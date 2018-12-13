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Культура & Образование
13 декабря 2018, 15:23
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Открытие Года театра отметят сразу во всех улусах Якутии. Программа спектаклей

В Якутии 11 профессиональных театров и 53 народных. В рамках празднования Года театра запланировано много интересных мероприятий. Так, открытие Года состоится сразу на нескольких точках – все театрально-зрелищные учреждения примут в нем активное участие. Театры порадуют зрителей спектаклями, выставками, акциями и розыгрышами. Премьерные показы состоятся в Государственном театре оперы и балета им. Д.К. Сивцева — Суорун Омоллоона, который покажет балет «Корсар» Адольфа Адана, Государственном театре коренных малочисленных народов Севера РС (Я) со спектаклем «Преданность» по повести Николая Лугинова «Кустук» и Государственном академическом русском драматическом театре им. А.С. Пушкина, где состоится показ премьерного спектакля А. Чехова «Чайка». 

В этот день в Саха академическом театре им. П.А. Ойунского будет представлен спектакль С. Потапова «Мой друг Гамлет», номинированный на участие в основной конкурсной программе XXV Национальной театральной Российской Премии «Золотая Маска». Театр Олонхо покажет спектакль по поэме А. Е. Кулаковского «Семь портретов женщин». Театр юного зрителя покажет зрителям театральный калейдоскоп «Весь мир — театр», включающий в себя отрывки из спектаклей — от классических до детских сказок.

Праздничные и торжественные вечера по случаю открытия Года театра в РФ будут организованы Мирнинском, Нерюнгринский театром актера и куклы, а также Нюрбинским передвижным драматическим театром.  Национальный театр танца РС (Я) им. С.А. Зверева-Кыыл Уола в рамках гастрольной деятельности организует в с. Бердигестях Горного района показ спектакля «Манчаары». 

План мероприятий народных театров,

посвященных Открытию Года театра в Российской Федерации

13 декабря 2018 года
Наименование МО Наименование народного коллектива ФИО руководителя «Единый день торжественного открытия Года театра в РФ»
Абыйский улус
1 МО ГП «п. Белая Гора» Абыйский народный театр Сорокоумова Раиса Афанасьевна

Тел:

Mail: kult_ab@rcitsakha.ru
Алданский район
1 МО «Алданский район» 

Город Алдан

 Народный театр «Образ» Воронкова Резеда Фаязовна Открытие Года Театра:

  • Театральный капустник
  • Спектакль «Детектор лжи»
2 МО «Алданский район» 

Город Алдан

 Алданский театр юного зрителя Директор: Богданчикова Анна Валерьевна

+7 924 362 31 55

 Реж. Воронкова Елена Павловна 

 Открытие Года Театра:

  • Театральный капустник

Спектакль «Детектор лжи»
Аллаиховский район – нет народного театра
Амгинский улус
1 МО «Алтанский наслег»

МБУ “ЦК”Иэйии”

 Алтанский Народный театр Лобанов Валерий Никитич- засл.раб.кул. РС(Я) Спектакль «Дэриэбинэм барахсан» Д.Наумов
2 МО «Амгинский наслег»

МБУ ФЦК им Ф. Потапова

 Амгинский народный театр Николаев Евгений Федорович Премьера спектакля “Кэ5э” (по мотивам сказки “Кукушка”)
3 МО «Абагинский наслег»  

МБУ АЦД им.У.Г. Нохсорова

 Абагинский Народный театр Попова Евгения Николаевна. Спектакль «Тон хааргасибэккилэр» по воспоминаниям Е.К. Лепковской, Исая Попова, Ксении Гаврильевой
Анабарский улус
1 МО «Саскылахский национальный долгано — эвенкийский наслег» 

МБУ Этнокультурный центр «Алмаз»

 Народный театр им. М.П. Решетникова Андросова Зинаида Дмитриевна  

Отличник культуры РС (Я

 Спектакль “Соргуляах Суорумньу” Д. Наумова
Булунский улус
1 СП «Булунский национальный (эвенкийский) наслег» Кюсюрский народный театр Бетюнская  Раиса Николаевна театрализованное литературное представление, посвященное 125- летию П.А. Слепцова –Ойунского«Минаатымаатаныа».
Верхневилюйский улус
1 МО «Село Верхневилюйск»

