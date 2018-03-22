Открыта бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства

К сведению владельцев домашних животных

Окружная администрация города Якутска объявляет, что 31 марта и 7 апреля 2018 года с 10.00 ч. до 14.00 ч. проводится бесплатная вакцинация домашних животных против бешенства во временных пунктах вакцинации. Во время вакцинации проводится регистрация домашних животных.

Размещение временных пунктов вакцинации по городскому округу:

Автодорожный округ — Покровский тракт, 10 км, Речевая школа (здание гаража), мкр Птицефабрика, д. 11 подъезд 2-3 (тех. помещение), ул. Чкалова, д. 28 (помещение в маг. «Саhар5а»);

Гагаринский округ — ул. Можайского, д. 13/3 Г корп. 1 (гаражный бокс управы);

Губинский округ — ул. Богатырева, д. 11 (управа);

Октябрьский округ — пр. Ленина, 46 (управа), ул. Каландаришвили, д. 40/1 А (инженерный блок) УК «Прометей+»;

Промышленный округ — ул. 50 лет Советской Армии, д. 33 (управа), ул. Богдана Чижика, д. 33 А, УК «Арсенал»;

Сайсарский округ — УК «Сайсарский дом», ул. Ново-Карьерная, д. 22 А, УК «Теплоэнергия», ул. Шевченко, д. 8, УК «Жилищный стандарт», Борисовка, 1;

Строительный округ — ул. К. Цеткин, д. 2 (управа), ул. П. Алексеева, д. 14/1 А, УК «Прометей»;

Центральный округ — ул. Чернышевского, д. 16 (инженерный блок), ул. Пояркова, д. 17/2, подъезд 2;

мкр Кангалассы — ул. 26 Партсъезда, д. 3 (ветеринарный пункт);

мкр Марха — мкр Марха, ул. Советская, д. 38 Мархинский ветеринарный участок, Намский тракт, 14 км, СОНТ «Сатал», 2 пост (возле маг. Tundra).

с. Маган — ул. Антенная, д. 1/5, ветеринарный пункт, ул. 40 лет Победы, д. 62, (спортзал);

Тулагино-Кильдямский наслег — с. Тулагино, ул. Совхозная, д. 2/1 (ветеринарный пункт), с. Сырдах, ул. Уваровской, д. 47 (СК Алгыс), с. Кильдямцы, ул. Труда, 29;

с. Пригородный — ул. Совхозная, д. 27, ДК «Надежда»;

с. Табага — ул. Комсомольская, д. 20/2 (администрация с. Табага), с. Старая Табага, ул. Лесная, 12 (клуб «Искра»);

Хатасский наслег — ул. Совхозная, д. 35/1, ул. Ойунского, д. 4/1.

Домашние животные, принадлежащие гражданам и юридическим лицам подлежат обязательной регистрации в ветеринарных учреждениях.

В соответствии со статьей 5.3 Кодекса Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях, УКЛОНЕНИЕ ОТ РЕГИСТРАЦИИ СОБАК И КОШЕК в ветеринарных учреждениях влечет наложение административного штрафа на ГРАЖДАН в размере от 1000 до 1500 р.; НА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ — от 3000 до 4000 р.; НА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ — от 5000 до 10 000 р.

Окружная администрация города Якутска призывает жителей городского округа «город Якутск» соблюдать правила содержания домашних животных.