersburg, Россия 2018-09-03

Александр Федоров Россия 2018-09-03

Имя Место нахождения Дата

Анна Рождественская Brussels, Бельгия 2018-09-03

Александра Алексеева Yakutsk, Россия 2018-09-03

Руслан Федоров Yakutsk, Россия 2018-09-03

Ирина Кузьмина Якутск, Россия 2018-09-03

Светлана Расторгуева Нюрба, Россия 2018-09-03

Igor Ivanov Auckland, Новая Зеландия 2018-09-03

Айталина Готовцева Belgrade, Сербия 2018-09-03

Наталья Чурочкина Moscow, Россия 2018-09-03

Петр Петров Нюрба, Россия 2018-09-03

Варвара Герасимова Antalya, Турция 2018-09-03

Эльвира Салихова Moscow, Россия 2018-09-03

Мария Томская Якутск,677014, Россия 2018-09-03

Надежда Александрова Khabarovsk, Россия 2018-09-03

Надежда Веревкина Krasnodar, Россия 2018-09-03

Елена Захарова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Марфа Дьячковская Yakutsk, Россия 2018-09-03

Светлана Иванова Якутск, Россия 2018-09-03

Екатерина Халыева Yakutsk, Россия 2018-09-03

Дмитрий Филиппов Yakutsk, Россия 2018-09-03

Винокурова Александра Yakutsk, Россия 2018-09-03

Елена Троценко красногорск, Россия 2018-09-03

sargylana fedorova Yakutsk, Россия 2018-09-03

Имя

Место нахождения

Дата

Нюрбина Габышева Сусанна Давыдова Александр Дорофеев Андрей Трубицын Раиса Филиппова

Руслан Попов Olga Ushnitskaya Сергей Ушницкий

Яков Алексеев Лилиана Олесова Надежда Анисимова Светлана Лазарева Наталья Игнаттева элина заболоцкая Туйаара Усова Колымана Габышева Евгений Петров Юлия Мухина Васильев Артем Сардана Алексеева Николай Александров

Yakutsk, Россия

Vladivostok, Россия

Yakutsk, Россия

Saint Petersburg, Россия

Республика Саха, г.Мирный, Россия

Vladivostok, Россия

Bremen, Германия

Мирный Республика Саха Якутия, Россия

Yakutsk, Россия Yakutsk, Россия Yakutsk, Россия Yakutsk, Россия Yakutsk, Россия якутск, Россия Mirniy, Россия Yakutsk, Россия Yakutsk, Россия Москва, Россия Yakutsk, Россия Vladivostok, Россия Yakutsk, Россия

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

Имя Место нахождения Дата

Petr Kononov Yakutsk, Россия 2018-09-03

Готовцев Василий Yakutsk, Россия 2018-09-03

Никифор Слепцов Yakutsk, Россия 2018-09-03

Владимир Лукин Якутск, Россия 2018-09-03

АННА Сыромятникова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Сергей Степанов Yakutsk, Россия 2018-09-03

лилия устинова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Владимир Иванов Yakutsk, Россия 2018-09-03

Сардаана Кондакова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Марина Мацкевич Yakutsk, Россия 2018-09-03

Татьяна Иванова Nurba 678450, Россия 2018-09-03

Павел Мухоплёв Yakutsk, Россия 2018-09-03

Константин Кутугутов Россия 2018-09-03

Петр Кычкин Yakutsk, Россия 2018-09-03

Георгий Степанов Yakutsk, Россия 2018-09-03

Елена Золотухина п.Мохсоголлох, Россия 2018-09-03

Виктория Антонова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Александрова Татьяна Якутск, Россия 2018-09-03

Альберт Кузьмин Yakutsk, Россия 2018-09-03

Виктория Александрова Сиде, Турция 2018-09-03

Александр Старостин Якутск, Россия 2018-09-03

Татьяна Сергеева Yakutsk, Россия 2018-09-03

Имя Место нахождения Дата

Айсен Николаев Khabarovsk, Россия 2018-09-03

Владимир Саввин Yakutsk, Россия 2018-09-03

Павел Сахинов Yakutsk, Россия 2018-09-03

Арина Васильева Yakutsk, Россия 2018-09-03

Володя Мэхэлэб Vladivostok, Россия 2018-09-03

Александра Заболоцкая Vladivostok, Россия 2018-09-03

Надежда Иванова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Ivan Ivanov Россия 2018-09-03

