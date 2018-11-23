АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
-32
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  65.61
 74.80
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
23.11.2018, 16:10
Экономика
Погоня за «яблоками»: ЯТЭК-МТ подарит самым активным клиентам iPhone XS Max и MacBook
23.11.2018, 16:00
Политика
Секретарем местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» избран Альберт Семенов
23.11.2018, 15:50
Культура & Образование
Сегодня юбилей у мастера-изготовителя народных инструментов и солиста «Кыл Саха» Руслана Габышева
23.11.2018, 15:30
Спорт
Программа третьего чемпионата мира по мас-рестлингу в Якутске
23.11.2018, 15:20
Общество
В преддверии Дня Матери в перинатальном центре Якутска выписали 21 ребенка
23.11.2018, 15:10
Культура & Образование
Открылась выставка к 110-летию Николая Якутского «Жить дольше – писать больше»
23.11.2018, 14:50
Якутск
Мэрия сообщила о правилах приема заявлений в 1 класс
23.11.2018, 14:40
Общество
Акционерная компания «Железные дороги Якутии» поздравляет с Днем матери
23.11.2018, 14:30
Культура & Образование
В постпредстве Якутии в Москве прошел круглый стол Высшей школы музыки
23.11.2018, 14:10
Красота & Здоровье
«Сахачай» в сети супермаркетов «Алмаз»!
23.11.2018, 13:40
Культура & Образование
Эксклюзив
Иван Николаев о выставке великого якутского художника Тимофея Степанова
23.11.2018, 13:30
Общество
Какие существуют поцелуи мужчин
23.11.2018, 12:52
Происшествия
В Якутске рано утром мужчина напал на девочку
23.11.2018, 12:39
Желток
Instagram
Полуголые артисты якутского театра
23.11.2018, 12:26
Политика
Якутские единороссы проведут прием граждан
23.11.2018, 12:12
Происшествия
Еще одна жительница Якутии стала жертвой мошенников
23.11.2018, 11:52
Происшествия
В Якутии у бизнесмена украли деньги из сейфа
23.11.2018, 11:38
Экология
На юго-западе Якутии потеплеет
23.11.2018, 11:30
Экономика
Эксклюзив
Участники чемпионата мира по мас – рестлингу побывали в «Киэргэ»
23.11.2018, 11:25
Общество
Якутяне — победители конкурса «Семья года» в Москве
23.11.2018, 11:11
Происшествия
Девушка проснулась от шума и увидела …
23.11.2018, 10:54
Красота & Здоровье
О массажистах санатория «Абырал». Выбор массажиста – дело тонкое
23.11.2018, 10:39
Происшествия
В Сунтарском районе мужчина украл у соседки всю еду
23.11.2018, 10:10
Судебная хроника
«Дочка» Газпрома наказана за самозахват земли
23.11.2018, 9:57
Финансы
25 лет вместе: Алмазэргиэнбанк приглашает на День открытых дверей
23.11.2018, 9:48
Происшествия
Сводка пожаров за сутки в Якутии
23.11.2018, 9:35
Происшествия
Вооруженные топором молодчики нагрянули к вахтовикам в Якутии
23.11.2018, 9:32
Спорт
Американским масрестлерам нравится атмосфера вокруг чемпионата
23.11.2018, 9:18
Культура & Образование
Ректор Московской консерватории о ВШМ, Якутии и Михаиле Николаеве
23.11.2018, 9:00
Якутск
Почему очередь на земельные участки движется по-разному? Комментарий МКУ «АЗО»
23.11.2018, 8:36
Общество
Эксклюзив
Александр Гезалов: «Волонтерство не для «селфи», а для спасения души»
23.11.2018, 8:19
Общество
Интервью
Ювелир Ирина Жигалова: «На изделия в стиле минимализм меня вдохновила философия антипотребления»
23.11.2018, 2:15
Культура & Образование
Эксклюзив
Скульптор Романов публично рекомендовал на пост гендиректора НХМ…
23.11.2018, 0:32
Политика
Резонанс
Новое место работы экс-премьера Якутии
23.11.2018, 0:23
Экономика
В Верхоянском районе прошел форум предпринимателей «Территория успеха»
23.11.2018, 0:09
Общество
Сегодня день рождения журналистки
23.11.2018, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Пятница 23 ноября 2018
