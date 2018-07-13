Открытие Ысыаха в Монголии — репортаж

Якутский ысыах в Монголии открылся 13 июля 2018 года.
В эти же дни в Улан-Баторе будет работать выставка искусства Якутии, пройдут мастер-классы от талантливых якутян по различным направлениям.
Источник: SAKHALIFE.RU
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Якутский ысыах в Монголии открылся 13 июля 2018 года.
В эти же дни в Улан-Баторе будет работать выставка искусства Якутии, пройдут мастер-классы от талантливых якутян по различным направлениям.
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