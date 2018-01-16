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Желток
15 января 2018, 19:17
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Откровения композитора Шадрина

Сегодня, 15 января был на приёме у директора Государственной филармонии РС(Я) имени Г.М.Кривошапко Туйары Игоревны ПЕСТРЯКОВОЙ.
Я ей принес заявление для Художественного Совета филармонии о включении в репертуар коллектива мою большую работу «Ветер перемен» для хомуса с камерным оркестром, солистка – знаменитая хомусистка Юлияна КРИВОШАПКИНА.
Мы с ней работали и обсуждали это произведение более 2 лет.
На днях этот вопрос будет рассматриваться на коллегии филармонии.
Конечно, волнуюсь, что решат члены коллегии.
Если будет согласие, приходите в филармонию на Премьеру «Ветра перемен» в апреле.
А с ноября прошлого года я работаю над комическим балетом «Ревизор» по комедии Н.В.Гоголя.
В балете – 25 номеров.
Получился этот спектакль, на мой взгляд, очень интересным, веселым и остроумным.
Думаю, закончу балет досконально до 1 февраля этого года.
Данный спектакль хочу посвятить к Юбилею оркестра Национального театра танца РС(Я) имени С.Зверева, солистам балета – Владиславу ПОПОВУ, Вере ЧЕРНОГРАДСКОЙ и Лене КИМ и маэстро Николаю ПЕТРОВУ.
Только в последнее время, вношу в эти ноты балета очень много изменений!
В целом, работа над спектаклем идет напряженно и с большим позитивом!

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Источник: Валерий ШАДРИН, композитор и продюсер.
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