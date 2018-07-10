Отцы Якутии поддерживают политику врио главы Якутии

Лига отцов Якутии поддерживает проводимую политику временно исполняющего обязанности Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Сергеевича Николаева.

На сегодняшний день, Лига отцов Якутии — самая многочисленная общественная организация Республики Саха (Якутия), объединяющая в себе 386 советов отцов и мужчин со всех уголков нашей необъятной Якутии. Лига отцов является членом НКО России и инициатором создания Союза отцов России.

В нашей республике успешно реализуется государственная семейная политика и проделана большая работа в укреплении института семьи, а также созданы все необходимые условия для дальнейшего его развития.

Следует отметить, комплексную работу советов отцов городского округа г. Якутск, которые проявляют высокий уровень гражданской активности в проводимой нами работе. За время руководства Айсена Сергеевича Николаева, Лига отцов Якутии с Администрацией города Якутска провели ряд мероприятий, направленных на повышение роли отца в обществе и социализации детей, укрепление института семьи, сохранению и приумножению традиционных семейных ценностей.

Ежегодно в рамках «Дня отца» совместно с Администрацией г. Якутска проводим соревнование по нетрадиционным видам спорта «Аҕа күрэҕэ», организовываем круглые столы с отцами-одиночками для оказания необходимой помощи, а также социальную акцию “Наставник”, направленную на оказание всесторонней помощи и поддержки несовершеннолетним детям из неполных семей и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Лига отцов Якутии считает, что нашей республике, с его богатой историей, огромным природно-ресурсным и человеческим потенциалом, уникальным культурным наследием нужен опытный руководитель с современным взглядом на решение возникающих вопросов, истинный патриот, готовый работать для людей и в интересах родной республики, а также человек, чтящий семейные традиции и образцовый семьянин. Мы убеждены, что духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинается в семье. Ценности семейной жизни, усваиваемые ребенком с первых лет жизни, имеют непреходящее значение для человека в любом возрасте. Взаимоотношения в семье проецируются на отношения в обществе и составляют основу гражданского поведения человека.