Открыт Ысыах Туймаады — 2017

В местности Ус Хатын в пригороде Якутска 24 июня состоялось открытие Ысыаха Туймаады. Сотни людей собрались на торжественную церемонию и получить благословение. Среди них были и гости из других регионов России, а также представители зарубежных государств, сообщает ЯСИА.

Открытие прошло в Центре кумысопития. Сотни людей в ярких красочных нарядах, выполненных в национальном стиле, собрались вместе, чтобы услышать слова благословения во время церемонии.

В этом году праздник посвящен 385-летию вхождения Якутии в состав Российского государства и 385-летию со дня образования столицы республики.

Открытие началось с театрализованного представления «Времена Дыгына». Далее по традиции состоялся обряд очищения алгыс.

С приветственным словом к гостям и участникам Ысыаха обратились глава Якутии Егор БОРИСОВ, государственный советник республики Михаил НИКОЛАЕВ, мэр столицы Айсен НИКОЛАЕВ, руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий СУЧКОВ, мэр города Кызыл Дина ОЮН.

«От души поздравляю с Ысыахом. В этот прекрасный день хочу сказать своему народу слова благодарности. Спасибо старшему поколению за сохранение культуры и традиций, за энергию, которую вы передаете подрастающему поколению. Спасибо людям, которые сейчас работают во имя процветания нашей республики. Несмотря на то, что жизнь переменчива, у вас сохранилась сила к прекрасному и светлому. Благодаря этому наша Якутия развивается. Молодому поколению спасибо любовь к родине, за уважение традиций и национальной культуры», — поздравил собравшихся Ил Дархан.

Он подчеркнул, что Ысыах — это праздник не только якутов. Все народы, живущие в республике, радуются ему, торжество их сплачивает и объединяет.

«Сегодня в двадцатый раз Ус Хатын встречает Ысыах, мы продолжаем традиции наших предков. В этом году Якутск отмечает 385-летие со дня образования. Все это время мы рука об руку с Якутией работали, как одна большая семья на благо страны. Так было и будет всегда», — отметил Айсен Николаев.

«Примите самые тёплые поздравления от братского тывинского народа, у нас много общего — любовь к природе, богатейшая культура, славные традиции», — добавила Дина Оюн.

В течение двух дней гостей ждет масса увлекательных мероприятий. Внимание гостей будет приковано к выставке инновационных проектов и изобретений Sakhainnovation, Играм коневодов, танцевальным конкурсам.

Большим успехом на Ысыахе пользуются спортивные состязания, на Играх Дыгына выступят сильнейшие боотуры республики. Не отстанут от них и участники Игр предков.

Ярким событием первого дня станет установление рекорда по самому большому количеству людей в национальных костюмах. Якутяне в четвертый раз постараются вписать своё достижение в Книгу Гиннесса.

Наибольшее внимание будет уделено церемонии встречи солнца. Она пройдет в 2.15 25 июня.

Во время Ысыаха будут организованы многочисленные выставочно-презентационные экспозиции. В течение двух дней свои работы представят народные мастера, умельцы, художники и кузнецы.