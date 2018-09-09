Открытие «Священного табуна мифических лошадей»

Год Новаторства: «Священный табун мифических лошадей» — общенациональный проект
В честь празднования Дня города 8 сентября состоялось торжественное открытие ленд-арт объекта «Священный табун мифических лошадей».
Проект создан в рамках V Международной якутской биеннале современного искусства BY-18. По задумке художника ключевым звеном в реализации проекта стало участие местных жителей для придания скульптурам индивидуальных черт с национальными особенностями.
В создании мифических скульптур приняли участие трудовые коллективы, предприятия, организации города Якутска, а также добровольцы и неравнодушные общественники.
«Я счастлив, что оказался на вашей земле. Мне не составляло большого труда придумать этот проект. Когда я прибыл на эту местность, то увидел огромную, богатую культуру с ее космическим масштабом. Это не только мой проект, но и наш общий. Ведь участие в ее создании приняли жители города. Я буду счастлив, если это станет общенациональным проектом»,- поделился автор проекта Николай Полисский.
99 скульптур мифических лошадей формируют одну центральную фигуру – круг, как символ солнца. Животные имеют две головы: одна питается травой и впитывает в себя земные силы, другая смотрит на священное небо, пропуская через себя энергию солнца.
«Думаю, что в будущем это место станет центром встречи не только наших горожан, но и иностранных гостей. Здесь можно приятно провести свободное время и отдохнуть душой. От имени жителей пригородов и округов выражаем огромную благодарность автору и инициатору проекта Николаю Полисскому»,- поблагодарила председатель женского совета с. Хатассы Евдокия Семенова.
Уважаемые читатели!
Комментарии могут быть опубликованы, если они не содержат:
Администрация сайта оставляет за собой право удалять любые сообщения без объяснения причин. Администрация сайта не несет ответственности за содержание сообщений. Мнение автора сообщения может не совпадать с мнением редакции.