Откровения композитора Шадрина

Сегодня, 15 января был на приёме у директора Государственной филармонии РС(Я) имени Г.М.Кривошапко Туйары Игоревны ПЕСТРЯКОВОЙ.

Я ей принес заявление для Художественного Совета филармонии о включении в репертуар коллектива мою большую работу «Ветер перемен» для хомуса с камерным оркестром, солистка – знаменитая хомусистка Юлияна КРИВОШАПКИНА.

Мы с ней работали и обсуждали это произведение более 2 лет.

На днях этот вопрос будет рассматриваться на коллегии филармонии.

Конечно, волнуюсь, что решат члены коллегии.

Если будет согласие, приходите в филармонию на Премьеру «Ветра перемен» в апреле.

А с ноября прошлого года я работаю над комическим балетом «Ревизор» по комедии Н.В.Гоголя.

В балете – 25 номеров.

Получился этот спектакль, на мой взгляд, очень интересным, веселым и остроумным.

Думаю, закончу балет досконально до 1 февраля этого года.

Данный спектакль хочу посвятить к Юбилею оркестра Национального театра танца РС(Я) имени С.Зверева, солистам балета – Владиславу ПОПОВУ, Вере ЧЕРНОГРАДСКОЙ и Лене КИМ и маэстро Николаю ПЕТРОВУ.

Только в последнее время, вношу в эти ноты балета очень много изменений!

В целом, работа над спектаклем идет напряженно и с большим позитивом!

Источник: Валерий ШАДРИН, композитор и продюсер.