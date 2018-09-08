Открылся центр продаж местной сельхозпродукции

Логистический центр по сбыту местной сельхозпродукции открылся сегодня, 8 сентября, в городе Ленске. Центр основан на базе магазина «Мясной двор». Об этом сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РС(Я).

Первые покупатели приобрели местную говядину, жеребятину и молочную продукцию. В новый магазин представили продукцию восемь производителей из центральной Якутии и два — из Ленского района.

«Магазин открыт для того, чтобы конкурировать с привозной продукцией. В промышленных районах на прилавках практически не представлена местная продукция. В рамках проекта «Сделано в Якутии» сейчас по всем промышленным поселкам и городам будем открывать такие центры, в которых будет представлена полная линейка продукции, которые производят местные производители», — сказал руководитель Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства Якутии Василий Афанасьев.

Он добавил, что это второй из четырех объектов, которые должны открыться в ближайшие два года.

В этом году открылся центр в поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района, в следующем центры откроются в городах Мирный и Удачный.