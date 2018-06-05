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5 июня 2018, 22:14
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Открытие конкурсов «Воспитатель года РС (Я) — 2018» и «Педагог-психолог года РС (Я) — 2018»

5 июня в актовом зале Института развития образования и повышения квалификации состоялось открытие IX республиканского профессионального конкурса «Воспитатель года РС (Я)- 2018» и III республиканского конкурса  «Педагог-психолог года РС (Я)-2018».

Конкурс  «Воспитатель года» проводится с 2010 года,  за восемь лет в этом конкурсе  приняли участие 142 воспитателя.

В конкурсе участвуют 31 педагог- воспитатель из следующих  улусов республики:

1.Абрашкина Оксана Ивановна, Усть-Майский улус;

2.Андросова Евдокия Егоровна, Булунский улус»;

3.Антонова Любовь Николаевна, Верхоянский улус;

4.Безносова Таисия Лукьяновна, Горный улус;

5.Гермогенова Наталья Григорьевна, Амгинский улус;

6.Готовцева Саргылана Алексеевна, Усть-Алданский улус;

7.Дьячковская Изабелла Леонидовна, Сунтарский улус;

8.Жиркова Екатерина Алексеевна,  Среднеколымский улус;

9.Жирохова Сардана Григорьевна, Нюрбинский улус;

10.Заболотская Валентина Николаевна,п. Жатай;

11.Залалова Фаина Рафиковна, Верхневилюйский улус;

12.Иванов Герман Владимирович, Сунтарский улус;

13.Ивашкова Ольга Михайловна,г. Нерюнгри;

14.Каскевич Оксана Игоревна, Хангаласский улус;

15.Кузнецова Евгения  Геннадьевна,  Момский улус;

16.Ларионова Александра Романовна, Усть-Янский улус;

17.Матвеева Туйара Васильевна, Таттинский улус;

18.Максимова Туяара Владимировна, Усть-Майский  улус;

19.Никонова Вероника Ивановна, Ленский улус;

20.Ноговицына Анна Еремеевна, Кобяйский улус;

21.Оразманбетова Валерия Петровна, Абыйский улус;

  1. Прокопьева Алена Александровна, г. Якутск;

23.Рушкина Гульчачак Зульфаровна, Мирнинский улус;

24.Скрябина Лариса Сергеевна, Намский улус;

25.Сокорутова Январина Семеновна, Олекминский улус;

26.Степанова Варвара Александровна, Мегино-Кангаласский  улус;

27.Степанова Елена Степановна, частный ДОО г. Якутск;

28.Тарутина Александра Александровна, Оймяконский улус;

29.Терюхова Татьяна Александровна, Алданский улус;

30.Пермякова Матрена Витальевна, Чурапчинский улус;

31.Чирикова Мария Николаевна, Вилюйский улус.

Символом конкурса «Воспитатель года» является жемчужина, которая олицетворяет чистоту и совершенство, зарождающуюся жизнь, защищенную, как в раковине, теплотой и заботой воспитателя.

С приветственным словом перед участниками конкурса и гостями выступила Габышева Феодосия Васильевна, 1 заместитель образования Республики Саха (Якутия), доктор педагогических наук. В своем выступлении Феодосия Васильевна подчеркнула, что профессиональный конкурс «Воспитатель года» является престижным конкурсом  педагогического  мастерства.2014 год  был посвящен Году дошкольного образования. Сегодня  в конкурсе принимают участие лучшие из лучших, победители муниципальных конкурсов «Воспитатель года — 2018». Республика Саха (Якутия)  уделяет огромное внимание инновационному развитию дошкольного образования. Феодосия Васильевна представила победителей республиканских и Всероссийских конкурсов «Воспитатель года» предыдущих лет. В этом году напечатана монография «Образовательный проект «Веселый день дошкольника («Ведедо»).Предпосылки грамотного ребенка в условиях двуязычия РС (Я)». Феодосия Васильевна подарила монографию участникам конкурса «Воспитатель года- 2018» и пожелала профессиональных успехов и благополучия.