МБУ «УКиДР»

 Верхневилюйский народный театр «Олонхо» Борисова Татьяна Семеновна-Заслуженный работник культуры РС(Я) Торжественное открытие Года театра в Верхневилюйске на сцене Районного Дома культуры совместным проектом «Вечер театров»
2 МО «Ботулунский наслег

МБУ «УКМС ФКиС»

 Ботулунский народный Народный театр им. О.В. Григорьевой Буртахова Варвара Иннокентьевна Совместный проект «Вечер театров»
3 МО «Оросунский наслег»

МБУ «УКМС ФКиС»

 Оросунский народный театр

 им. Иванова Д.Е.

 Васильев Леонид Егорович Совместный проект «Вечер театров»
4 МО «Балаганнахский наслег Мини-театр юмора и сатиры «Бала5аннаах бэтиэхэлэрэ» Жердинский Михаил Иванович Совместный проект «Вечер театров»
Верхнеколымский район
1 РЦК “Надежда” Зырянский народный театр Бандеров  ЭдуардМихайлович Интерактивный перфоманс «Монополия» Зырянского народного театра с участием молодежного коллектива «Фарс».
Верхоянский улус
2 Администрация  Борулахского наслега Верхоянский народный театр «Байды»  Саввинов Эдгар Николаевич Олонхо «Эр санаалаах, эрчим сурэхтээх Байды Баатыр»
Вилюйский улус
1 МО «Город Вилюйск»

МБУ Вилюйский ЦД «Алгыс»

 Вилюйский народный театр им. И.М. Гоголева-Кындыл Соколова Маргарита Алексеевна Гастроли Мирный с. Туой хайа И.Гоглев спектакль “ытыыр той хайам” 
2 МО «Чочунский наслег»

с.Сыдыбыт. 

 Чочунский народный театр  Дмитриева Нюргуна Захаровна   М. Обутова – Эверестова «Куорэгэй»
3 МО «Тасагарский наслег» Тасагарский народный театр «Эгэлгэ» Реж. Павел Васильевич Осипов – отличник культуры РС(Я) Вечер юмора и сатиры «Кулуэхкэуэруххэ»
Горный улус
1 МО «Бердигястяхский наслег»

МБУ «Бердигестяхскийцетр досуга»

 Бердигестяхский народный театр Мартынова Елизавета Иевна 13 дек. Открытие Года театра

1 часть. Композиция “Театр мин дьыл5абар”

2 часть. Хореографическая постановка “манчаары Баьылай” национального театра танца

20 дек. Примьера спектакля И.Гоголева – Кындыл “кыталыктар кырдаллара” 
2 МО «Мытахский наслег» Мини-театр «Дьиикимдэ дьээбэлэрэ» Владимир Владимирович Егоров  Спектакль “Вечера на хуторе близь Диканьки”
Жиганский улус – нет народного театра
Кобяйский улус
1 МО «Мукучунский наслег»

МБУ ЦД «Дайан» с. Сайылык

 Народный театр «Дэриэбинэчээн» Иванова Саргылана Егоровна — Отл. культуры РС(Я) Спектакль «Соргулаах Соурумньу» Д. Наумов
2 МО «Кобяйский наслег»

МБУ ЦНТ «Сайдам» с. Кобяй

 Народный театр им.Т.Сметанина Емельянов Леонид Павлович  Спектакль «Сайылык сарданата»
Ленский район – нет народного театра
Мегино-Кангаласский улус
1 МО «Майя»

МБУ ДНТ им. Д. Ходулова

 Народный театр  им. Д. Ходулова Данил Осипов реж.  Торжественное открытие Года театра 

юбилей 55 летие НТ Ходулова

Чествование ветеранов

Собрание режиссеров народных и самодеятельных коллективов. 
2 МО «Майя»

МБУ ДНТ им. Д.Ходулова

 Народный ТЮЗ Петрова Елизавета Андреевна Торжественное открытие Года театра 

юбилей 55 летие НТ Ходулова

Чествование ветеранов

Собрание режиссеров народных и самодеятельных коллективов. 
3 МО «Село Майя» УКиДР Майинский народный мини-театр юмора и сатиры «Көөчөөн көрө» Охлопкова Анна Иннокентьевна Спектакль «Таптал Энергэтиката» 
4 МБУ Социально – культурный информационный центр МО «п. Нижний Бестях». Народный театр «Сыккыс» Владимирова Мария Сергеевна День театра в связи с юбилейными датами театральных коллективов: — 15-летие народного театра «Сыккыс» — 10-летие детской театральной студии «Феникс+» — 5-летие молодежной театрального коллектива «Параллель» 

