Отдых с выгодой на острове Пхукет!

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Вылет из Иркутска 02.06 на 14 дней стоимость на человека ВСЕГО: от 26 123 руб
Подробности можете узнать у нас:
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Спецпредложение в Таиланд на о. Пхукет
Вылет из Иркутска 02.06 на 14 дней стоимость на человека ВСЕГО: от 26 123 руб
В стоимость тура входит: авиаперелет Иркутск-Пхукет-Иркутск, проживание, завтраки, трансфер.
Дополнительно оплачивается перелет Якутск-Иркутск-Якутск.
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Подробности можете узнать у нас:
Тел.: 740-940
Тел.: 42-54-96
What`s app: 8964-420-93-95
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Ждем вас по адресу:
Кирова, 18, блок В, оф.103
пн-пт с 9:00 до 19:00
Суббота с 10:00 до 17:00
Воскр.- ВЫХОДНОЙ
Источник: На правах рекламы.