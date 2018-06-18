Открытие V Международной якутской биеннале современного искусства BY-18 станет местом отдыха горожан

22 июня в 18:00 на Комсомольской площади (Box Park Arena) состоится открытие V Международной якутской биеннале современного искусства BY-18. Организатором мероприятия является Национальный художественный музей РС (Я).

Тема V Биеннале — «City-M» (от якутского «ситим») в данном контексте трактуется, как союз, объединяющий Город и Музей, а также творческие ресурсы ведущих зарубежных и российских художников на якутской платформе.

Мероприятие откроют куратор художественных проектов в области уличного и современного актуального искусства Сабина Чагина (г. Москва), комиссар Биеннале, директор Национального художественного музея РС (Я) Ася Габышева, главный архитектор города Якутска Ирина Алексеева. В знаменательном событии примут участие приглашенные художники в рамках III Международной конференции «Города и люди» Стефания Велькович (Сербия) и Андрей Адно (Россия). Во время празднования на площадке Box Park Arena будут представлены инсталляции, на фоне которых посетители ивента смогут сфотографироваться, также под руководством опытных педагогов музея будет работать детская зона. Специально для ценителей экстрима «Арена.31» организует спортивные и развлекательные площадки. И все это под современную электронную музыку ди-джея Uraan.

V Международная якутская биеннале современного искусства BY-18 продлится до конца августа этого года, в рамках которого состоятся образовательные программы: мастер-классы, публичные лекции, творческие встречи, инклюзивные занятия и т.д. В мероприятии примут участие российские и зарубежные художники новой генерации, работающие в области современного искусства с использованием новейших стратегий, концепций и технологий. Созданные паблик-арт объекты будут локализованы на улицах столицы, что, безусловно, преобразует городское пространство.

Приглашаем всех принять участие, отдохнуть, повеселиться и стать частью истории города Якутска в международном масштабе!