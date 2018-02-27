Отдых с выгодой на острове Пхукет!

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Спецпредложение в Таиланд на о. Пхукет

Вылет из Иркутска 02.06 на 14 дней стоимость на человека ВСЕГО: от 26 123 руб

В стоимость тура входит: авиаперелет Иркутск-Пхукет-Иркутск, проживание, завтраки, трансфер.

Дополнительно оплачивается перелет Якутск-Иркутск-Якутск.

УСПЕВАЙТЕ БРОНИРОВАТЬ, ПУТЕВОК ПО ТАКОЙ СТОИМОСТИ МАЛО!!!

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Подробности можете узнать у нас:

Тел.: 740-940

Тел.: 42-54-96

What`s app: 8964-420-93-95

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Ждем вас по адресу:

Кирова, 18, блок В, оф.103

пн-пт с 9:00 до 19:00

Суббота с 10:00 до 17:00

Воскр.- ВЫХОДНОЙ