22.11.2018, 22:24
Якутск
Резонанс
Сардана Авксентьева возмущена
22.11.2018, 22:17
Лонгрид
Подведены итоги конкурса «Спасите мой двор от загрязнения»
22.11.2018, 21:53
Общество
Телеканал «Якутия 24» покажет пресс-конференцию об изменениях параметров пенсионной системы
22.11.2018, 21:35
Культура & Образование
В честь 75-летия народного художника Якутии Тимофея Степанова открылась юбилейная выставка
22.11.2018, 21:15
Культура & Образование
Играют солисты оркестра
22.11.2018, 20:59
Экономика
Счетная палата Якутии нашла в Минкультуре нарушения на один миллиард?
22.11.2018, 20:54
Культура & Образование
Эксклюзив
Душа хора Филармонии Якутии поговорила со своими слушателями через музыку
22.11.2018, 20:40
Культура & Образование
Фильм якутского режиссера получил главный приз на московском кинофестивале
22.11.2018, 20:18
Общество
Глава Якутска и руководители правоохранительных структур обсудили вопросы и перспективы взаимодействия
22.11.2018, 20:00
Официально
Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2021 года
22.11.2018, 19:47
Экономика
«Горячая линия» Центра поддержки предпринимательства: предприниматели узнали про инвестиции
22.11.2018, 19:32
Культура & Образование
Зима начинается с Якутии: в Якутске пройдет международный конкурс «Бриллианты Якутии»
22.11.2018, 19:23
Судебная хроника
Видео
«Он пришел убивать». Отец Иннокентия Макарова недоволен приговором убийце сына
22.11.2018, 19:11
Общество
Якутия получит в 2019 году пять вертолетов с медицинским модулем
22.11.2018, 18:54
Официально
Жителям Дальнего Востока разрешили ввозить праворульные машины без ГЛОНАСС
22.11.2018, 18:41
Общество
Видео
ЗАГС Якутии: С какой страны самый популярный муж-иностранец у якутянок
22.11.2018, 18:20
Культура & Образование
Якутяне – участники Всероссийского форума национального единства
22.11.2018, 18:00
Общество
Игра от якутской компании лидирует в США и Китае
22.11.2018, 17:50
Общество
В Томпонском районе продолжается строительство гимназии
22.11.2018, 17:40
Общество
График плановых работ энергетиков на 23 ноября
22.11.2018, 17:30
Происшествия
В Сунтаре водитель сбил ребенка и скрылся
22.11.2018, 17:20
Культура & Образование
Сергей Расторгуев побывал на международном культурном форуме
22.11.2018, 17:10
Общество
Федеральная дорога «Вилюй» будет проложена через Вилюйск
22.11.2018, 17:00
Якутск
Депутаты приняли бюджет Якутска на 2019 год
22.11.2018, 16:50
Культура & Образование
Программа Международного кочующего фестиваля этнической моды «Солнечный олень»
22.11.2018, 16:40
Общество
Анонс
Как в Якутске отметят Международный день инвалидов
22.11.2018, 16:30
Красота & Здоровье
Почему нужна вакцинация против пневмококковой инфекции
22.11.2018, 16:20
Общество
Успей принять участие в акции ко Дню рождения Алмазэргиэнбанка: Стань счастливым обладателем iPhoneXS!
22.11.2018, 16:10
Экология
Алроснение Вилюя: Минэкологии вновь проверяет Вилюй и Ирелях
22.11.2018, 16:00
Культура & Образование
Семейные чтения Ойунского могут принести победу в конкурсе
22.11.2018, 15:46
Судебная хроника
Вынесен приговор убийце трехкратного чемпиона мира по кик-боксингу Иннокентия Макарова
22.11.2018, 15:40
Общество
Для реконструкции моста на трассе «Лена» понадобилось изменить категорию земель
22.11.2018, 15:30
Культура & Образование
Чысхаан и Хаарчаана открыли премьерный показ фильма «Ёлки
22.11.2018, 15:10
Спорт
Видео
Обливания водой и силовые тренировки: Как мас-рестлеры из Германии готовились к чемпионату мира
22.11.2018, 15:00
Культура & Образование
Якутская ГСХА и Монгольский государственный аграрный университет обсудили перспективы сотрудничества
Архив новостей
Культура & Образование
23 ноября 2018, 15:10
76

