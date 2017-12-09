Открыта ледовая переправа в Томпонском районе

Согласно актов комиссии по контролю проверки грузоподъемности и освидетельствования переправы на льду с 08.12.2017 г. допущена к эксплуатации ледовая переправа федерального значения в Томпонском районе «Хандыга – Мегино-Алдан» р. Алдан до 10 тонн;

Также допущено повышение грузоподъемности на 4 ледовых переправах:

федерального значения:

Верхневилюйский район «Верхневилюйск – Хоро», р. Вилюй до 10 тонн;

Нюрбинский район «Нюрба – Кюндядя», р. Вилюй до 10 тонн;

Нюрбинский район «Марха – Жархан», р. Марха до 10 тонн;

республиканского значения:

Вилюйский район «Вилюйск — Жиганск» р. Вилюй до 10 тонн.

Всего с нарастающим итогом эксплуатируется 22 ледовые переправы.

Государственная инспекция по маломерным судам республики напоминает: необходимо пользоваться только оборудованными ледовыми переправами и выполнять требования информационных знаков, установленных перед выездом на переправу: скоростной режим, дистанцию и особенно — требование дорожного знака «Ограничение массы».

За пределами официально организованной переправы никто не может гарантировать безопасную толщину льда, отсутствие промоин, полыньи, трещин, наледей, припорошенных снегом.

За несанкционированный выезд на лед предусмотрена административная ответственность по ст. 9.10 КоАП РС (Я)