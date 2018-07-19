Открытая власть: Горожане активно обращаются в администрацию

За второй квартал текущего года в адрес Окружной администрации города Якутска поступило7319 документов, 986 обращений граждан и 66 запросов.

«Больше всего вопросов касается предоставления жилья, обследования жилищного фонда на предмет аварийности, ненадлежащего качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, обустройства придомовых территорий и предоставления земельных участков.Самыми актуальными остаются вопросы предоставления жилых помещений, земельных участков и обеспечения мест в образовательных учреждениях», — сказала Анна Элякова, начальник отдела по работе с обращениями граждан и организаций Окружной администрации города Якутска.

Так, по тематическому разделу «Государство, общество, политика» поступило 34 обращения, или 3% от общего количества поступивших обращений. Сюда входят предложения граждан, касающиеся совершенствования управления, просьбы о личном приеме, кадровые вопросы, запросы о рассмотрении обращений.

По тематическому разделу «Социальная сфера» зарегистрировано 292 обращения, или 30 % от общего количества поступивших обращений. Основная часть касается образования, принятия мер по поддержке малообеспеченных слоев населения, запись в школы.

По тематическому разделу «Оборона, безопасность, законность» — 39 обращений, или 4% от общего количества поступивших обращений. Все вопросы касаются охраны правопорядка.

По тематическому разделу «Экономика» — 343 обращений, или 36 % от общего количества поступивших обращений, касающихся земельных вопросов и строительства.

По тематическому разделу «Жилищно-коммунальная сфера» — 278 обращения, или 28 % обращений от общего количества. Значительную часть составляют жилищные вопросы, улучшение жилищных условий, нарекания на работу управляющих компаний, благоустройство придомовых территорий.

Также во втором квартале, 27 апреля в городе Якутске состоялся общереспубликанский день приема граждан государственными органами и органами местного самоуправления. Для обеспечения приема граждан в территориальных органах управления Окружной администрации города Якутска было организовано 26 рабочих мест и установлено программное обеспечение, предусмотрена возможность видео конференц связи. В этот день все обратившиеся граждане получили ответы и разъяснения по всем интересующим вопросам.

Отметим, что жители города Якутска могут оставить свое обращение по адресу пр. Ленина, 15, телефон для справок: 40-80-76, 42-47-17, yakutsk@sakha.ru