тит васильев Yakutsk, Россия 2018-09-03

Семен Павлов Yakutsk, Россия 2018-09-03

Жалилова Ирина Yakutsk, Россия 2018-09-03

Андрей Куприянов Якутск, Россия 2018-09-03

Евдокия Степанова Vladivostok, Россия 2018-09-03

Марина Юрченко Якутск, Россия 2018-09-03

Николай Стручков Yakutsk, Россия 2018-09-03

Сардана Румянцева с. Намцы Намский улус, Россия 2018-09-03

Анна Ажигалова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Захар Алексеев Yakutsk, Россия 2018-09-03

Айталина Алексеева Yakutsk, Россия 2018-09-03

Ольга Семенова Vladivostok, Россия 2018-09-03

Надежда Ефимова Якутск, Россия 2018-09-03

Дмитрий Ажигалов Yakutsk, Россия 2018-09-03

Имя

Место нахождения

Дата

Евгения Шамаева Станислав Павлов Ольга Федорова Вера Осипова Василий Алексеев Анна Федорова Ivan Ivanov Кычкин Владислав Иван Павлов Алена Шелковникова Сардана Табунанова Ольга Яковлева Валентина Толстякова

Дмитрий Саввинов Анна Кокорина Василий Андреев Андрей Романов Еремеева Розалия Ефросинья Алексеева Ксенофонтова Людмила Николаева Люция

Якутск, Россия Yakutsk, Россия Yakutsk, Россия Yakutsk, Россия Россия

Якутск, Россия

Yakutsk, Россия

Якутск, Россия

Якутск, Россия

Якутск, Россия

Yakutsk, Россия

Yakutsk, Россия

Якутск, Респ. Саха (Якутия), Россия, Россия

Yakutsk, Россия

Yakutsk, Россия

Вилюйск, Россия

Yakutsk, Россия

Yakutsk, Россия

Yakutsk, Россия

Yakutsk, Россия

Республика Саха (Якутия) Якутск, Россия

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

Имя Место нахождения Дата

Мария Степанова Vladivostok, Россия 2018-09-03

Розалия Николаева Якутск, Россия 2018-09-03

Азамат Тимофеев Yakutsk, Россия 2018-09-03

Светлана Иванова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Татьяна Генерова Khabarovsk, Россия 2018-09-03

Иннокентьева Варвара Якутск, Россия 2018-09-03

Алена Кривошапкина Vladivostok, Россия 2018-09-03

Надежда Алексеева Yakutsk, Россия 2018-09-03

Алена Семенова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Юнона Темных Якутск, Россия 2018-09-03

Валентина Иванова Vladivostok, Россия 2018-09-03

Петр Казаков Якутск, Россия 2018-09-03

Евгений Зима Нюрба, Россия 2018-09-03

Александра Климентова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Сивцева Ольга Yakutsk, Россия 2018-09-03

Попов Николай Якутск, Россия 2018-09-03

Андрей Прокопьев Сунтар, Россия 2018-09-03

Ульяна Андреева Нюрба, Россия 2018-09-03

Татьяна Адамова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Ася Петрова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Николай Устинов Yakutsk, Россия 2018-09-03

Анна Иннокентьева Якутск, Россия 2018-09-03

Имя Место нахождения Дата

Дмитрий Иванов Yakutsk, Россия 2018-09-03

Мария Корякина Yakutsk, Россия 2018-09-03

Лев Иванов Yakutsk, Россия 2018-09-03

Клим Титов Якутск, Россия 2018-09-03

Федот Сергеев Якутск, Россия 2018-09-03

Наталья Иванова Якутск, Россия 2018-09-03

Ирина Николаева Якутск, Россия 2018-09-03

Прасковья Михайлова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Сэсэг Будажапова Улан-Удэ, Россия 2018-09-03

