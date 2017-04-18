Отель «Море» – это один из лучших Cпа-курортов Южного берега  Крыма

Одиннадцать Вилл отеля «Море» создают комфортные условия для любого формата, будь то семейного, отдыха с детьми или уединенного романтического СПА-отдыха. Отель «Море» идеально подходит для отдыха с детьми.

Курорт издавна считается оздоровительным курортом. Для детей на территории отеля имеется несколько оборудованных игровых площадок для разных возрастов. Они расположены в парке и на пляже отеля. Детская игровая комната признана нашими гостями одной из лучших среди крымских отелей. С детьми увлекательно занимаются профессиональные аниматоры и воспитатели.

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TOUR LUX ФИРМЕННЫЙ ОФИС ПРОДАЖ PEGAS TOURISTIK

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Ждем вас по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, д. 18, блок «В» оф. 103

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