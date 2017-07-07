Открыта новая запись на компьютерные курсы для пенсионеров

В городе Якутске на базе Молодежного центра «Тэтим» проводятся бесплатные компьютерные курсы для пенсионеров, ветеранов тыла и труда.

Организаторы мероприятия — Управление молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска и общественная организация «Город добра».

Молодые добровольцы обучат людей старшего поколения базовым компьютерным навыкам, найдя к каждому обучающемуся индивидуальный подход, подробно рассказывая и объясняя.

Обучающий курс состоит из восьми занятий, по темам: навигация и поиск информации в сети интернет, общение через электронную почту, мессенджеры и социальные сети, мультимедиа.

Методика обучения компьютерной грамотности учитывает потребности и социально-психологические особенности людей зрелого возраста и предусматривает передачу навыков опытных пользователей начинающим.

Компьютерные курсы будут проводиться добровольцами с 10 июля по 28 августа три раза в неделю.

По итогам курсов участникам будут вручены именные сертификаты.

Записаться на курсы можно по телефону: 8924 596 68 57, Александр.