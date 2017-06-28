Открытие VI Международного юношеского конкурса «Скрипка Севера»

Открыл конкурс Станислав Афанасенко, президент Международного юношеского конкурса «Скрипка Севера»:

«За двадцать лет проведения (первый прошел в 1997 году, второй – в 2002 году, третий – в 2005 году) конкурс приобрел большой международный авторитет. Международный юношеский конкурс «Скрипка Севера» является членом Всероссийской ассоциации международных конкурсов. В пяти предыдущих конкурсах принимали участие в общей сложности свыше 100 скрипачей из США, Китая, Южной Кореи, Болгарии, Монголии, Казахстана, Украины и многих регионов России».

Станислав Максимович пожелал конкурсу процветания и качественного роста, а всем его участникам — упорной борьбы и достижения поставленных целей.

«Международный юношеский конкурс «Скрипка Севера» проводится в Якутии 6-й раз и нацелен на привлечение большего внимания к республике известного музыкального сообщества мира и России, а также поддержания развития потенциала музыкально одаренных детей», — сообщила на открытии конкурса заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Марина Владимировна.

Она отметила, что всего в этом году в конкурсе примут участие 50 человек, куда входят сами конкурсанты, а также педагоги, концертмейстеры, переводчики и члены жюри из России и зарубежных стран. Марина Владимировна пожелала участникам конкурса удачно выступить и проявить свой талант в полной мере, а педагогам и членам жюри — плодотворно поработать и выявить сильнейших.

Жюри конкурса на протяжении многих лет возглавляет профессор Московской консерватории, народный артист СССР Эдуард Грач. В состав жюри традиционно входят авторитетные педагоги и мастера. Это заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный деятель искусств РС (Я), профессор Станислав Афанасенко, заслуженная артистка России Валентина Василенко, заслуженный деятель искусств РФ, заслуженная артистка РС (Я), профессор Лариса Габышева, заслуженный артист РФ, профессор Феликс Кальман, директор международной Академии музыки и фестиваля в Туре (Франция) Ковак Ролло, доцент по скрипке Сеульского национального университета Кенг Сун Ли и известный скрипичный итальянский мастер Андреа Шюдтц.

Ректор Высшей школы музыки Республики Саха (Якутия) (институт) им. В.А. Босикова Вера Никифорова отметила, что особенностью VI Международного юношеского конкурса «Скрипка Севера» стало то, что он проводится параллельно с Международный музыкальным фестивалем «Классика белых ночей», и гала-концерт в честь закрытия конкурса и его лауреатов, который состоится 2 июля в Государственном театре оперы и балета им. Д.К. Суорун Омоллоона будет совместный — организованный силами юных конкурсантов и участников фестиваля. Она также пожелала всем ребятам удачно выступить на конкурсе и набраться опыта.

Участники конкурса представлены в трех группах — 11 человек из младшей (Россия), четверо — из средней (Россия, Казахстан) и 14 участников — из старшей (Россия, Южная Корея, Китай). Таким образом, всего — 29 юных исполнителей из разных стран мира будут бороться за право сильнейшего. Гран-при конкурса, присуждаемое лучшему участнику, независимо от возрастной группы, составляет 60 000 рублей, кроме этого, премии (разных денежных номинаций) получат все лауреаты во всех возрастных группах.

В заключительном слове председатель жюри, Эдуард Давидович Грач отметил, что очень гордится тем, что является заслуженным артистом Республики Саха (Якутия) и обладателем (с 2009 года) Государственной премии Республики Саха (Якутия) им. А.Е. Кулаковского.

«За все годы проведения конкурса я очень полюбил Якутию и ее людей. Педагоги здесь просто замечательные, а дети по-настоящему одаренные: способные, нацеленные на победу»,

— сказал он, и пожелал «всем без исключения» конкурсантам честной и упорной борьбы за победу.