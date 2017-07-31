Отдел специального назначения готовил детей к Всероссийской военно-спортивной игре «Победа»

Сотрудники отдела специального назначения «Белый Медведь» провели ряд занятий по огневой подготовке и изучению материальной части стрелкового оружия с ребятами военно-патриотического клуба «Кадеты», которые представят Республику Саха (Якутия) в финальном этапе Всероссийской военно-спортивной игры «Победа», посвященной 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Сотрудники отдела специального назначения «Белый Медведь» провели ряд занятий по огневой подготовке и изучению материальной части стрелкового оружия с ребятами военно-патриотического клуба «Кадеты», которые представят Республику Саха (Якутия) в финальном этапе Всероссийской военно-спортивной игры «Победа», посвященной 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Подготовка проходила в течение нескольких дней. Первая часть подготовки заключалась в усвоении теоретических знаний и изучении материальной части АК-7.62. Ребят ознакомили с мерами безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. Далее занятие продолжалось на стрельбище УФСИН, где команда практически использовать уже полученные знания под четким руководством сотрудников спецназа.

По итогам подготовки сотрудники Отдела специального назначения остались довольны полученным результатом работы с командой военно-патриотического клуба «Кадеты». Ребятам пожелали успешно представить республику на Всероссийском этапе военно-спортивной игры «Победа», который состоится в Московской области в августе.