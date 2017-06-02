Открыт первый сервисный центр по установке газобаллонного оборудования

В торжественной церемонии открытия первого сервисного центра по установке газобаллонного оборудования «Ecogas-сервис» приняли участие исполнительный директор ОАО «ЯТЭК» Александр СМИРНОВ, президент Торгово-промышленной палаты Якутии Владимир ЧЛЕНОВ, директор Якутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Василий ТИМОФЕЕВ. В ходе мероприятия присутствующие ознакомились с работой единственного сервиса в республике, чьи мастера прошли обучение непосредственно у производителя оборудования EuropeGAS в Польше. Как отметил в своем выступлении Александр Смирнов, стоимость установки газобаллонного оборудования небольшая, в среднем 50 тысяч рублей, и ее также можно оформить в кредит. Соответствующее соглашение о предоставлении кредита на специальных условиях для клиентов «Ecogas-сервис» подписано с АО «Россельхозбанк».

«Россельхозбанк активно оказывает финансовую поддержку социально значимым проектам Якутии. С компанией ЯТЭК мы сотрудничаем уже второй год, за это время была открыта кредитная линия, размещены депозиты, осуществляется инкассирование наличной выручки. ЯТЭК является примером для многих предприятий отрасли своей работоспособностью и умением достигать намеченные цели! Пусть новый центр принесет импульс для дальнейшего развития организации и внесет весомый вклад в сохранение окружающей среды», — отметил в приветственной речи Василий Тимофеев.

Источник: Татьяна СЕМЕНОВА, главный специалист общественных связей Якутского регионального филиала АО "Россельхозбанк"