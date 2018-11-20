Открытие зимнего сезона с проектом «Кыстык SHOW!»

Хотите получить бесплатно морозильную камеру и наполнить ее отборными продуктами местного производства? А заодно насладиться концертом?

Тогда приглашаем Вас 24 ноября в Бриллиантовый цирк Якутии, на празднование открытия зимнего сезона с проектом «Кыстык SHOW»! Посетителей ждет ярмарка-продажа сельскохозяйственной продукции по ценам производителя, концерт ярких звезд эстрады: Екатерина и Алексей Егоровы, Аскалон Павлов, Далаана, Лэгэнтэй, Сахамин, Олимпия, Петр Кулаковский, Эрчим, захватывающие цирковые номера и многое другое. Ведущий вечера – Сааскауол!

По входным билетам будут разыгрываться зимние запасы:

Корзина молочной продукции;

Ящик сливочного масла;

Якутский, свежий мед;

Мешок олекминской картошки;

Ведро брусники;

Хатасская свинина;

Кобяйские караси;

Строганина;

Жеребятина;

Говядина;

Бытовая техника

Супер приз – морозильная камера!

Только один день! Проведите выходной день с пользой и удовольствием! Не пропустите и станьте участником незабываемого проекта и окунитесь в снежную зиму!

Выставка продажа: 12:00-19:00.

На выставку вход свободный.

Концерт звезд эстрады и цирка: 18:00

Цена билета:800 руб., 1000 руб., 1500 руб.

Место: Бриллиантовый цирк Якутии им. Марфы и Сергея Расторгуевых

Касса цирка: 735-537, 42-95-68.

Справки по телефонам: 42-86-42