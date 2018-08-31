Отели с концепцией ADULTS ONLY

Такого направления отели были созданы специально для удовлетворения потребностей путешественников в возрасте старше 18 лет (adults only, с англ.дословно «только для взрослых»), желающих отдохнуть без шума маленьких детей, которые способны поднять «на уши» весь отель.

Туристами отелей для взрослых становятся молодожены и неженатые пары, путешественники 35-40 лет без семейных обязательств, пары старше 50 лет, дети которых уже «стали на ноги», а также молодые родители, которые хотят насладиться несколькими романтическими днями отдыха, как пара.

Какие же основные предпосылки для мирного и спокойного отдыха в отелях adults only? Полное отсутствие детей, бегающих и кричащих в саду отеля, шумящих в ресторане, «жужжащих» вокруг столов других гостей отеля и брызгающих на отдыхающих вокруг бассейна и т.д…

Достаточно отметить, что размещение в гостиницах по всему миру взрослых очень высоко, в то время как поисковая фраза «adult-only hotels» (гостиницы для взрослых) в «Google» достигает 35, 3 млн результатов!

Первые adults only отели появились в Карибском море, куда приезжали родители с детьми-подростками старше 14-16 лет.

Сегодня, «сдаем» вам список отелей Ямайки с концепцией adults only:

Напоминаем, что долгожданная полетная программа PEGAS Touristik на Ямайку из Москвы стартует уже 26 октября 2018 года!

Всегда рады встрече в фирменном офисе туроператора

PEGAS Touristik в г.Якутске:

ул.Кирова, 18, блок В (Бизнес центр, главный вход, 1 этаж).

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