Отец-насильник признан психически больным

Житель города Якутска, уличенный в сексуальном насилии в отношении своей дочери, признан психически нездоровым.

Следственным отделом по г. Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины, уличенного в совершении четырех эпизодов преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Следствием установлено, что в период с июня 2016 по август 2017 года, пользуясь отсутствием дома супруги, мужчина совершал в отношении своей дочери насильственные действия сексуального характера.

Долгое время малолетняя потерпевшая не сообщала о случившемся, боясь реализации угроз со стороны отца, но по истечении более года, в течение которого в отношении нее совершались преступные действия, она осмелилась рассказать о случившемся своей матери.

Женщина незамедлительно сообщила о происходящем в психоневрологический диспансер, на учете которого состоял ее супруг, и мужчину поместили в стационар.

Согласно заключению комиссии экспертов, у него обнаружено органическое слабоумие. Мужчина признан невменяемым, ему рекомендовано лечение в стационарных условиях специализированного типа.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы дела направлены в суд для принятия в отношении злоумышленника принудительных мер медицинского характера.

В отношении потерпевшей школьницы проведены реабилитационные мероприятия сотрудниками мобильной кризисной службы.