Галина Ариносова Vladivostok, Россия 2018-09-03

Лилия Миронова Якутск, Россия 2018-09-03

Екатерина Васильева Yakutsk, Россия 2018-09-03

Мичил Андреев Якутск, Россия 2018-09-03

Антон Семенов Якутск, Россия 2018-09-03

Владимир Федоров Vladivostok, Россия 2018-09-03

Анна Алексеева Yakutsk, Россия 2018-09-03

Варвара Левина Yakutsk, Россия 2018-09-03

Яна Прокопьева Viluysk, Россия 2018-09-03

Надежда Корякина Yakutsk, Россия 2018-09-03

Аня Кривошапкина Yakutsk, Россия 2018-09-03

Радмила Долгунова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Моисей Лиханов Якутск, Россия 2018-09-03

Имя Место нахождения Дата

Михаил Макаров Россия 2018-09-03

Наталия Яковлева Yakutsk, Россия 2018-09-03

Айталыына Хатылаева Якутск, Россия 2018-09-03

Николай Владимирович Николаев Yakutsk, Россия 2018-09-03

Светлана Обутова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Валерия Тишина Yakutsk, Россия 2018-09-03

Татьяна Адамова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Ксения Васильева Якутск, Россия 2018-09-03

Ираида Кривошапкина Yakutsk, Россия 2018-09-03

Октябрина Волкова Vladivostok, Россия 2018-09-03

Анна Варламова Якутск, Россия 2018-09-03

Фаина Павлова Vladivostok, Россия 2018-09-03

Елена Нарышкина Якутск, Россия 2018-09-03

Барашкова Саргы Yakutsk, Россия 2018-09-03

Николай Григорьев Якутск, Россия 2018-09-03

Егор Николаев Якутск, Россия 2018-09-03

Олег Николаев Yakutsk, Россия 2018-09-03

Анна Павлова Жиганск, Россия 2018-09-03

Тунаара Петрова Якутск, Россия 2018-09-03

Нюргустана Спиридонова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Оконешников Михаил Yakutsk, Россия 2018-09-03

Имя Место нахождения Дата

Василий Винокуров Yakutsk, Россия 2018-09-03

Владимир Платонов Vladivostok, Россия 2018-09-03

Евгения Анемподистова Якутск, Россия 2018-09-03

Юлия Лазарева Якутск, Россия 2018-09-03

Оксана Никифорова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Оксана Сидорова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Ариана Тарасова Якутск, Россия 2018-09-03

Людмила Даниловна Khabarovsk, Россия 2018-09-03

Саргы Яковлева Yakutsk, Россия 2018-09-03

Диана Стручкова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Ольга Гуринова Якутск, Россия 2018-09-03

