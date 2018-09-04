Откровенное интервью солиста группы «Корни»

31 августа в «Руки Вверх Баре» с концертом выступил солист известной российской музыкальной группы «Корни», победитель 1 сезона телепроекта «Фабрика Звёзд» (в составе группы) Алексей КАБАНОВ.

До своего выступления Алексей дал эксклюзивное интервью специально для «Sakhalife».

— Так как практически через несколько минут наступит 1 сентября, давай вспомним каким ты был в школе и какие предметы тебе нравились? Тем более в репертуаре группы есть школьные хиты: «Снова в школу» и «Наперегонки с ветром».

— Учился я в принципе неплохо, но отличником не был (смеется). Но так получилось, что я был в классе для отличников. В школе у нас классы разделялись на «а» — для отличников, «б» — хорошистов, «в» — троечников. Так я вот учился в «а» классе, хотя повторюсь отличником и не был.

С 6 лет я учился в музыкальной школе, писать музыку начал в 13, то есть музыкой любил заниматься больше, чем уроками.

Спасибо моей школе, что я более менее грамотный. По сравнению с комментаторами в социальных сетях, я просто Бог правописания (смеется). У нас была отличная учительница по русскому языку Елена Сергеевна, благодарю ее за это.

Стихи мне очень сложно давались, до сих пор у меня трудности с этим.

Из предметов мне нравился английский. Так как учительница у нас была хорошая, водила нас на интересные экскурсии.

К сожалению, «Снова в школу» сегодня не буду исполнять. Не взял ее с собой. Надо было хотя взять, было бы в тему.

— Кроме ребят из группы, с кем еще дружишь из участников «Фабрики Звезд»?

— Очень хорошо общаемся с Никитой МАЛИНИНЫМ, который шлет мне часто смешные видеоролики. С Михаилом ГРЕБЕНЩИКОВЫМ еще общаемся на хорошем уровне.

— Ты можно сказать ветеран российского шоу – бизнеса, и наверняка ходят много слухов. Какой был самый смешной или плохой слух?

— Хаха, скажешь тоже – ветеран (смеется). Это Кобзон, Царствие ему небесное! Хотя, когда впервые «Иванушки» посетили нас на «Фабрике», мы их принимали за каких-то мастодонтов сцены, но группе было только 7 лет. «Корням» больше 15 лет, поэтому, наверное, ты и прав, мы являемся ветеранами.

Что касается слухов, то вспомню один. Рассказывали, что после концерта мы все вчетвером переспали с одной поклонницей и заболели букетом венерических заболеваний (смеется).

Три года назад, я прыгнул со сцены и сломал ногу. Она была на расстоянии от земли 2 метра, а я мальчик не маленький, вес под 90 кг, прыгнул и сломал ногу в районе пятки. В одном издании написали, что я прыгнул на толпу, но они меня не поймали, хотя толпа от сцены стояла на 20 — 30 метров дальше.

Много было. Пишут, что мать у Алексея КАБАНОВА – Людмила, хотя маму зовут Марина, играл на ложках, но я играл на флейте. Много таких случаев было, конечно.

— Это же твой не первый приезд к нам. Смог бы спеть про наш край и спеть дуэтом с нашим певцом?

— Да, я на сто процентов уверен, что посетил Якутск в составе гастролей «Фабрики». В то время там был такой ком концертных туров, что особо и не понимали, где выступаем. Перед выступлением спрашивали, где находимся, отвечают город N, мы выходим и говорим: «Привет, город N!», через минуту уже забывали, что за город.

Спеть про Якутию почему бы и нет! Но о чем, я даже не знаю. Текст я не пишу, этим пусть занимаются профессионалы, а я делаю аранжировку и музыку. До новых встреч, Якутск!

На своем шоу со сцены Алексей подарил поклонникам все хиты группы: «Плакала береза», «С днем рождения, Вика», «Ты объявила войну», гимн «Фабрики звезд» и многие другие. Надо сказать, что все песни были исполнены вживую.

Надежда, посетительница концерта: «Концерт потрясающий. Алексей в жизни оказался таким милым и веселым, все песни спел вживую, которые вернули меня назад в школьную жизнь. Спасибо Алексею за впечатления!»