Открылась выставка к 110-летию Николая Якутского «Жить дольше – писать больше»

В Якутском государственном объединенном музее истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского открылась новая выставка «Оло5ум — айымньыларбар» («Жить дольше – писать больше»), посвященная 110-летию со дня рождения народного писателя Якутии, кавалера орденов Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак почета» Николая Гавриловича Золотарева – Николая Якутского.

Имя народного писателя Н.Г. Золотарева – Николая Якутского широко  известно не только в нашей стране, но и за рубежом. Его произведения переведены на английский, немецкий, польский, чншский, украинский, молдавский и другие языки. По мотивам повести «Золотой ручей» на киностудии «Таджикфильм» снят художественный фильм «Тайна предков».

Выставка « Оло5ум — айымньыларбар» показывает жизнь и творчество известного писателя Якутии. На выставке представлены его награды, документы, книги, фотографии, личные вещи из музея писателя и Музей-усадьбы родителей Николая Якутского. Также впервые представлены ранее нигде не выставленные рукописи Николая Якутского, воспоминания, статьи о писателе и письма друзей-писателей Николаю Якутскому. 

Приглашаем всех посетить выставку «Оло5ум — айымньыларбар» в Якутском музее им. Ем. Ярославского.

Выставка работает до середины декабря 2018 г.

Справка:

Родился в Верхневилюйском улусе. В 1938 г. Служил в пограничных войсках. С октября 1938 г. Работал пропагандистом и лектором в Молдавии, а затем – в аппарате Якутского обкома КПСС. Член КСПСС с 1929 г. 

1948-1953 гг. Н. Якутский работал председателем правления СП Якутии. В 1956 г. окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А.М. Горького. В 1958-1961 гг. – вновь председатель правления СП Якутии; работал главным редактором журнала «Хотугу сулус» и «Полярная звезда». Избирался депутатом Верховного Совета ЯАССР. 

Писать начал в 1938 г. Его очерки и рассказы печатались в газетах Молдавии на русском и молдавском языках. Тематика произведений разнообразна. В годы Великой Отечественной войны написал ряд очерков и рассказов о боевых буднях солдат. В 1947 г. опубликована первая книга романа «Төлкө» («Судьба»), где дана широкая картина жизни дореволюционной Якутии. В 1948 г. появилась повесть Николая Якутского «Көмүстээх үрүйэ» («Золотой ручей») – одно из значительных произведений якутской прозы послевоенных лет. 

Николай Якутский первым создал художественные произведения об открытии и добыче алмазов. Его повести «Алмааһы көрдөөччүлэр» («Искатели алмазов»), «Алмаас уонна таптал» («Алмаз и любовь»), «Маҥнайгы хамнас» («Первая получка») написаны по горячим следам событий 50-х годов. 

Крупными его произведениями последних лет являются автобиографический роман «Илин уонна арҕаа» («Восток и Запад»), романы «Адаҕа» («Путы»), «Сүтүк» («Потеря»). 

Самые маленькие читатели и школьники любят книги Николая Якутского «Маҥнайгы сааланыы» («Первый выстрел»), «Дьукээбил уота» («Огни Юкабиля»), «Сир кыыһа» («Дочь земли»), «Тоҕус муора улаҕатынан» («За девятью морями»), «Хотой до5оро» («Друг орла») и др. 

Был награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы Народов, «Знак Почета», медалями и Почетными грамотами.

Источник: Пресс-служба Якутского музея  
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
21.11.2018, 9:57
Общество
Резонанс
Реакция бывшего Ил Дархана на заявление властей Якутии -«Надо жить по средствам»
19.11.2018, 10:51
Финансы
Резонанс
«Кончилась халява, остались долги». Откровения неудачливых инвесторов «Кэшбери»
22.11.2018, 22:24
Якутск
Резонанс
Сардана Авксентьева возмущена
20.11.2018, 17:50
Красота & Здоровье
Голосование на конкурсе «Мисс Мира» уже началось! Поддержим нашу Наталью Строеву!
19.11.2018, 11:05
Происшествия
Странное поведение жителей Якутска в ночном лесу
19.11.2018, 10:52
Происшествия
Житель Якутии подозревается в распространении детской порнографии
20.11.2018, 11:31
Происшествия
Микроавтобус со школьниками съехал в кювет
22.11.2018, 2:42
Политика
Эксклюзив
В Ил Тумэне обнаружилась неучтенная награда!
22.11.2018, 12:31
Происшествия
МВД Якутии: Родители, будьте бдительны!
23.11.2018, 0:32
Политика
Резонанс
Новое место работы экс-премьера Якутии
20.11.2018, 11:45
Политика
Поющему министру не нашлось места в новом правительстве Якутии
20.11.2018, 15:03
Происшествия
В Якутске постояльцы, кочующие из одной в гостиницы в другую, в конце концов, ограбили одну из них
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Красота & Здоровье
23.11.2018

«Сахачай» в сети супермаркетов «Алмаз»!

Эксклюзив
Культура & Образование
23.11.2018

Иван Николаев о выставке великого якутского художника Тимофея Степанова

Происшествия
23.11.2018

В Якутске рано утром мужчина напал на девочку

Instagram
Желток
23.11.2018

Полуголые артисты якутского театра

Судебная хроника
23.11.2018

«Дочка» Газпрома наказана за самозахват земли

Происшествия
23.11.2018

Вооруженные топором молодчики нагрянули к вахтовикам в Якутии

Эксклюзив
Общество
23.11.2018

Александр Гезалов: «Волонтерство не для «селфи», а для спасения души»

Эксклюзив
Культура & Образование
23.11.2018

Скульптор Романов публично рекомендовал на пост гендиректора НХМ…