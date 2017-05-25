Отгремел «Мисс Светский 2017» 

19 мая на сцене клуба — ресторана Чаплин выбрали самую красивую девушку по версии медиа-бренда «Светский Якутск».

Из 14-ти участниц жюри выбрало 23-летнюю Анастасию Белоцкую. Анастасия родом из Чурапчинского улуса, является магистрантом СВФУ, работает менеджером в IT-компании «MyTona”.

Помимо авторской короны от дизайнера Марии Фокиновой, победительница получила эксклюзивное жемчужное колье Maysaku от ювелирного салона «Анна» и шанс представить Якутию на «Красе России».

В ТОП 5 помимо победительницы попали – художница Александра Бронных, начинающая певица Луиза Ацегейда и красавицы студентки Джамиля Дмитриева и Намина Гаврильева. Все девушки в виде презентов получили сертификат от спа-салона «Wai Thai», чороны от сети салонов «Камелек» и профессиональную космецевтику от бьюти-рума «ProfiMarket»

Георгий Протасов, организатор:

«В этом году как никогда небывалый ажиотаж вокруг конкурса. На кастинге, из почти 50-ти претенденток мы отобрали 14 финалисток. Ведущей шоу финала выступила Алена Стайл, постановщиком Лана Лугинова. Помимо танцев, визитки и вечернего выхода участницы показали коллекцию дизайнера Зинаиды Заболоцкой. Так-же, для гостей выступили звезды эстрады – Сергей Шергин, Айсен Аммосов и Юрий Городецкий. Победительница уже этой осенью представит Якутию на национальном конкурсе «Краса России 2017»».

Организаторы благодарят за поддержку клуб — ресторан «Чаплин», сеть салонов национальной посуды «Камелек» , бьюти-рум космецевтики «ProfiMarket», немецкий бренд «LR», спа-салон Wai Thai, компанию ФАПК «Якутия» и ювелирный салон «АННА», флористические компании «Город цветов» и «Flowers by LiLi».