Николай Стручков Якутск, Россия 2018-09-03

Наталья Николаева Yakutsk, Россия 2018-09-03

Гаврил Софронов Якутск, Россия 2018-09-03

Мария Намылова Yakutsk, Россия 2018-09-03

Маргарита Слепцова Якутск, Россия 2018-09-03

Леонид Максимов Якутск, Россия 2018-09-03

Леонид Кларов Vladivostok, Россия 2018-09-03

Нария Игнатьева Yakutsk, Россия 2018-09-03

Ольга Новгородова Якутск, Россия 2018-09-03

Антонина Амбросьева мирный, Россия 2018-09-03

Мария Петрова Suntar, Россия 2018-09-03

Имя Место нахождения Дата

Алена Каженкина Vladivostok, Россия 2018-09-03

Сандаара Иванова Yakutsk, Россия 2018-09-04

Савельева Дарья Россия 2018-09-04

Кириллина Лариса Якутск, Россия 2018-09-04

Елена Лугинова Якутск, Россия 2018-09-04

Иван Попов Мирный, Россия 2018-09-04

Нарыйаана Афанасьева Якутск, Россия 2018-09-04

Галя Саввинова Yakutsk, Россия 2018-09-04

Иван Аммосов Yakutsk, Россия 2018-09-04

Андрей Токуев Yakutsk, Россия 2018-09-04

Юлия Винокурова Yakutsk, Россия 2018-09-04

Надежда Дмитриева Якутск, Россия 2018-09-04

Колымана Николаева Yakutsk, Россия 2018-09-04

Куннэй Гуринова Vladivostok, Россия 2018-09-04

Марианна Хомустахова Yakutsk, Россия 2018-09-04

Нюргун Еремеев Yakutsk, Россия 2018-09-04

Сергеева Мария Yakutsk, Россия 2018-09-04

Егор Егоров Yakutsk, Россия 2018-09-04

Евгения Рожина Yakutsk, Россия 2018-09-04

Татьяна Захарова Yakutsk, Россия 2018-09-04

Татаринова Алена Yakutsk, Россия 2018-09-04

Срогылана Иванова Yakutsk, Россия 2018-09-04

Имя Место нахождения Дата

Нина Ефимова Yakutsk, Россия 2018-09-04

Лукин Евгений Якутск, Россия 2018-09-04

Анна Яковлева Yakutsk, Россия 2018-09-04

Надежда Пан-си-хэ Yakutsk, Россия 2018-09-04

Анна Шадрина Якутск, Россия 2018-09-04

Зинаида Васильева Якутск, Россия 2018-09-04

Ая Федорова Vladivostok, Россия 2018-09-04

Кириллина Кэрэчээнэ Yakutsk, Россия 2018-09-04

Айталинп Корякина Yakutsk, Россия 2018-09-04

Валентина Прокопьева Yakutsk, Россия 2018-09-04

Анастасия Попова Yakutsk, Россия 2018-09-04

Марина Жиркова Якутск, Россия 2018-09-04

Варя Скрябина Yakutsk, Россия 2018-09-04

Евгений Сатыров Yakutsk, Россия 2018-09-04

Сахаяна Иванова Yakutsk, Россия 2018-09-04

Лена Фокина Yakutsk, Россия 2018-09-04

Туйара Кондратьева Yakutsk, Россия 2018-09-04

Айхана Михалева Yakutsk, Россия 2018-09-04

Андреев Николай Yakutsk, Россия 2018-09-04

Арианна Свешникова Якутск, Россия 2018-09-04

Иван Кириллин Yakutsk, Россия 2018-09-04

Жожиков Леонид Амга, Россия 2018-09-04

Имя

Место нахождения

Дата

Оксана Семенова Туйаара Никонтова Камилла Иванова Александра Иванова Эрэд Васильев Марианна Верховцева Алексей Васильев Лилия Мохначевская Саргылаана Федорова Андрей Васильев Алёна Яковлева Ульяна Сантаева Евгений Гаврильевич Yana Mikhaylova Анжелика Дмитриева диана константинова

Марина Абрамова Пермякова Ирина Петрова Дария Тамара Скрябина Василий Оконешников

