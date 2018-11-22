Отдых с пользой для здоровья в санатории «Абырал»

Отдых бывает разный: активный, пассивный и лечебный. Так у кого проблемы со здоровьем хроническая утомляемость от постоянных рабочих будней, предпочитают совместить приятный отдых с оздоровительным эффектом, чтобы вернуться после отпуска с новыми силами и зарядом энергии. Для таких целей нет лучшего места, чем санаторий: специализированное учреждение с наилучшими условиями для отдыха. Именно санаторий является тем местом, где восстанавливается не только физическая сила, но и душевный покой.

Стоит отметить, что отдых с пользой для здоровья вы можете получить в санатории «Абырал». До нового года объявлена акция по снижению стоимости путевки до 20%, это 2800 рублей в сутки, включая 4-х разовое питание, лечение, массаж и отдых. Использование в санатории лечебного режима в комплексе с диетическим питанием, лечебной физкультурой, природными факторами оказывает на организм человека эффективное лечебное воздействие и приводит к ремиссии хронических заболеваний.

Отдых в санатории – это время полного релакса, восстановления и незабываемых впечатлений, когда ты просыпаешься и засыпаешь с хорошим настроением, ни о чем, не заботясь, и чувствуешь себя на все 100%. Отдыхать в санатории можно зимой и летом, при этом качество отдыха не меняется.