Откровение Бровастой Энжи

Анжелика Протодьяконова, известная как девушка с бровями, неожиданно рассказала своим подписчикам о своем детстве. До этого она тоже вскользь упоминала, что детство у нее было тяжелым. Девочка скиталась с мамой по родственникам, так как не было своего угла. Разумеется, в таких условиях ребенок был приучен к тяжелому труду с детства.

Как она призналась, она с детства мечтала об известности. Но реальность была совершенно другой. Девочку обижали, с ней не хотели играть из-за того, что от нее пахло коровой.

«Я с детство мечтала стать знаменитым человеком, мечтала, что меня люди все будут знать и приветствовать. Оказалось, мечты сбываются.

Когда мне было 9 лет, я устроилась на работу в деревне дояркой. Каждый день работала с раннего утра до позднего вечера. Любила работать. И получала зарплату месяц 2000 ₽. И эти деньги я тратила на школьную форму, на тетради и так далее.

И свободное время играла в песочнице всегда одна. Подружки мои не хотели со мной играть, потому что от меня пахло. Они даже близко не подходили из-за запаха коровы. Сами отдельно играли!».

Пожалуй, благодаря трудному детству, Анжелика спокойно переносить все негативные комментарии в свой адрес, попросту не обращая на них внимания.

Как сообщила Энжи, сейчас все ее одноклассницы, которые не хотели с ней играть, подписаны на нее:

«Сейчас эти девушки на меня все подписаны, Но я не хотела их принимать, хотела их заблокировать вообще, но потом подумала пусть подпишутся, пусть живут!».

В старших классах тоже были проблемы, сообщила Энжи:

В школе я училась нормально, но все равно были проблемы. Меня старшеклассники обзывали, унижали, потому что я была всегда в центре внимания. Большинство парней смотрели на меня.

И я много болтала без перерыва в школе, хотели меня заткнуть, но у них не получилось. Можно сказать, что завидовали!

Как-то после уроков, когда я шла домой, они меня подкараулили у туалета и хотели избить. У меня не было вариантов — бить или бежать. Я никогда не убегала!

Сейчас жива и здорова. С 9-ти лет я сама себе воспитывала! Я никогда не просила у кого-нибудь деньги. Вот такое детство было у меня, Да и я школу закончила в интернате».

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Напомним, что Энжи рассказывала SakhaDay, когда еще не подозревала о грядущих переменах и о будущей популярности. А мы, конечно, догадывались:

«В школе всегда была в центре внимания, но добивалась этого не бровями, а просто много болтала. Поэтому в школе меня называли Телевизором.

После 9-го класса ушла из школы. Очень хотела поступить в училище, но не получилось. С 14 лет работаю на Столичном рынке. Вначале просто подрабатывала по выходным, затем осталась. Уже шесть лет на одном месте. Я со всеми нахожу общий язык. С китайцами связывают дружеские отношения. Все друг друга знаем. Я продаю сумки из прессованной кожи. А куда мне пойти? Больше работать негде. Конечно, денег не хватает.

Я уже говорила в другом интервью о том, что люблю ходить по магазинам. Иногда покупаю вещи на Столичном рынке, иногда в магазинах. Но получается редко.

В клубы не хожу. Все время занята работой и ребенком. Не знаю, что будет дальше. Хотелось бы мне перемен? Думаю, да».

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«А сейчас вообще самая известная в Якутии это я!», — подытожила Энжи, у которой действительно число подписчиков приближается к 100 тысячам.