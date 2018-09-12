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Культура & Образование
12 сентября 2018, 10:19
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Открыта продажа книги «Кытта кырдьыбыт тэҥкэ тиит» в кинотеатрах города

Сейчас часто снимают фильмы по книгам, и все они очень интересны, но, чтобы оценить сюжет по достоинству, стоит прочитать произведение, которое взято за основу.

Специально для тех, кто любит сравнивать «что лучше — книга или фильм?» НИК «Бичик» совместно с кинотеатрами нашего города к премьере долгожданного фильма «Царь птица» («Тойон кыыл») открывает продажу книги талантливого писателя Василия Яковлева «Кытта кырдьыбыт тэҥкэ тиит». Повесть легла в основу фильма

С сегодняшнего дня у вас есть возможность приобрести книгу в кинотеатре “Лена“, а завтра в кинозале “Республика“. С 19 сентября начнется продажа в кинотеатрах «CinemaCenter» и «Центральный». Также книга в наличии во всех фирменных магазинах “Бичик”.

Повесть рассказывает о пожилых супругах, которые приютили у себя дома царь-птицу – орла. Старик Микииппэр и его жена Оппуос живут в глухой тайге, они ведут размеренную одинокую жизнь, но вдруг к ним прилетает орел. Мудрый шаман объясняет, что орел к ним прилетел из-за того, что Микииппэр разорил гнездо орла… Философская притча была навеяна реальной ситуацией из жизни писателя Яковлева.

Не пропустите книгу Василия Яковлева «Кытта кырдьыбыт тэҥкэ тиит

Источник: Пресс-служба НИК Бичик.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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