1) Открытие Года театра в РФ

  Спектакли театральных коллективов

  1. народный театр «Сыккыс» – комедия ТапталхампаниатаД.Наумов
  2. Феникс – спек «Хранитель чувств»
  3. Параллаль «Дьыал5ал тугунэ» драма.
Мирнинский район
1  МО «п. Айхал»

ДК КСК «Северное сияние»

 Народный театр «Дилижанс Надежда» Попов Кирилл Васильевич

 

 Открытие года театра

Спектакль   
Момский район
1 МО «Момский национальный наслег»

МБУ МРЭКЦ «Осикат»

 Народный театр им. Т.К. Апросимовой Нестерев Николай Николаевич. Театрализованное представление «АлыптаахХараабыл»
Намский улус
1 МО «Ленский наслег»

Дом культуры

 Намский народный театр Реж. Герасимов Роман Александрович Спектакль Марии ОбутовойЭверстовой «Куерэгэй»
Нерюнгринский район
1  Городское поселение «Город Нерюнгри» ЦКиД им. А.С. Пушкина Народный театр «Маски» Никитина Юлия Михайловна Примьера спектакля Олжас Жанайдаров «Душа подушки»
Нижнеколымский улус
1 Городское поселение «Город Нерюнгри» ЦКиД им. А.С. Пушкина

Дом культуры

 Народный театр «Полярная звезда» Комисаров Дмитрий Александрович  Спектакль «Ляльки» А. Вуто, Ткаче,в драма в 2 действиях. 
Нюрбинский улус
1 МУ КЦ «Аартык» с.Жархан Народный театр кукол имени Хартасовой — Терентьевой Х. И. Реж. Линаида Христофоровна Вечер посвященный артистам кукольного театра.  «О5о куттаах дойду» кукольный спектакль.
2 МБУ КЭЦ «Туолбэ» с.Хаты Мегежекский народный театр  Попов Михаил Афанасьевич Спектакль «о5устар забастовкалара» Д.Наумов
3 МБУ ДНТ «Туhулгэ» Антоновка Народный театр

«Айуучэ»

 Ньургуйана Владимировна «Храбрая девочка и 12-рогий олень» якутская народная сказка

 дет.спектакль премьера.
4 МУ «УКиНТ» Народный театр «Олонхо» Попов Иван Иванович «Хара аттаах дьулуруйар Ньургун Боотур»
Оймяконский район
1 МО «Поселок Усть — Нера» Усть — Нера

Народный театр

 Сивцева Нарыйа Семёновна  Организует театрализованный концерт «Что такое театр» 
2 МО «Борогонский  2-й наслег»

МБУ ДК «Томтор»

 Томтор. Народный театр Заболоцкая Татьяна Романовна Фестиваль театрального искусства Заболоцкай Чысхаан 110 сылын бэлиэтин спектакль
Олёнекский район – нет народного театра
Олёкминский район
1 МР «Олекминский район» РС(Я), МО «Город Олекминск», МБУ ЦКиД «Гармония» Олекминский народный

Театр «Исток»

 Бельчусова Елена Анатольевна
  • Народный театр «Исток» Торжественное открытие Года Театра театрализованным представлением «Театр начинается …»
  • ОДШИ – класс театра «Приключения Незнайки и его друзей»
  • Молодежный театр М.А.Т.И.С. – спектакль «Летающий башмак или граждане, срочная эвакуация» автор И.Батюк
Среднеколымский район
1  МО «Город Среднеколымск»

МБУ КДЦ «Кулума»

 Народный театр Винокурова Ольга Алексеевна  Спектакль «ЫнахтаахХотун»
Сунтарский улус
1 МР «Сунтарский улус»

МБУ УЭКЦ «Олонхо»

 Народный театр им. В. Николаева Концерт с участием народного театра и участников студии «Кор кулуу» улуса, спутника.
Таттинский улус
1 МО «Октябрький наслег»

