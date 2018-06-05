Открытие конкурсов «Воспитатель года РС (Я) — 2018» и «Педагог-психолог года РС (Я) — 2018»

5 июня в актовом зале Института развития образования и повышения квалификации состоялось открытие IX республиканского профессионального конкурса «Воспитатель года РС (Я)- 2018» и III республиканского конкурса «Педагог-психолог года РС (Я)-2018».
Конкурс «Воспитатель года» проводится с 2010 года, за восемь лет в этом конкурсе приняли участие 142 воспитателя.
В конкурсе участвуют 31 педагог- воспитатель из следующих улусов республики:
1.Абрашкина Оксана Ивановна, Усть-Майский улус;
2.Андросова Евдокия Егоровна, Булунский улус»;
3.Антонова Любовь Николаевна, Верхоянский улус;
4.Безносова Таисия Лукьяновна, Горный улус;
5.Гермогенова Наталья Григорьевна, Амгинский улус;
6.Готовцева Саргылана Алексеевна, Усть-Алданский улус;
7.Дьячковская Изабелла Леонидовна, Сунтарский улус;
8.Жиркова Екатерина Алексеевна, Среднеколымский улус;
9.Жирохова Сардана Григорьевна, Нюрбинский улус;
10.Заболотская Валентина Николаевна,п. Жатай;
11.Залалова Фаина Рафиковна, Верхневилюйский улус;
12.Иванов Герман Владимирович, Сунтарский улус;
13.Ивашкова Ольга Михайловна,г. Нерюнгри;
14.Каскевич Оксана Игоревна, Хангаласский улус;
15.Кузнецова Евгения Геннадьевна, Момский улус;
16.Ларионова Александра Романовна, Усть-Янский улус;
17.Матвеева Туйара Васильевна, Таттинский улус;
18.Максимова Туяара Владимировна, Усть-Майский улус;
19.Никонова Вероника Ивановна, Ленский улус;
20.Ноговицына Анна Еремеевна, Кобяйский улус;
21.Оразманбетова Валерия Петровна, Абыйский улус;
- Прокопьева Алена Александровна, г. Якутск;
23.Рушкина Гульчачак Зульфаровна, Мирнинский улус;
24.Скрябина Лариса Сергеевна, Намский улус;
25.Сокорутова Январина Семеновна, Олекминский улус;
26.Степанова Варвара Александровна, Мегино-Кангаласский улус;
27.Степанова Елена Степановна, частный ДОО г. Якутск;
28.Тарутина Александра Александровна, Оймяконский улус;
29.Терюхова Татьяна Александровна, Алданский улус;
30.Пермякова Матрена Витальевна, Чурапчинский улус;
31.Чирикова Мария Николаевна, Вилюйский улус.
Символом конкурса «Воспитатель года» является жемчужина, которая олицетворяет чистоту и совершенство, зарождающуюся жизнь, защищенную, как в раковине, теплотой и заботой воспитателя.
С приветственным словом перед участниками конкурса и гостями выступила Габышева Феодосия Васильевна, 1 заместитель образования Республики Саха (Якутия), доктор педагогических наук. В своем выступлении Феодосия Васильевна подчеркнула, что профессиональный конкурс «Воспитатель года» является престижным конкурсом педагогического мастерства.2014 год был посвящен Году дошкольного образования. Сегодня в конкурсе принимают участие лучшие из лучших, победители муниципальных конкурсов «Воспитатель года — 2018». Республика Саха (Якутия) уделяет огромное внимание инновационному развитию дошкольного образования. Феодосия Васильевна представила победителей республиканских и Всероссийских конкурсов «Воспитатель года» предыдущих лет. В этом году напечатана монография «Образовательный проект «Веселый день дошкольника («Ведедо»).Предпосылки грамотного ребенка в условиях двуязычия РС (Я)». Феодосия Васильевна подарила монографию участникам конкурса «Воспитатель года- 2018» и пожелала профессиональных успехов и благополучия.
