Открытие зимнего сезона с проектом «Кыстык SHOW!»

Хотите получить бесплатно морозильную камеру и наполнить ее отборными продуктами местного производства? А заодно насладиться концертом?
Тогда приглашаем Вас 24 ноября в Бриллиантовый цирк Якутии, на празднование открытия зимнего сезона с проектом «Кыстык SHOW»! Посетителей ждет ярмарка-продажа сельскохозяйственной продукции по ценам производителя, концерт ярких звезд эстрады: Екатерина и Алексей Егоровы, Аскалон Павлов, Далаана, Лэгэнтэй, Сахамин, Олимпия, Петр Кулаковский, Эрчим, захватывающие цирковые номера и многое другое. Ведущий вечера – Сааскауол!
По входным билетам будут разыгрываться зимние запасы:
- Корзина молочной продукции;
- Ящик сливочного масла;
- Якутский, свежий мед;
- Мешок олекминской картошки;
- Ведро брусники;
- Хатасская свинина;
- Кобяйские караси;
- Строганина;
- Жеребятина;
- Говядина;
- Бытовая техника
- Супер приз – морозильная камера!
Только один день! Проведите выходной день с пользой и удовольствием! Не пропустите и станьте участником незабываемого проекта и окунитесь в снежную зиму!
Выставка продажа: 12:00-19:00.
На выставку вход свободный.
Концерт звезд эстрады и цирка: 18:00
Цена билета:800 руб., 1000 руб., 1500 руб.
Место: Бриллиантовый цирк Якутии им. Марфы и Сергея Расторгуевых
Касса цирка: 735-537, 42-95-68.
Справки по телефонам: 42-86-42