МБУ КЦД «Сандал»

 Черкехский народный театр им. П. В. Толстякова Яковлева Матрена Петровна
  • «Утуо5ут – оно5ут толонно5о буоллун, ус киьиуйэтэуйэлэнин» Театр. Концерт с участием спутников и мини театра комедии.
  • Чествование ветеранов 
2  МО с. Ытык-Куоль Таттинский народный театр им. П. А. Ойунского Бурнашева Валентина Феодосьевна Спектакль «ОлохДьэбэрэтэ» А. Софронова Алампа
Томпонский район – нет народного театра 
Усть – Алданский улус
1 МО «Суоттунский   наслег»   

МБУ СЦД «Мичээр»

 Соттинский  народный  театр им. В.П.Свинобоева Стрекаловская Варвара Захаровна  Торжественное открытие “Театр алыптаах эйгэтигэр”

  • Театрал.предст.
  • Выставка из истории Соттинского народного театра
  • Отрывки из спектаклей
  • Презентация книги “Олох быыьын сэгэтэн” первого артиста народного театра Василия Свинобоева 
  • 2Приветствие Главы МО, воспоминания  ветеранов театра
2 МО «Тумульский наслег»

МБУ «Тумульский ЦД»

 Тумульский народный театр «Айыллан» Макаров Андрей Алексеевич  Литературно музыкальная композиция по произведения П.А. Ойунского (биография)
Усть-Майский улус – нет народного театра
Усть-Янский улус – нет народного театра
Хангаласский улус
1 МО «Жемконский 2-ой наслег»

МУК ЦК «Ситим»

 Кердемский  народный театр Александрова Алеся Викторовна
  • Вечер памяти к 70-летию основателя Кердемского народного театра Лидии Яковлевны Гермогеновой 
  • Показ одноактного спектакля «Артыысанала» М.М. Апросимова
2 МО «Октемский наслег» с. Октемцы КВЦ «Баргарыы» Октемский народный театр Аржакова Зоя Егоровна Спектакль М. Зощенко «Харадьайыыуоннабыыьаныы»
3 МО Немюгюнский наслег» с. Ой МБУ СЦК «Тусулгэ» Немюгюнский народный театр Филиппова Алена Алексеевна Большой концерт «Театр на все времена»
Чурапчинский улус
1 МО «Хоптогинский наслег»

ЦД «Урдэл»

 Диринский народный театр Толстоухова Марианна Прокопьевна спектакль Д. Наумова «Колхуосмунньаҕа».
2 Мындагай Мындагаиский народный театр «Быарасуохтар» Мария Андреевна Дьячковская спектакль Н.Д.Неустроева «Тиэтэйбит»
3 МО «Чурапчинский улус»

АУ ЦК «Айылгы»

 Чурапчинский народный театр им. П. М. Решетникова Васильев Аркадий Аркадьевич
  • Классные часы со школьниками, открытые разговоры с режиссерами

Интелектуальные игры для КДН и ПДН вместе с соц. Работниками: Викторина, Гримм

  • Торжественная часть: Вручение удостовирения артист народного театра.
  • Премьера спектаклья по пьесе Семена Никоновича Ермолаева  “Сиэн Өкөр” – Халлаан арыллар кэмигэр
Эвено-Бытантайский улус
1 СП «Тюсягирский наслег»

С.Батагай — Алыта

 Саккырырский народный образцовый театр Ефимова Полина Пантелеймонова Выставка 

Спектакль  

Торжественная часть. Вручение артистам народного театра удостоверения и медали.
МО «Город Якутск»
1 ” ГО “Город Якутск” Народный театр им. Н.К. Окоемова общество ВОГ

(Всероссийское общество глухих)

 Семенова Наталья Николаевна
2 ” ГО “Город Якутск” Студенческий обрядово — ритуальный народный театр «Эйгэ»ЯККиИ Боппоенова Мария Гаврильевна Постановка литературно-поэтической композиции по произведениям П.А.Ойунского.
3  МУ “Администрация п. Хатассы” ГО “Город Якутск” Хатасский народный театр Семенова Евдокия Ефимовна  Юбилейный вечер посв. 20 – летию Хатасского народного театра “Овация”.

 

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