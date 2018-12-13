Открытие Года театра отметят сразу во всех улусах Якутии. Программа спектаклей

В Якутии 11 профессиональных театров и 53 народных. В рамках празднования Года театра запланировано много интересных мероприятий. Так, открытие Года состоится сразу на нескольких точках – все театрально-зрелищные учреждения примут в нем активное участие. Театры порадуют зрителей спектаклями, выставками, акциями и розыгрышами. Премьерные показы состоятся в Государственном театре оперы и балета им. Д.К. Сивцева — Суорун Омоллоона, который покажет балет «Корсар» Адольфа Адана, Государственном театре коренных малочисленных народов Севера РС (Я) со спектаклем «Преданность» по повести Николая Лугинова «Кустук» и Государственном академическом русском драматическом театре им. А.С. Пушкина, где состоится показ премьерного спектакля А. Чехова «Чайка».

В этот день в Саха академическом театре им. П.А. Ойунского будет представлен спектакль С. Потапова «Мой друг Гамлет», номинированный на участие в основной конкурсной программе XXV Национальной театральной Российской Премии «Золотая Маска». Театр Олонхо покажет спектакль по поэме А. Е. Кулаковского «Семь портретов женщин». Театр юного зрителя покажет зрителям театральный калейдоскоп «Весь мир — театр», включающий в себя отрывки из спектаклей — от классических до детских сказок.

Праздничные и торжественные вечера по случаю открытия Года театра в РФ будут организованы Мирнинском, Нерюнгринский театром актера и куклы, а также Нюрбинским передвижным драматическим театром. Национальный театр танца РС (Я) им. С.А. Зверева-Кыыл Уола в рамках гастрольной деятельности организует в с. Бердигестях Горного района показ спектакля «Манчаары».