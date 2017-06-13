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13 июня 2017, 10:27
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Открылась первая спортивная летняя смена “ЮниСпорт” в Центре “Сосновый бор”

Настоящий праздник дружбы, мира и спорта состоялся в Центре отдыха и оздоровления детей “Сосновый бор” в день торжественного открытия профильной смены “ЮниСпорт”, где свыше 300 детей, юных спортсменов объединились со всех районов республики для участия в региональном этапе Всероссийских игр школьников «Президентские состязания» и во II региональном фестивале III-IV ступени Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Смена “ЮниСпорт” в Центре “Сосновый бор” проводится впервые совместно с нашими партнерами: Министерством спорта Республики Саха (Якутия), Республиканским ресурсным центром “Юные Якутяне”, Федеральным центром организационно-методического обеспечения физического воспитания,  Управлением по организации проведения спортивных мероприятий, Региональным оператором Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне”.

Разделить с нами радость открытия первой спортивной летней смены прибыли почетные гости и вступили с теплыми пожеланиями и напутственным словами. Заместитель министра образования и науки Республики Саха (Якутия) Эдуард Кондратьев поприветствовав всех от имени Министерства образования и науки Якутии отметил, что физическое воспитание и спорт – это приоритет государственной политики Якутии и одаренный ребенок, конечно, должен быть здоровым. «22 муниципальных района являются представителями данной смены. Победители регионального этапа будут представлять уже Республику Саха (Якутия) на финале соревнований, которые состоятся для победителей физкультурного комплекса нормативов ГТО в Международном детском центре «Артек». Для победителей регионального этапа «Президентских состязаний» финал состоится во Всероссийском детском центре «Орленок», а победители «Президентских спортивных игр» поедут во Всероссийский детский центр «Смена». Поэтому вам есть за что бороться и пусть победит сильнейший!», — пожелал Эдуард Кондратьев.

В свою очередь участники профильной смены выступили с танцевальным флешмобом «Мы – дети России» и украсили яркой цепочкой детских улыбок стадион.

Как однажды высказался великий народный педагог Василий Сухомлинский: «Спорт становится средством воспитания тогда, когда он – любимое занятие каждого». Следуя этой мысли, педагоги Центра «Сосновый бор» и организаторы смены будут вкладывать много сил и стараний, чтобы спорт действительно стал частью души и образом жизни каждого ребенка на профильной смене «ЮниСпорт».

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Источник: ГАУ ДО РС(Я) ЦОиОД "Сосновый бор".
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