Открыта продажа книги «Кытта кырдьыбыт тэҥкэ тиит» в кинотеатрах города

Сейчас часто снимают фильмы по книгам, и все они очень интересны, но, чтобы оценить сюжет по достоинству, стоит прочитать произведение, которое взято за основу.
Специально для тех, кто любит сравнивать «что лучше — книга или фильм?» НИК «Бичик» совместно с кинотеатрами нашего города к премьере долгожданного фильма «Царь птица» («Тойон кыыл») открывает продажу книги талантливого писателя Василия Яковлева «Кытта кырдьыбыт тэҥкэ тиит». Повесть легла в основу фильма
С сегодняшнего дня у вас есть возможность приобрести книгу в кинотеатре “Лена“, а завтра в кинозале “Республика“. С 19 сентября начнется продажа в кинотеатрах «CinemaCenter» и «Центральный». Также книга в наличии во всех фирменных магазинах “Бичик”.
Повесть рассказывает о пожилых супругах, которые приютили у себя дома царь-птицу – орла. Старик Микииппэр и его жена Оппуос живут в глухой тайге, они ведут размеренную одинокую жизнь, но вдруг к ним прилетает орел. Мудрый шаман объясняет, что орел к ним прилетел из-за того, что Микииппэр разорил гнездо орла… Философская притча была навеяна реальной ситуацией из жизни писателя Яковлева.
Не пропустите книгу Василия Яковлева «Кытта кырдьыбыт тэҥкэ тиит
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