Yakutsk, Россия

Yakutsk, Россия

Якутск, Россия

Yakutsk, Россия

Nurba, Россия

Якутск, Россия

Yakutsk, Россия

Yakutsk, Россия

Якутск, Россия

Сунтар, Россия

Yakutsk, Россия

Yakutsk, Россия

Якутск, Россия

Якутск, Россия

Мирныц, Россия

якутия вилюйский район пос. кысыл сыр, Россия

Yakutsk, Россия

Якутск, Россия

Якутск, Россия

Якутск, Россия

Якутск, Россия

2018-09-04

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2018-09-04

Имя Место нахождения Дата

Ирина Данилова якутск, Россия 2018-09-04

Славяна Худогизова yakutsk, Россия 2018-09-04

Зарина Татаринова Yakutsk, Россия 2018-09-04

Туяра Андреева Якутск, Россия 2018-09-04

Кардашевская Варвара Якутск, Россия 2018-09-04

Алевтина Бурцева Symbister, Британия 2018-09-04

Ньургуйаана Федорова Moscow, Россия 2018-09-04

Нарыйа Васильева Vladivostok, Россия 2018-09-04

Саргылана Катанова Yakutsk, Россия 2018-09-04

Колымана Федотова Нюрба, Россия 2018-09-04

Васильева Кристина Нюрба, Россия 2018-09-04

Светлана Дмитриева Якутск, Россия 2018-09-04

Корнилов Александр Якутск, Россия 2018-09-04

Сергей Максимов Якутск, Россия 2018-09-04

Семенова Екатерина Нюрба, Россия 2018-09-04

Тина Герасимова Россия 2018-09-04

Клара Варламова Yakutsk, Россия 2018-09-04

Александр Гаврильев Нюрба, Россия 2018-09-04

Туйара Мордосова Yakutsk, Россия 2018-09-04

Любовь Иванова Якутск, Россия 2018-09-04

Михайлова елена нюрба, Россия 2018-09-04

Эвелина Васильева Yakutsk, Россия 2018-09-04

Имя

Место нахождения

Дата

Элина Степанова Павел Михайлов Евдокия Алексеева

Максим Калинин Артур Александров Ульяна Сидорова Николаева Татьяна Александра Ноговицына Баина Анна Варя Угарова Сардана Морозова Жанна Захарова Лариса Акимова Egorova Suzanna Светлана Николаева Елена Винтоняк Андрей Моисеев Майя Васильева Наталья Иванова Андрей Максимов Ольга Бугаева

Нюрба, Россия Yakutsk, Россия

Нюрба Республика Саха (Якутия), Россия

Yakutsk, Россия Khandyga, Россия Yakutsk, Россия Yakutsk, Россия Yakutsk, Россия Yakutsk, Россия Khabarovsk, Россия Якутск, Россия Yakutsk, Россия Якутск, Россия Yakutsk, Россия Khabarovsk, Россия Бердигестях, Россия Yakutsk, Россия Vladivostok, Россия Yakutsk, Россия Нюрба, Россия Якутск, Россия

2018-09-04

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2018-09-04

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2018-09-04

Имя Место нахождения Дата

Оксана Ракеева Yakutsk, Россия 2018-09-04

Елена Петрова Якутск, Россия 2018-09-04

Яна Гоголева Yakutsk, Россия 2018-09-04

Анжела Иванова Якутск, Россия 2018-09-04

Вера Шельц Vladivostok, Россия 2018-09-04

Александра Семенова Yakutsk, Россия 2018-09-04

Полпудаева Мария Vladivostok, Россия 2018-09-04

Сахайа Малышева Yakutsk, Россия 2018-09-04

Варвара Петрова Yakutsk, Россия 2018-09-04

Сергей Павлов Khabarovsk, Россия 2018-09-04

Игорь Kijimoshi Yakutsk, Россия 2018-09-04

Николай Андреев Vladivostok, Россия 2018-09-04

Анна Иванова Якутск, Россия 2018-09-04

Ян Васильев Symbister, Британия 2018-09-04

Станислав Степанов Yakutsk, Россия 2018-09-04

Lidiya Dar Yakutsk, Россия 2018-09-04

Сардана Ефимова Якутск, Россия 2018-09-04

мария горозия якутск, Россия 2018-09-04

Максим Тимофеев Усть-Янск, Россия 2018-09-04

Иванова Айталина Yakutsk, Россия 2018-09-04

Александра Васильева Yakutsk, Россия 2018-09-04

Степан Налыяхов Якутск, Россия 2018-09-04

Имя Место нахождения Дата

ольга меркурьева якутск, Россия 2018-09-04

Валерия Гуляева Ленск, Россия 2018-09-04

Николай Антонов yakutsk, Россия 2018-09-04

Михайлова Мария Yakutsk, Россия 2018-09-04

Харахова Иванесса Yakutsk, Россия 2018-09-04

Глория Николаева Yakutsk, Россия 2018-09-04

Екатерина Сидоренко Yakutsk, Россия 2018-09-04

Татьяна Филиппова Якутск, Россия 2018-09-04

Оксана Ноговицына якутск, Россия 2018-09-04

Илья Харахов Yakutsk, Россия 2018-09-04

Оксана Ощепкова Vladivostok, Россия 2018-09-04

Алиса Иванова Верхневилюйск, Россия 2018-09-04

Юлия Фисенко Пгт Кысыл-Сыр, Россия 2018-09-04

Петр Кривошапкин Якутск, Россия 2018-09-04

Марина Жиркова Якутск, Россия 2018-09-04

Егор Николаев Yakutsk, Россия 2018-09-04

Симона Стародубова Yakutsk, Россия 2018-09-04

Миронова Кымня Yakutsk, Россия 2018-09-04

Юлия Карпенко Ussuriysk, Россия 2018-09-04

Milana Petrova Vladivostok, Россия 2018-09-04

Евдокия Коркина Yakutsk, Россия 2018-09-04

Анатолий Михайлов Якутск, Россия 2018-09-04

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