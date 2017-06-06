Отдых в Болгарии – красивая природа, гостеприимный народ

Привлекательная туристическая страна, с красивой природой и гостеприимным народом. Яркое солнце, лазурное море, прекрасные пляжи, широкий выбор отелей, изобилие фруктов и овощей. Болгария – это небольшая (по сравнению с Россией, конечно), но пользующаяся популярностью у туристов южная страна, с прекрасной природой, населяемая гостеприимными жителями. Провести отдых в этом чудесном уголке земного шара могут себе позволить люди всех возрастов и с различным уровнем дохода. Здесь понравится и молодёжи, предпочитающей места, где можно расслабиться и вести в основном ночной образ жизни, и тем, для кого предпочтительней спокойный, но вместе с тем и нескучный отдых.

Вылет с Москвы 26.06.17 года на 11 ночей

Проживание в отель Royal Park 4* расположен на самом берегу моря. Новый отель. Предлагает все необходимое для приятного отдыха. Особенно для семей с детьми.

Цена на семью 2 вз +2 ребенка 157 548 руб.

В стоимость входит: авиаперелет, проживание, питание все включено, трансфер, мед.страховка.

туристическое агентство «TOUR LUX»

Подробности Тел.: 740-940, 42-54-96 What`s app8964-420-93-95 Ждем вас по адресу: Кирова, 18, блок В, оф. 103 пн-пт с 9:00 до 19:00 Суббота с 10:00 до 17:00 Воскр.- ВЫХОДНОЙ

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