Открыт кабинет компьютерной томографии в Ленской ЦРБ

Начало этой недели для жителей Ленска ознаменовалось радостным событием! В центральной районной больнице прошло открытие кабинета компьютерной томографии.

Напомним, что в результате реализации Программы модернизации здравоохранения в нашей республике происходит обновление медицинского оборудования, совершенствование качества и увеличение объёма предоставляемых медицинских услуг. Внедряются современные методы диагностики не только в крупных больницах республики, но и в районных больницах.

В 2016г. Министерством здравоохранения РС (Я) предусмотрело финансирование на приобретение компьютерного томографа для Ленской ЦРБ в размере 28 млн. руб. На выделенные средства в течение лета 2016г. был проведён аукцион, в результате которого выигравшая фирма «Медпроект – Зауралье» (г.Екатеринбург) произвела поставку рентгеновского компьютерного томографа «Toshiba Aquilion RXL» на 32 среза, который поступил в Ленск в декабре 2016г.

Силами Ленской ЦРБ были проведены работы по подготовке помещения для установки компьютерного томографа, весной — работы по монтажу и пуско – наладке оборудования. Одновременно в Новосибирском медицинском университете на циклах усовершенствования по компьютерной томографии подготовлены 2 врача – рентгенолога ЦРБ, 2 рентген – лаборанта прошли обучение на рабочем месте в РБ №2 — РЦЭМП.

И, наконец, 25 апреля этого года прошло торжественное открытие кабинета компьютерной томографии. В церемонии приняли участие 1-й заместитель министра здравоохранения РС (Я) ПРИПУЗОВ О.А., председатель Общественного совета при МЗ РС (Я) ЕГОРОВ И.Я., и.о. главы МО «Ленский район» ЛУКЬЯНЦЕВ В.И., председатель районного Совета депутатов БАЛАГУРОВА М.И.

После приветственного слова главного врача Ленской ЦРБ Егорова Л.П., выступлений приглашенных, заведующий отделением лучевой диагностики МЫТАРЕВ А.А. ознакомил гостей с новым томографом, рассказал о принципах его работы и диагностических возможностях.

В заключение всем приглашенным была продемонстрирована реальная работа компьютерного томографа на пациенте, сделана томограмма головного мозга.

После проведения всех необходимых юридических процедур с получением лицензии кабинет компьютерной томографии Ленской ЦРБ заработает в полную силу, в 2-хсменном режиме.

Источник: Пресс-служба Министерства здравоохранения РС(Я)