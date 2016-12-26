Открыта ледовая переправа Кангалассы – Соттинцы

Согласно актов комиссии по контролю проверки грузоподъемности и технического освидетельствования переправы на льду, на территории Республики Саха (Якутия) состоит на учете 50 ледовых переправ. За сутки 26 декабря 2016 года допущена к эксплуатации 1 ледовая переправа республиканского значения в Усть-Алданском районе «с. Кангалассы – с. Соттинцы», на реке Лена – до 5 тонн.

Также допущено повышение грузоподъемности на ледовых переправах федерального значения:

в Нюрбинском районе на ледовой переправе «с. Марха – с. Жархан», на р. Марха — до 30 тонн;

в Нюрбинском районе на ледовой переправе «г. Нюрба – с. Кюндядя», на р. Вилюй – до 30 тонн;

в Верхневилюйском районе на ледовой переправе «с. Верхневилюйск – с. Хоро», на р. Вилюй – до 30 тонн.

Всего с нарастающим итогом эксплуатируется 35 ледовых переправ:

Открытие ледовых переправ республики осуществляется в соответствии с приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) согласно примерному графику открытия. Сроки открытия ледовых переправ могут быть скорректированы исходя из фактического состояния льда.

За пределами официально организованной переправы никто не может гарантировать безопасную толщину льда, отсутствие промоин, полыньи, трещин, наледей, припорошенных снегом.

За несанкционированный выезд на лед предусмотрена административная ответственность по ст. 9.10 КоАП РС (Я) с наложением административного штрафа в размерах: для граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей; для должностных лиц — от двадцати до пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц — от ста тысяч до одного миллиона рублей.

Государственная инспекция по маломерным судам напоминает: необходимо пользоваться только оборудованными ледовыми переправами и выполнять требования всех информационных знаков – это залог вашей безопасности!