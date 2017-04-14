Открытие Пасхального фестиваля искусств

В это воскресенье 16 апреля в 18-00, в день Светлой Пасхи в зале Государственного академического русского драматического театра им. А.С. Пушкина состоится открытие XVI Республиканского пасхального фестиваля искусств «Золотые купола». Традиционно, фестиваль объединяет различные виды искусства, консолидирует исполнительские силы различных учреждений культуры. Цель фестиваля – создать атмосферу праздника, призвать всех к доброте и отзывчивости, а также дать возможность посетить бесплатно концерты и спектакли.
Вход свободный
Подробная программа мероприятий фестиваля искусств «Золотые купола» на сайте Высшей школы музыки.
Источник: Пресс – центр Высшей школы музыки