Алексеева Галина Ивановна, директор Института развития образования и повышения квалификации им С.Н.Донского-II, доктор педагогических наук в своем выступлении особенное внимание уделила содержанию профессионального конкурса «Воспитатель года -2018»: «Конкурс проходит по положению Всероссийского конкурса, но мастер-классы проведут все участники. От конкурсантов на всех этапах ждем использования оригальных методов и приемов, инновационных технологий. Каждый участник является творческим и компетентным педагогом-воспитателем. Республиканский конкурс «Педагог- психолог» в этом году проходит в 3 раз. Сегодня присутствуют 7 победителей, которые прошли все он-лайн этапы. Пожелаем всем участникам побед, в душе гармонии и удачи».
Всех конкурсантов и педагогическое сообщество поздравили Левина Альбина Александровна, педагог-психолог СОШ № 17 г.Якутска и Наталья Климовна Спиридонова, музыкальный руководитель детского сада №11 с.Намцы Намского улуса, победитель республиканского конкурса «Воспитатель года- 2017».
В России этот день провозглашен профессиональным днем экологов и защитников окружающей среды. Праздник был принят 21 июля 2007 года Указом Президента В.В. Путина № 933 «О Дне эколога» благодаря инициативе Комитета по экологии, работающего при Государственной Думе. Впервые День эколога в России отметили в 2008 г.
Сегодня вся Якутия оказывает помощь пострадавшим от разрушительного весеннего половодья, которое нанесло населению и хозяйствующим субъектам некоторых районов ощутимые потери и расходы.
Организаторы конкурса обратились ко всем участникам с просьбой об оказании безвозмездной помощи для пострадавших населенных пунктов, в частности детским садам и центрам развития детей.
Педагог дополнительного образования с. Уолба Таттинского улуса Кириллин Алексей Алексеевич подарил мягкие игрушки для поселка Эльдикан Усть-Майского улуса.
Воспитателям в течение недели предстоят испытания в трех этапах конкурса: открытый просмотр занятий, мастер-класс, а те, кто наберет наибольшее количество баллов, проходят в следующий этап – конкурсный тур «Публичная лекция».
В первый день конкурса проведены установочный семинар для конкурсантов, установочный семинар для членов экспертной комиссии, подготовка к конкурсным этапам по прикрепленным ДОУ, педагогический капустник в течение дня, выставка – хобби, определение тем НОД группы (для участников), психологический тренинг.
Сегодня обществу нужен педагог-психолог нового поколения — компетентный, всесторонне подготовленный, являющийся примером порядочности и человеколюбия.
Конкурс «Педагог-психолог года Республики Саха (Якутия) — 2018» проводится в третий раз. С 2015 года в этом конкурсе приняли участие 19 психологов республики.
Прошедшие на III этап республиканского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог – 2018»:
- Билюшова Оксана Георгиевна, педагог-психолог специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната 8 вида посёлка Нижний Куранах» Алданского района;
- Винокурова Анастасия Романовна, педагог-психолог Намской начальной школы Намского улуса;
- Зотина Лилия Мироновна, педагог-психолог специальной (коррекционной) начальной школы – детского сада № 3 г. Нерюнгри Нерюнгринского района;
- Колодезникова Светлана Афанасьевна, педагога-психолога Ытык-Кюельской средней общеобразовательной школы №2 Таттинского улуса;
- Постникова Мария Юрьевна, педагог-психолог Ытык-Кюельской средней общеобразовательной школы №1 Таттинского улуса;
- Соловьева Сахаайа Владимировна, педагог-психолог Улахан-Чистайской средней общеобразовательной школы Момского улуса;
- Явловская Прасковья Егоровна, педагог-психолог дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка-детского сада «Кыталык» с.Чурапча Чурапчинского улуса.
В конкурсные испытания этого года включены этапы: визитная карточка: «Я – педагог-психолог», «Открытое занятие», «Кейсы».
Всем участникам конкурсов «Воспитатель года РС (Я)- 2018 и «Педагог-психолог года Республики Саха (Якутия)» пожелаем профессиональных успехов и удачи!