Алексеева Галина Ивановна, директор   Института развития  образования и повышения квалификации им С.Н.Донского-II, доктор педагогических наук  в своем выступлении особенное внимание уделила содержанию профессионального конкурса «Воспитатель года -2018»: «Конкурс проходит по положению Всероссийского конкурса, но мастер-классы  проведут все участники. От конкурсантов  на  всех этапах  ждем  использования оригальных методов и приемов, инновационных технологий. Каждый участник является творческим и компетентным педагогом-воспитателем. Республиканский  конкурс «Педагог- психолог» в этом году проходит в 3 раз. Сегодня  присутствуют 7 победителей, которые прошли все он-лайн этапы. Пожелаем всем участникам побед, в душе гармонии и удачи».

Всех конкурсантов и педагогическое сообщество  поздравили Левина Альбина Александровна,  педагог-психолог  СОШ № 17 г.Якутска и  Наталья Климовна   Спиридонова, музыкальный руководитель  детского сада №11 с.Намцы Намского улуса, победитель республиканского конкурса  «Воспитатель года- 2017».

В России  этот день  провозглашен профессиональным днем экологов и защитников окружающей среды. Праздник был принят 21 июля 2007 года Указом Президента В.В. Путина № 933 «О Дне эколога» благодаря инициативе Комитета по экологии, работающего при Государственной Думе. Впервые  День эколога в России  отметили в  2008 г.

Сегодня  вся Якутия  оказывает помощь пострадавшим от  разрушительного весеннего половодья, которое нанесло населению и хозяйствующим субъектам некоторых районов  ощутимые  потери и расходы.

Организаторы конкурса обратились ко всем участникам с просьбой об оказании безвозмездной помощи для пострадавших населенных пунктов, в частности детским садам и центрам развития детей.

      Педагог дополнительного образования с. Уолба Таттинского улуса Кириллин Алексей  Алексеевич подарил мягкие игрушки для поселка Эльдикан  Усть-Майского улуса.

Воспитателям в течение недели  предстоят испытания в трех этапах конкурса: открытый просмотр занятий, мастер-класс, а те, кто наберет наибольшее количество баллов,  проходят в следующий этап – конкурсный тур «Публичная лекция».

В первый день конкурса проведены установочный семинар для конкурсантов, установочный семинар для членов экспертной комиссии, подготовка к конкурсным этапам по прикрепленным ДОУ, педагогический  капустник в течение дня, выставка – хобби, определение тем НОД группы (для участников), психологический тренинг.

    Сегодня обществу нужен педагог-психолог нового поколения — компетентный, всесторонне подготовленный, являющийся примером порядочности и человеколюбия.

Конкурс «Педагог-психолог года Республики Саха (Якутия) — 2018» проводится в третий раз. С 2015 года в этом конкурсе приняли участие 19 психологов республики.

Прошедшие  на III этап республиканского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог – 2018»:

  • Билюшова Оксана Георгиевна, педагог-психолог специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната 8 вида посёлка Нижний Куранах» Алданского района;
  • Винокурова Анастасия Романовна, педагог-психолог Намской начальной школы  Намского улуса;
  • Зотина Лилия Мироновна, педагог-психолог специальной (коррекционной) начальной школы – детского сада № 3 г. Нерюнгри Нерюнгринского района;
  • Колодезникова Светлана Афанасьевна, педагога-психолога Ытык-Кюельской средней общеобразовательной школы №2 Таттинского улуса;
  • Постникова Мария Юрьевна, педагог-психолог Ытык-Кюельской средней общеобразовательной школы №1 Таттинского улуса;
  • Соловьева Сахаайа Владимировна, педагог-психолог Улахан-Чистайской средней общеобразовательной школы Момского улуса;
  • Явловская Прасковья Егоровна, педагог-психолог дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка-детского сада «Кыталык» с.Чурапча Чурапчинского улуса.

В конкурсные испытания этого года включены этапы: визитная карточка: «Я – педагог-психолог», «Открытое занятие», «Кейсы».

Всем участникам конкурсов «Воспитатель года РС (Я)- 2018 и «Педагог-психолог года Республики Саха (Якутия)» пожелаем профессиональных успехов и  удачи!

 

 

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Источник: Пресс-центр ИРОиПК.
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