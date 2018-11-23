Открылась выставка к 110-летию Николая Якутского «Жить дольше – писать больше»

В Якутском государственном объединенном музее истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского открылась новая выставка «Оло5ум — айымньыларбар» («Жить дольше – писать больше»), посвященная 110-летию со дня рождения народного писателя Якутии, кавалера орденов Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак почета» Николая Гавриловича Золотарева – Николая Якутского.

Имя народного писателя Н.Г. Золотарева – Николая Якутского широко известно не только в нашей стране, но и за рубежом. Его произведения переведены на английский, немецкий, польский, чншский, украинский, молдавский и другие языки. По мотивам повести «Золотой ручей» на киностудии «Таджикфильм» снят художественный фильм «Тайна предков».

Выставка « Оло5ум — айымньыларбар» показывает жизнь и творчество известного писателя Якутии. На выставке представлены его награды, документы, книги, фотографии, личные вещи из музея писателя и Музей-усадьбы родителей Николая Якутского. Также впервые представлены ранее нигде не выставленные рукописи Николая Якутского, воспоминания, статьи о писателе и письма друзей-писателей Николаю Якутскому.

Приглашаем всех посетить выставку «Оло5ум — айымньыларбар» в Якутском музее им. Ем. Ярославского.

Выставка работает до середины декабря 2018 г.

Справка:

Родился в Верхневилюйском улусе. В 1938 г. Служил в пограничных войсках. С октября 1938 г. Работал пропагандистом и лектором в Молдавии, а затем – в аппарате Якутского обкома КПСС. Член КСПСС с 1929 г.

1948-1953 гг. Н. Якутский работал председателем правления СП Якутии. В 1956 г. окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А.М. Горького. В 1958-1961 гг. – вновь председатель правления СП Якутии; работал главным редактором журнала «Хотугу сулус» и «Полярная звезда». Избирался депутатом Верховного Совета ЯАССР.

Писать начал в 1938 г. Его очерки и рассказы печатались в газетах Молдавии на русском и молдавском языках. Тематика произведений разнообразна. В годы Великой Отечественной войны написал ряд очерков и рассказов о боевых буднях солдат. В 1947 г. опубликована первая книга романа «Төлкө» («Судьба»), где дана широкая картина жизни дореволюционной Якутии. В 1948 г. появилась повесть Николая Якутского «Көмүстээх үрүйэ» («Золотой ручей») – одно из значительных произведений якутской прозы послевоенных лет.

Николай Якутский первым создал художественные произведения об открытии и добыче алмазов. Его повести «Алмааһы көрдөөччүлэр» («Искатели алмазов»), «Алмаас уонна таптал» («Алмаз и любовь»), «Маҥнайгы хамнас» («Первая получка») написаны по горячим следам событий 50-х годов.

Крупными его произведениями последних лет являются автобиографический роман «Илин уонна арҕаа» («Восток и Запад»), романы «Адаҕа» («Путы»), «Сүтүк» («Потеря»).

Самые маленькие читатели и школьники любят книги Николая Якутского «Маҥнайгы сааланыы» («Первый выстрел»), «Дьукээбил уота» («Огни Юкабиля»), «Сир кыыһа» («Дочь земли»), «Тоҕус муора улаҕатынан» («За девятью морями»), «Хотой до5оро» («Друг орла») и др.

Был награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы Народов, «Знак Почета», медалями и Почетными грамотами.